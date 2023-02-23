Пригожин: Сегодня в 6 утра сообщили о начале отгрузки боеприпасов

Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока только на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны.

Вы спасли сотни, а может, тысячи жизней парней, защищающих Родину. Вы дали им возможность жить дальше.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после череды откровенно гневных постов о проблемах с поставками боеприпасов на линию фронта для бойцов его формирования опубликовал в сети сведения о том, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки. По словам Евгения Пригожина, сегодня (23 февраля) в 6 часов утра появились данные о том, что отгрузка боеприпасов началась.Евгений Пригожин:Глава «Вагнера» выразил благодарность всем, кто помог это сделать – добиться начала поставок боеприпасов для добровольческих подразделений.Пригожин:Напомним, что накануне Евгений Пригожин опубликовал заметку о том, к чему приводит недопоставка боеприпасов. К заметке он прикрепил фото с десятками павших российских бойцов – из ЧВК «Вагнер». Пригожин отметил, что если бы своевременно принимались решения, то этих потерь можно было бы избежать.Ребята из ЧВК «Вагнер» в свою очередь поблагодарили тех, кто актуализировал тему нехватки боеприпасов у добровольческих подразделений и необходимость военного ведомства поставить столько боеприпасов, сколько необходимо для успешного освобождения Донбасса от войск киевского режима.