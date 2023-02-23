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На чешской фабрике: Минобороны РФ заявило об уничтожении на 40 процентов HIMARS больше, чем поставлено ВСУ, так как мы шьём надувные макеты

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На чешской фабрике: Минобороны РФ заявило об уничтожении на 40 процентов HIMARS больше, чем поставлено ВСУ, так как мы шьём надувные макеты

Для украинских вооружённых сил на Западе начали изготовление надувных макетов военной техники. Если ранее в Киеве пытались высмеивать использование надувных «танков, РСЗО и ЗРК» российской армией, то теперь сами пришли к выводу об эффективности таких средств для введения в заблуждение разведки.


Поступает информация о том, что теперь промышленность Чехии начала производство надувных имитаций артиллерии и РСЗО натовского образца.

С недавних пор такая имитация от украинской стороны была замечена в зоне проведения российской специальной военной операции. В первую очередь речь идёт о надувных универсальных ракетных установках «Хаймарс» и о гаубицах M777 американского производства.

На предприятии в Чехии подтвердили изготовление муляжей для украинских войск. При этом отмечено, что «в своих отчётах российское министерство обороны заявило об уничтожении примерно на 40% больше HIMARS, чем их было поставлено Киеву, именно по причине использования ВСУ пошитых в Чехии надувных муляжей».

Пошивом каркасов имитации натовской военной техники на чешской швейной фабрике занимаются в основном женщины. Потом продукция отправляется в специальный военный ангар, где проводятся испытания воздухом.

Как хорошо известно, чешские предприятия в годы Второй мировой войны активно производили оружие и военную технику в интересах нацистской Германии. После это было «объяснено» тем, что производство шло из-за нацистской оккупации - мол, иначе не могли... всё под дулами автоматов... Получается, что и сегодня производство в интересах киевского нацистского режима идёт по той причине, что Чешская Республика находится под оккупацией? Или это всё-таки норма для Чехии…
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33 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:13
    +7
    Ах вот ты какой,северный олень .... А мужики то не знают...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:20
      +1
      Чешская Республика находится под оккупацией?

      обыкновенный фашизм - ничего личного
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:31
        +7
        Цитата: ivan1979nkl
        Чешская Республика находится под оккупацией?

        обыкновенный фашизм - ничего личного

        Не знаю - в Нюрнберге будет суд или ещё где... Знаю одно - ответят и чехи, и словаки, и все бывшие "союзнички". Обязательно ответят, гадёныши. Вместе со своим вожаком за океаном.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:40
        +4
        Они всегда с удовольствием на фашистов работали.Ничего нового
        1. Pharmacist
          Pharmacist Сегодня, 09:43
          0
          Дык чехи под Габсбургами три столетия прожили, они там онемечились все. Письменный чешский язык буквально восстанавливать пришлось, он от разговорного сильно отличается. Менталитет давно не славянский, не братья мы им...
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 08:59
      +4
      Господин Конашенков узнав об этих макетах выдохнул.....
  2. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:14
    +10
    Ну, то, что кто то наш мин обороны надул, это мы и без чехов знаем. Лично я так и ни зазу не видел ни одного видео доказательства уничтожения хотя бы надувного муляжа химеры. Не верю!!
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:19
      +4
      Правда ииненадувными нас не особо радуют.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:42
      0
      А сам муляж , кто то видел? Нет же фото этих же муляжей
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:38
        0
        Вот, прямо на позициях - вполне себе реалистично, особенно в плохонькую оптику или с Мавика.

    3. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:54
      +2
      Цитата: Сергей3
      Ну, то, что кто то наш мин обороны надул, это мы и без чехов знаем. Лично я так и ни зазу не видел ни одного видео доказательства уничтожения хотя бы надувного муляжа химеры.

      Здесь вполне возможно присутствие "трудностей перевода". В ряде роликов с контрольных БПЛА видно поражение вражеской техники. Однако это совсем не факт, что после поражения эта техника не может быть восстановлена. Как показывает опыт ВОв, термин "потери техники" весьма по разному трактовался на разных сторонах фронта. По итогам Курской битвы в среднем каждый немецкий Pz-6 трижды восстанавливался в ремподразделениях танковых дивизий вермахта после боевых повреждений. Всё дело в том, за кем оставалось место повреждения техники. Все поврежденные HIMARS оставались на подконтрольной ВСУ территории. Поэтому достоверно утверждать, что конкретная установка именно уничтожена, и безвозвратно, думаю, сложно. Возможно и поэтому существуют претензии к достоверности цифр, озвучиваемых Конашенковым на брифингах. При всей кажущейся простоте подсчета потерь вражеской, да и своей техники, все же в этом вопросе могут быть серьезные "подводные камни".
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:16
    +6
    Это не про чехов, а про бизнес.
    Есть заказчик/плательщик - вот и делают. А куда потом продукция поедет - это им совершенно фиолетово.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:18
    +4
    Надеюсь в скором времени у ВСУк остануться только надувные Хаймерсы.
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:23
    -2
    Пару калибров на чешскую фабрику. Если нет, то хотя бы Петрова с Башировом вышлите чешские шпили посмотреть. Пусть спичек возьмут.
  6. Dich
    Dich Сегодня, 08:26
    +1
    Требую видео уничтожения хотябы надувного хаймарса от генерала.
  7. Комментарий был удален.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 08:29
    +2
    Получается, что и сегодня производство в интересах киевского нацистского режима идёт по той причине, что Чешская Республика находится под оккупацией? Или это всё-таки норма для Чехии…
    Для Чехии это норма. Её военная промышленность всегда была направлена на поставки за рубеж. И сейчас она в своей стихии
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:30
    +1
    . Как хорошо известно, чешские предприятия в годы Второй мировой войны активно производили оружие и военную технику в интересах нацистской Германии.

    Потом буду плакать, а мы поймём и простим. А что делать, по другому мы не можем.
  10. Комментарий был удален.
  11. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 08:36
    +5
    Бизнес бывает разный. Согласно одному положению, за уничтожение вражеской техники выплачивается хорошая премия в разном объёме в зависимо от вида техники. Суммы приличные. Самолет например 300 тыс. Поэтому стоит ли сильно удивляться отчетам МО с цифрами уничтоженной техники противника? За все озвученное значит уплочено. Дутая техника или дутые отчёты, кто же этого знает кроме тех, кто подаёт сведения и получает деньги.
    Скоро мы будем и абрамсы с леопардами как семечки щелкать, там премия будет от миллиона...
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:37
    0
    Плохо работают чешские товарищи! Если бы они сделали в два раза больше макетов, то генерал-лейтенант Конашенков в два раза больше их уничтожил и уже в два раза ближе был к генерал-полковничьим погонам, ведь он воюет в МО лучше всех!
    p.s. С Праздником, с Днем Советской армии!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:44
      -8
      А нет этих макетов. Враки ЦИПСОшников это. И да , с днём геноцида чеченцев и ингушей!
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 09:15
        0
        Чёт мало минусов. Мало сталинистов заходят ?
  13. Комментарий был удален.
  14. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:41
    +2
    " Главное, ключевое заблуждение России – что в славянских странах, освобожденных от внешнего угнетения, немедленно возникнут объединительные процессы.

    Это неверная предпосылка. Истина в том, что естественное состояние славянских государств – дробление, и взаимные территориальные претензии.

    В основе наших исторических заблуждений лежит вера в существование в незапамятные времена единого славянского народа, единого славянского языка, и единого славянского государства."
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 09:31
      0
      Цитата: Kuziming
      В основе наших исторических заблуждений лежит вера в существование в незапамятные времена единого славянского народа, единого славянского языка, и единого славянского государства


      Тут еще играет роль видимо вероисповедание. Чехи, поляки и тд - католики. Сейчас уже многие правда там не веруют, но давняя историческая память, враждебность сохранилась.
      Эта тема может показаться в наше время неактуальной, но она играет все еще и немалую роль сыграла. Например, противники СССР сильно давили по теме атеизма, что у нас притесняют религии и тд. И даже до недавних пор, после развала СССР, в арабских странах, по пропаганде США верили, что в РФ притесняют мусульман, почему и финансировали боевиков на Кавказе. И наоборот сейчас, арабские страны больше на стороне РФ, потому что видят реально отношение к религии, к традиционным ценностям.
  15. Игораш
    Игораш Сегодня, 08:49
    +3
    Твари...И смерть их будет мучительной и долгой..Мой дед лежит в Праге..погиб 11 мая 1945 года...За все ответят..И жалости на этот раз не будет..Дело только во времени..А оно придет...
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:30
      0
      Мой дед тоже погиб где то там. Не смогли найти инфу. Враг народа был оказывается.
  16. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 08:50
    -3
    Надувного министра обороны не они делали? Украинского, естественно. А то вдруг кто-нибудь помыслит что-нибудь непатриотичное...
  17. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 08:58
    +1
    Макет Хаймарс

    Впрочем, видимо излишние меры. Нашим до сих пор не удалось поразить ничего, даже отдаленно напоминающее Хаймарс или его макет
    - иначе бы с помпой носились и показывали по всем новостям, как показывают обломки и кадры уничтожения др оружия
  18. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 09:00
    -3
    На ВО половина публикаций это галиматья которую несут укронацисты и их кураторы. Зачем ЭТО печатать?
  19. tTшка
    tTшка Сегодня, 09:02
    -1
    Надувная страна... допрыгаются со своей русофобией!!!
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:17
    +1
    а что хотели то?
    Войны нет. Бомбежки Киева и HIMARS есть.
    А Российские СМИ верещали/верещат от восторга ,сколько росийской газ-нефти, металла и т.п поставили в НАТО. (а это соляра и бензин для ВСУ!!!)

    Двойные стандарты капитализма...
  21. Петровск
    Петровск Сегодня, 09:34
    0
    А давайте сожгем им чего-нибудь. Или аварию устроим, с гибелью большого числа железнодорожных вагонов. ГРУ вообще мышей не ловит, непорядок.
  22. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 09:40
    0
    мин обороны в лице коношенко уже три украины уничтожила и звания бездарям сыпятся ,а музыкантам тока тока начали поставлять боезапас
  23. жарофф
    жарофф Сегодня, 09:49
    0
    Зачтется после победы . Нашей победы