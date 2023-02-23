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Россия впервые со времён СССР готовит миссию на Луну

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Россия впервые со времён СССР готовит миссию на Луну

Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос Медиа



Одним из признаков того, что государство в современном мире является сильной державой, можно считать наличие космических программ и возможности их реализации. В советское время эта работа была велась на высоком уровне.

Несмотря на значительные экономические трудности, освоение космоса продолжается и в современной России. Конечно, не теми темпами и не с тем размахом как в Стране Советов.

Одним из важных мероприятий в этой сфере является подготовка полётов на наш спутник Луну. Как передаёт ТАСС, в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» сделали анонс готовящейся миссии на Луну, которая станет первой в постсоветской России.

На Луну отправится российская автоматическая станция «Луна-25». Запуск запланирован на 13 июля этого года.

Напомним, что в апреле прошлого года о возобновлении лунной программы страны заявил президент России. А уже в августе 2022 года планировалась отправка лунной миссии. Однако из-за ряда проблем пришлось перенести миссию на 2023 год.

В далёком 1959 году Луны впервые достигла советская межпланетная станция «Луна-2», а в 1970 году на её поверхности побывал советский самоходный аппарат «Луноход-1».

К сожалению, с распадом СССР о Луне пришлось надолго забыть. При этом лунными программами активно занялись США, ЕС и Китай.
Автор:
Использованы фотографии:
ВКонтакте/Иван Тимошенко/Роскосмос Медиа
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22 комментария
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 09:07
    +3
    Даже не смешно. А на марс не?
    Ваш коментарий слишком фантастичен...
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 09:11
      -1
      Цитата: Mitos
      А на марс не?

      Ждёте попутный транспорт на Марс ?
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 09:34
        0
        Цитата: Vyacheslav57
        Ждёте попутный транспорт на Марс ?

        Автостопом по Галактике...
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:15
      0
      Россия впервые со времён СССР готовит миссию на Луну

      хорошие лунные новости.. на Марс чуть позже
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:17
      +4
      Весь смысл высадится в место где якобы "ступала нога человека" и развеять все сомнения...
      1. Per se.
        Per se. Сегодня, 09:44
        -1
        Цитата: Аргон
        и развеять все сомнения...

        Проще рассекретить договор-сделку, по которому Брежнев заполучил беспрецедентные уступки от "победителей" в космической гонке и огромные политические дивиденды на разрядке. Мы США больше ничего не должны, и национальный позор от их "АСТРАЛОнафтов" рано или поздно случится, тем более, что там всё шито белыми нитками, ляп на ляпе.

        До сих пор США не смогли сделать реальный луноход, зато на далёком Марсе их чудесная техника катается долгими годами, презирая чудовищные пыле-песчаные бури, что длятся на Марсе месяцами. Более того, приплели чудо-вертолётик, что ухитрился взлететь в разряжённой атмосфере побив все мировые рекорды... Им всё зачтётся, придёт время. Развеять же все сомнения можно и простым инспекционным облётом Луны в автоматическом режиме, засняв поверхность с высокой детализацией. Это можно было сделать и при Брежневе, но всё было засекречено, а "партнёрам" откровенно подыграли, особенно, когда нас помазали в "Союз-Аполлон", где реально летал лишь наш "Союз", и после чего Леонов стал ни только космическим художником, но и главным сказочником, вдохновляя всю секту обманутых "свидетелей лунных" и лжецов из NASA.
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:50
        0
        Эта станция сядет там где не ступала нога человека или робота. Вообще, такие вопросы (опровержение/подтверждение) - решаются стартапами на кубсат. Благо ракеты на луну летают часто. Следующая ракета на луну в Марте с частным посадочным модулем от Астроботик.

    4. Qas
      Qas Сегодня, 09:24
      -3
      В настоящее время, с современным уровнем развития технологий, нет реального и разумного способа защиты космонавтов от космической радиации.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 09:57
        0
        Да и туалета у них не было.. Сказошники
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:11
    +5
    На Луну отправится российская автоматическая станция «Луна-25».
    Главное - лететь в полнолуние !
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 09:25
      +1
      Главное - лететь ночью, чтобы не жарко было.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 09:57
      0
      Чтобы не промахнуться??
      Володя, привет hi
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:20
    +1
    Гдето в инете есть видео ,посвяенное обещалкам Луна к 15г, и марс к 2...какомуто...
    "Прилетели уже наверное..."
    https://yandex.ru/video/preview/9392342172691910486
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:34
      -3
      Так уже лет тридцать там находимся а в телевизорах далекую путинскую Россию смотрим и удивляемся внелунному разуму и достижениям ))
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:57
      0
      ""Сквозь миллионы долгих лет летит звезды манящий свет "" может и мы дождёмся возвращения к великому покорению космоса yes
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:24
    -1
    РКЦ «Прогресс» сокращает сотрудников, пока другие машиностроители их набирают:
    Самарский Ракетно-космический центр «Прогресс» запустил очередную волну сокращений.

    К маю 2023 года тем или иным способом предприятие должны покинуть более 360 человек. Свой штат завод оптимизирует на фоне прямо противоположной тенденции у других машиностроителей, набирающих сотрудников из-за резко выросшего объема заказов.

    С такими "эффективными менеджерами" - на Луну?
    Как бы нам не проиграть войну.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:34
    0
    Только один вопрос - а зачем? Зачем тратить невероятные производственные и финансовые ресурсы именно в то время, когда на фронте нет нормальных средств связи? Когда на этих же предприятиях на эти же деньги можно было наделать ударных и разведывательных дронов. Я всё понимаю - у государств процесс постоянной фаллометрии, но на фоне американских и китайских лунных и марсианских роверов мы имеем бледный вид по определению, можно понять и головастиков, узнавших, что гелия три в лунном грунте на полпроцента больше, а трития на 0,2 процента меньше, чем в расчётной модели. А нам в условиях войны с этого какой табаш? Всё должно делаться вовремя, а письками меряться это не солидно для государства, которое рассчитывает на уважение.
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 10:03
      -1
      Видимо чисто политическая акция, если будут совсем плохи дела летом на Украине, но успешная высадка на Луну есть чем забить информационное пространство.
  6. жарофф
    жарофф Сегодня, 09:45
    -1
    Самое время! Мы уже всех победили и отстроились! Осталась только Луна
  7. Million
    Million Сегодня, 09:50
    0
    Если это принесет пользу России,то почему бы и нет?
    Лишь бы эта станция до Луны долетела и свою задачу выполнила.
  8. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 10:03
    0
    Дык, только что же была статья про "Луну". На одну несчастную "Луну-25" две публикации почти одновременно. Тоска.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:05
    0
    Как эта миссия на Луну поможет нам выиграть войну на Украине?
    Превратит Луну в Звезду Смерти?