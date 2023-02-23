Россия впервые со времён СССР готовит миссию на Луну

Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос Медиа
Одним из признаков того, что государство в современном мире является сильной державой, можно считать наличие космических программ и возможности их реализации. В советское время эта работа была велась на высоком уровне.
Несмотря на значительные экономические трудности, освоение космоса продолжается и в современной России. Конечно, не теми темпами и не с тем размахом как в Стране Советов.
Одним из важных мероприятий в этой сфере является подготовка полётов на наш спутник Луну. Как передаёт ТАСС, в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» сделали анонс готовящейся миссии на Луну, которая станет первой в постсоветской России.
На Луну отправится российская автоматическая станция «Луна-25». Запуск запланирован на 13 июля этого года.
Напомним, что в апреле прошлого года о возобновлении лунной программы страны заявил президент России. А уже в августе 2022 года планировалась отправка лунной миссии. Однако из-за ряда проблем пришлось перенести миссию на 2023 год.
В далёком 1959 году Луны впервые достигла советская межпланетная станция «Луна-2», а в 1970 году на её поверхности побывал советский самоходный аппарат «Луноход-1».
К сожалению, с распадом СССР о Луне пришлось надолго забыть. При этом лунными программами активно занялись США, ЕС и Китай.