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Трамп посетил пострадавший от химической аварии штата Огайо, отметив, что Байдену «важнее Украина»

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Трамп посетил пострадавший от химической аварии штата Огайо, отметив, что Байдену «важнее Украина»

45-й президент США решил использовать «прокол» нынешнего президента Джо Байдена, который тот допустил, фактически не уделив никакого внимания череде техногенных аварий в Соединённых Штатах – в первую очередь в штате Огайо. Напомним, что в этом американском штате сошёл с рельсов поезд, перевозивший сотни тонн опаснейших химикатов, в результате чего городок Восточная Палестина и его окрестности охватила экологическая катастрофа, которую сравнили со взрывом атомной бомбы. Через несколько дней в том же штате прогремел взрыв на металлургическом комбинате, а возникший пожар полностью уничтожил как основной цех, так и несколько других объектов завода по производству медных сплавов.

Дональд Трамп решил отправиться в Огайо для поддержки местных жителей. При этом он отметил, что делает это в тот момент, когда «действующий президент занят более важными для него делами, чем судьба простых американцев».

Подхватила эту риторику и член конгресса США Марджори Тейлор Грин. В соцсети она отметилась заметкой следующего содержания.

Мой президент – Трамп. А в это время Байден целует в зад Зеленского, втягивая нас, отбивающихся и кричащих в новую мировую войну.

По словам Грин, действующий президент США не озабочен судьбой Америки, рядовых граждан:

Он только и думает о том, как развязать войну, как направить новые средства коррумпированному киевскому режиму. А Трамп приезжает в Огайо и помогает пострадавшим.

Ранее Трамп сообщил, что перечислит личные средства на помощь пострадавшим от химической аварии жителям местечка Восточная Палестина в указанном выше штате.

Вполне очевидно, что предвыборная гонка в США уже фактически началась, хотя до самих выборов президента более полутора лет.
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19 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:49
    0
    Трампу, Байдену и ещё кое-кому пора о вечном думать, дорогу молодым уступать. А они о выборах думают.
    Чахлики невмирущие
    (Кощеи бессмертные)

    что ли? what
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:58
      +7
      Ну так это же часть их новой этой религии. Трансгнедерное разнообразие и толерантность к педофилам и зоофилам, не позволяет им думать о вечности, о душе. Вся их жизнь это зарабатывание денег и получение удовольствий. Соотвественно, они и жизнь себе как бы покупают. Причем в буквальном смысле. деньги получают в результате махинаций, воровстве, коррупции, наркоторговли-не важно как. Постулат-"деньги не пахнут" это ведь квинтэссенция Западной цивилизации, в противовес "от врагов Христовых не желаю интересной прибыли". Как бы сравните высказывание двух правителей. Ну дальше на эти украденные нечестным (потому что ростовщичество это тоже ведь жульничество и мошенничество по гамбургскому счету) способом деньги они покупают себе здоровье и долголетие. Причем это ведь тоже система. Они так ее выстраивают: есть деньги оплатить медицинскую страховку-тебя будут лечить в дорогой клинике. есть деньги-ты можешь купить дорогие эффективные лекарства. Большая фарма на этом построена. Отъем денег у населения , способом устранения болезненных симптомов а не лечения болезней. Есть деньги можешь оплатить дорогие эффективные программы омоложения и даже пересадку органов. Целые организации есть черных трансплантологов, которые разбирают людей на запчасти для богатеньких западных старикашек.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: Дилетант
      пора о вечном думать...

      А они "о вечном" всегда и думают - о мировой гегемонии...
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:06
      +2
      Дилетант hi, молодые это типа Макрона, Сунака, Ципраса?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:54
    +1
    Трамп пользуется ошибками Байдена, что в этом удивительного? Трамп разыгрывает карту "истинного" патриота. Только это вряд ли сработает, вон как демократы лихо его подвинули, кто помешает им ещё раз прокрутить подобное.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:05
      +4
      По большомв счету,Трамп для нас,такой же вражина.Вы верно заметили,он только использует ошибки оппонента.Будет снова на вашингтонском олимпе-продолжит ту же политику.Точнее ляжет под амерзский ВПК
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 09:09
        0
        Точнее ляжет под амерзский ВПК
        Ну так Америка превыше всего! А вернее интересы крупного капитала превыше всего! А так у них идёт вечный спектакль про доброго и злого. Нам бы вот тоже немешало бы разыграть такой спектакль перед выборами. Они вот орут что Путин диктатор и его надо заменить. Хотя Путин скорее очень мягкий и они пытаются из него вить верёвки в надежде что ещё немного и Путина додавят. А почему бы и нам не разыграть перед выборами спектакль про доброго и злого? У нас есть Кадыров который неплохо троллит Запад. Есть Пригожин с его цинизмом. Давайте их выдвинем в президенты! Запад хотел смены Путина?! Хотел! У нас есть кандидатуры! Как вам дуэт Кадырова с Пригожиным?! Страшно? В случае предвыборной компании с участием дуэта где у них будет расти рейтинг, думаю Запад включит заднюю и пойдёт на переговоры оставить Путина президентом! Какой у них будет выбор? Мягкий Путин и жёсткий дуэт! Думаю не о таких преемниках Путина они мечтали!
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:54
    +1
    Трамп посетил пострадавший от химической аварии штата Огайо

    республиканцы качают внутреннюю повестку - верный расчёт
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:57
    +3
    По словам Грин, действующий президент США не озабочен судьбой Америки, рядовых граждан
    По-моему, Дедушка больше всего озабочен тем, чтобы в очередной раз не свалиться и не опозорить свою и без того позорную страну.

    Чего над дедом издеваются? Отправили б на заслуженный отдых уже... Пора уже.
    1. Cure72
      Cure72 Сегодня, 08:05
      +5
      Как я уже писал ,дедулю погубит не Трамп а трап laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:10
      +3
      Цитата: Zoldat_A
      Чего над дедом издеваются? Отправили б на заслуженный отдых уже... Пора уже.
      Дед ещё та чума, но тут его Трамп, удачно подловил с Огайо.
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:13
      0
      Дед скорее ширма. За его спиной решения принимают серые кардиналы. Такой американский аналог Брежнева. Пока над Брежневым смеялись, продвинули Горбачёва. Ещё неизвестна цель этого спектакля с дедом.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:02
    +3
    Трамп конечно молодец, делал то, что обещал, ну, насколько позволяли вставленные в "колеса его велосипеда палки". Правда нам от этого, легче не становилось. Только, вот система выборов, в "самой демократичной стране", хуже какой нибудь, нигерийской и вряд ли ему светит президентский пост в будущем. Но нам, повторюсь, полагаться следует только на себя.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 08:04
      0
      Трамп конечно был на своей волне. Но он явно шел на противостояние с первую очередь с Китаем. Именно для России это было более выгодно.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:18
        0
        Трамп слишком заносчив и не предсказуем. АНБ поэтому его сливает постоянно.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:15
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      Трамп конечно молодец,

      Да тут не только Трамп, а и Маск отметился с обвинением Нуланд в эскалации конфликта. Может все же драчка пойдет и немного отстанут они от "посылок на Украину"
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 09:26
        0
        В чём нельзя обвинить американцев, так это в неумении считать деньги. Ситуация просчитана и пересчитана. И она очень выгодна США. Санкции отсекли конкурентов. Свой бизнес может продавать товары (газ) дороже, а значит поднимать себестоимость продукции Европы что отсекает уже продукцию Европы без санкций против неё. Утилизация военной техники ставит вопрос о закупке новой. У кого закупать будут? Россия несёт расходы на операцию, а не на производство. Сделала рывок трансплантология органов. От конфликта на окраине много плюшек для США. Они ж такие пчёлы для которых на окраине пришла пора сбора мёда! Есть пчёлы протестующие против мёда?
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 08:26
    +2
    Сильный шаг, боюсь, что Байден штат Огайо для себя потерял
    1. solar
      solar Сегодня, 09:31
      0
      Да как сказать.
      Нужно вначале посмотреть что там с предприятиями ВПК в этом штате. Как-то крупный танковый завод корпорации General Dynamics в г. Лайма (штат Огайо).