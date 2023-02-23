Мой президент – Трамп. А в это время Байден целует в зад Зеленского, втягивая нас, отбивающихся и кричащих в новую мировую войну.

Он только и думает о том, как развязать войну, как направить новые средства коррумпированному киевскому режиму. А Трамп приезжает в Огайо и помогает пострадавшим.

45-й президент США решил использовать «прокол» нынешнего президента Джо Байдена, который тот допустил, фактически не уделив никакого внимания череде техногенных аварий в Соединённых Штатах – в первую очередь в штате Огайо. Напомним, что в этом американском штате сошёл с рельсов поезд, перевозивший сотни тонн опаснейших химикатов, в результате чего городок Восточная Палестина и его окрестности охватила экологическая катастрофа, которую сравнили со взрывом атомной бомбы. Через несколько дней в том же штате прогремел взрыв на металлургическом комбинате, а возникший пожар полностью уничтожил как основной цех, так и несколько других объектов завода по производству медных сплавов.Дональд Трамп решил отправиться в Огайо для поддержки местных жителей. При этом он отметил, что делает это в тот момент, когда «действующий президент занят более важными для него делами, чем судьба простых американцев».Подхватила эту риторику и член конгресса США Марджори Тейлор Грин. В соцсети она отметилась заметкой следующего содержания.По словам Грин, действующий президент США не озабочен судьбой Америки, рядовых граждан:Ранее Трамп сообщил, что перечислит личные средства на помощь пострадавшим от химической аварии жителям местечка Восточная Палестина в указанном выше штате.Вполне очевидно, что предвыборная гонка в США уже фактически началась, хотя до самих выборов президента более полутора лет.