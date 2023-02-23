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Пригожин: Сегодня в 6 утра сообщили о начале отгрузки боеприпасов

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Пригожин: Сегодня в 6 утра сообщили о начале отгрузки боеприпасов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после череды откровенно гневных постов о проблемах с поставками боеприпасов на линию фронта для бойцов его формирования опубликовал в сети сведения о том, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки. По словам Евгения Пригожина, сегодня (23 февраля) в 6 часов утра появились данные о том, что отгрузка боеприпасов началась.


Евгений Пригожин:

Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока только на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны.

Глава «Вагнера» выразил благодарность всем, кто помог это сделать – добиться начала поставок боеприпасов для добровольческих подразделений.

Пригожин:

Вы спасли сотни, а может, тысячи жизней парней, защищающих Родину. Вы дали им возможность жить дальше.

Напомним, что накануне Евгений Пригожин опубликовал заметку о том, к чему приводит недопоставка боеприпасов. К заметке он прикрепил фото с десятками павших российских бойцов – из ЧВК «Вагнер». Пригожин отметил, что если бы своевременно принимались решения, то этих потерь можно было бы избежать.

Ребята из ЧВК «Вагнер» в свою очередь поблагодарили тех, кто актуализировал тему нехватки боеприпасов у добровольческих подразделений и необходимость военного ведомства поставить столько боеприпасов, сколько необходимо для успешного освобождения Донбасса от войск киевского режима.
Использованы фотографии:
ТГ/Пресс-служба Евгения Пригожина
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52 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:55
    +13
    Спасибо тем кто помог ДОБИТЬСЯ поставок боеприпасов......сюрреализм наяву.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:00
      +1
      Спасибо тем кто помог ДОБИТЬСЯ поставок боеприпасов

      может рано радоваться и это просто подарок на 23 февраля?
      но хочется надеятся, что Шойгу Дубайский сменил гнев на милость
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 09:10
        +2
        Цитата: ivan1979nkl
        может рано радоваться и это просто подарок на 23 февраля?

        Я то наивный чукотский юноша ,думал , что времена - когда лучший подарок товарищу в окопе на праздник, рожок с патронами или граната , навсегда ушли в прошлое crying С праздником ! Удачи ! Победы !!! soldier
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 09:17
          +9
          Пригожина Евгения Викторовича и всех вагнеровцев с Днём защитника Отечества!
          Всем Вам здоровья, успехов, удачи, Победы над врагом - внешним и внутренним - и счастья в личной жизни! love

      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:11
        +2
        Все же хочется надеяться на большее, что Шойгу Дубайского все же уберут.
        1. Алексей Алексеев_5
          Алексей Алексеев_5 Сегодня, 09:38
          0
          Я и близко не физиогномист,но судя по кислой морде лица с коей он слушал президента дело идёт к тому.Да и сидел он не в первом ряду и не среди участников СВО
        2. Kosta153
          Kosta153 Сегодня, 09:38
          -1
          Не уберут.На охоту не с кем ездить будет.
      3. Ясная
        Ясная Сегодня, 09:13
        +7
        Чем быстрее поймём, что все мы делаем одно дело, и по сути мы - единый народ, тем тем быстрее будет Победа!
        С праздником вас, защитники Отечества! Берегите себя! love
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:11
      -6
      Цитата: Alien From
      Спасибо тем кто помог ДОБИТЬСЯ поставок боеприпасов......сюрреализм наяву.

      Тут не все так просто ...Как оказывается ! Есть нормативы МО по выделению боеприпасов и т.д. ЧВК открыт был "безлимит " ,а потом их перевели на стандартные поставки ,как другие военные части МО ..Вот Пригожин и заныл !
      Вагнер конечно молодцы и эффективно воюют ,но они лишь 2% от всего фронта !! Другим тоже боеприпасы нужны и много ,особенно когда готовится мощное наступление по флангам .
      Так что Пригожину дали ,но кто то ВС РФ меньше получит .,хотя тоже воюют ,но об этом как то не пиарятся ..Фронт то огромный на 1000 км.
      Так что мужики не все так просто ..Можете пинать ,но Пригожин слишком много стал пиариться и вносить разлад между МО ВС РФ и своей частной компании .
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:15
        +4
        Виталий, Вы прямо идеально колеблетесь вместе с "линией партии"- почти всю дорогу у Вас - Вагнер и Пригожин были "супер", а как только инфа пошла
        Цитата: LukaNord
        Есть нормативы МО по выделению боеприпасов и т.д. ЧВК открыт был "безлимит " ,а потом их перевели на стандартные поставки ,как другие военные части МО ..Вот Пригожин и заныл !

        тут же он и заныл и 2% фронта всего
        Цитата: LukaNord
        Пригожин слишком много стал пиариться и вносить разлад между МО ВС РФ и своей частной компании
        laughing
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:21
        +1
        Цитата: LukaNord
        Вагнер конечно молодцы и эффективно воюют ,но они лишь 2% от всего фронта !! Другим тоже боеприпасы нужны и много ,особенно когда готовится мощное наступление по флангам .
        Так что Пригожину дали ,но кто то ВС РФ меньше получит .,хотя тоже воюют ,но об этом как то не пиарятся ..Фронт то огромный на 1000 км.

        Значит правду пишут на Западе, что у ВС РФ боеприпасы для СВО КОНЧАЮТСЯ?! Или это НЕ ПРАВДА, а ИНТРИГА?
        Кому верить? Где истина для российского народа?
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 09:36
          +2
          Военные всегда потратят ВСЕ боеприпасы или про.. утратят военно-морским способом. Их можно от этого удержать только жестким нормированием. Гораздо приятнее сносить противника (или место его примерного расположения) артогнем, чем вести тщательную разведку, наносить точечные удары и вести контактный бой.
        2. красноярск
          красноярск Сегодня, 09:38
          +3
          Цитата: Татьяна
          Где истина для народа?

          Истина проста как дырка от бублика. Для того, чтобы обеспечить все батальоны, полки, дивизии ЖЕЛАЕМЫМ для них количеством БК, нужно все заводы перевести на их производство. Но мы же понимаем, что это невозможно. Поэтому поставки БК в потребных количествах осуществляются только на направлении главного удара. Всем остальным по минимуму от потребного. Так было, так есть и так будет. Надеюсь, что задержки с поставками вагнеровцам были связаны с необходимостью накопления БК для будущего главного удара на каком-то участке фронта.
          Всех! С Днем Советской армии и Военно-Морского флота!!!
        3. Овсиговец
          Овсиговец Сегодня, 09:39
          +2
          Цитата: Татьяна
          Цитата: LukaNord
          Вагнер конечно молодцы и эффективно воюют ,но они лишь 2% от всего фронта !! Другим тоже боеприпасы нужны и много ,особенно когда готовится мощное наступление по флангам .
          Так что Пригожину дали ,но кто то ВС РФ меньше получит .,хотя тоже воюют ,но об этом как то не пиарятся ..Фронт то огромный на 1000 км.

          Значит правду пишут на Западе, что у ВС РФ боеприпасы для СВО КОНЧАЮТСЯ?! Или это НЕ ПРАВДА, а ИНТРИГА?
          Кому верить? Где истина для российского народа?

          это нормативы......это же армия и в ней все нюансы оговорены и затверждены документально.....расход топлива, расход продовольствия, расход БП и ничего нового тут нет...... И очень спасибо что с Днем Защитника Отечества вы поздравили только оркестрантов.....остальные то там просто так перекуривают и не погибают за свою страну...только оркестранты....мдеееееее
        4. Петровск
          Петровск Сегодня, 09:43
          +1
          Боеприпасы поступают, в том числе и свежие, 22 года выпуска.

          Как видно по маркировке, 22 год.
      3. Аргон
        Аргон Сегодня, 09:36
        -1
        Остальные просто превращают поля в лунный ландшафт... Сейчас пиарят ЧВК из-за надобности. Вагнер оттягивает на себя брлее боеспособные войска врага.
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 09:43
          +2
          Вагнер оттягивает необходимость отправки призывников в бой и это его главная заслуга.
      4. Алексей Алексеев_5
        Алексей Алексеев_5 Сегодня, 09:43
        0
        А разлад начался давно.Со штурма Пальмиры.Когда доложил что именно армия захватила Пальмиру .Когда отказался от вагнеровцев и американцы вдрызг разнесли их колонну.
      5. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: LukaNord
        Тут не все так просто ...Как оказывается ! Есть нормативы МО по выделению боеприпасов и т.д.


        Да тут всё просто, тему про нормативы поднял вчера Ходаковский который оказывается знает больше всех... вот только конкретики он по цифрам/статистики никакой не привел, сколько положено - сколько выделяется. т.к. сам он не в курсе, но видно зависть гложет...

        А по цифрам/документам вчера тот же Пригожин выкладывал таблицу, т.е. сколько необходимо и сколько МО выделяет... до этого с его слов

        "Хочу ещё раз подчеркнуть, уж коль мы перешли на публичную переписку с Минобороны, ЧВК "Вагнер" недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач....


        до этого значит, снабжение шло без проблем (когда командующим СВО был Суровикин а как только командование сменилось, так сразу палки в колеса начали вставлять...), какой вывод из этой истории ?

        Проблема не в нормативах (про которые ни Пригожин ни МО не обмолвились), а в том кто сидит наверху и отдает приказы в МО....
  2. Кабаська
    Кабаська Сегодня, 08:57
    +11
    Слава Богу! Всех с ДнёмСоветской армии и Военно-Морского Флота!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:05
      +13
      Цитата: Кабаська
      Всех с ДнёмСоветской армии и Военно-Морского Флота!

      Жена утром поздравила с днём Российской Армии.
      Я ей сказал, что я там не служил.
      Я служил в Советской Армии в "продуваемых всеми ветрами войсках". После того фильма я понял, зачем отец служил в ВДВ и где хочу служить я.
      А вот сына на Донбассе поздравил с днём Российской Армии - ему ещё свою роту поздравлять..
  3. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 08:57
    +6
    Да неужели "лёд тронулся"?! Будем надеяться, что "подковёрная борьба" в Кремле хоть немного поутихнет. Или, по крайней мере, не будет мешать ребятам на фронте!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:06
      0
      хотели вынудить Пригожина подать в отставку, но не на того напали
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:08
      +4
      Тут надо всем впрягаться в общее дело,а не таить обиды и непомерные амбиции.Хорошо,что приняты меры
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:00
    +5
    То, что отгрузка боеприпасов началась, очень хорошо. Теперь ждем наказания виновных в задержке. Иначе это будет повторяться снова и снова, а бойцы на фронте будут погибать.
    С Праздником всех!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:06
      0
      Да скорее всего к сожалению не будет никакого наказания для задерживавших - все потонет в ворохе бюрократических бумаг и надуманных причин. Отмажутся как всегда - в первый раз им что ли? А жаль....
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 09:40
        +1
        Интересно Вы рассуждаете. Вот пришёл с базы ГАУ очередной вагон боеприпасов. Он ОДИН, а его нужно поделить на Вагнера и всех остальных. Кому, Вагнеру, поравну, или как? Или Вы захотели и появился ещё один вагон прямо из воздуха. Сколько боеприпасоы не производи, военные всегда будут требовать больше.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 10:03
          0
          Цитата: OldMetall
          Он ОДИН, а его нужно поделить на Вагнера и всех остальных.


          А кто сказал, что этот вагон будут делить на всех ? И что вообще такая проблема есть ? Кроме комментария Ходаковского (про нормативы) - который к этому вообще никакого отношения ни имеет, ни к производству боеприпасов, ни к их выделению.... от министерства обороны не было никаких комментариев про проблемы с производством и снабжением нашей группировки + добровольческих/ЧВКшных формировании.

          А если вспомнить про комментарии Пригожина, который заявлял что все боеприпасы в наличие на складах (физически) есть, просто их не выделяют им... то проблема вырисовывается в другом.
  5. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 09:01
    +7
    Ну наконец-то, хоть под праздник отправят боеприпасы.Ситуация конечно.. просто дайте их им и всё, а разбирательства после войны stop
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 09:28
      +1
      Лучший коммент и совет!Пока вперёд прут надо на 300% обеспечивать.Разборы потом ....
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:03
    +8
    Вот здорово belay ...неожидал что Глас Народа стал значим для верхов.
    Вагнеровцам успехов и удачи в их работе пожелаю. hi
    И с праздником Защитника Отечества всех бойцов, солдат и офицеров нашей славной армии поздравляю!
    1. Комментарий был удален.
    2. депрессант
      депрессант Сегодня, 09:12
      +5
      Глас Народа стал значим для верхов

      Ещё бы! Весь телеграм криком кричал:
      #Дайте снаряды вагнерам!
      С праздником, дорогие мужчины!
      Все вы в строю -- каждый в своём, бывших же не бывает!
      good drinks hi ))))
  7. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 09:06
    +3
    что отгрузка боеприпасов началась.

    Слава Богу ! Теперь нужно сделать всё , чтобы эта история тихо не сползла на тормозах . Родина должна знать своих " героев " , благодаря кому погибли ребята и " выпито " столько крови у населения нашей страны .
  8. Volga073
    Volga073 Сегодня, 09:06
    +4
    Шойгу и Герасимов - саботажники диверсанты
  9. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 09:07
    +2
    Все равно ситуация мерзкая. Представьте если Жуков запретил бы поставлять снаряды какой-нибудь дивизии.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:20
      -1
      скорее - штрафбату, где "смывают" вину.. однако это просто уточнение, в остальном с комментом согласен..
  10. Ирина Ключникова
    Ирина Ключникова Сегодня, 09:07
    +6
    Конечно важно очень нам узнать ,что начали поставлять .Однако гораздо важнее узнать всем КТО и ПОЧЕМУ саботировал и КОГДА накажут,чтобы все знали что дерьмо начали вычищать
  11. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:12
    +1
    Вопрос несколько не в духе его ЧИК, но если у Пригожина есть своя наемная армия, своя купленная авиация, своя купленная арта, свои купленные танки, почему у него нет своего снарядного и патронного завода?
    1. Дмитрий_6
      Дмитрий_6 Сегодня, 09:41
      0
      Может по тому что у него нет: ракетного, такоремонтного, самолетостроительного, радиоприборного, оптико-механического, оружейного и тд. по списку?
      Что за глупости, я не хочу лезть в кухню как МО "сотрудничает" с Вагнером, но очевидно как только Вагнер занял боевые порядки наравне с армией, снабжение должны были перевести на соответствующий уровень.
      Я честно не понимаю(скорее понимаю и вопрошаю во вселенскую пустоту) почему МО не приписало к Вагнерам своих штабистов или просто толковых офицеров, для упрощения взаимодействия и перенимания опыта, плюс есть возможность опробовать новые методы ведения БД?
  12. monetam
    monetam Сегодня, 09:13
    +3
    Значит, боеприпасов не будет хватать нашим бойцам под Кременной, и под Запорожьем.
    Нет таких специальных складов боеприпасов " под Вагнера". Есть склады общеармейские. И если у кого то снарядов будет вдоволь, то значит остальные будут сидеть на уполовиненной норме. И это - при всем уважении к организаторским и кадровым способностям Пригожина.
    1. nachkar67
      nachkar67 Сегодня, 09:27
      0
      "Значит, боеприпасов не будет хватать нашим бойцам под Кременной, и под Запорожьем..." А если сравнить, кто и как воюет. Вагнера берут больше населённых пунктов, чем все ВС России!
      1. monetam
        monetam Сегодня, 09:36
        +1
        Ну да. Как только Вагнер пересел на общеармейский паек, так успехи весьма резко сократились.
        Проще выигрывать, когда у тебя на руках больше козырей.
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:18
    0
    Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока только на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны.

    Господи ну наконец то.
    На фотографии погибшие за вчерашний день бойцы Вагнера на одном из направлений под Бахмутом. Но их могло быть в 5 раз меньше.
    Царство им небесное. Простите ребята нас.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:22
      +2
      Царствие им Небесное, земля пухом....
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 09:56
      0
      ты это липовое фото убери .................................
  14. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:18
    +2
    Это очень тревожный сигнал - предатели и изменники Родины в Минобороны РФ посмели поставить личные склоки выше боевых, общегосударственных задач, достижения победы в войне.
    В нормальном государстве давно бы прошли массовые чистки и аресты в Минобороны, а у нас - тишина, паркетные интриганы в погонах не понесут ответственности за вредительство и саботаж по закону военного времени.
  15. maiman61
    maiman61 Сегодня, 09:19
    +1
    Мы еще не начинали, боеприпасами снабжаем своевременно, крейсер поражен и тонет, выравнивание фронта, база стратегических бомберов под ударом, странная СВО может странно кончится. А нам нужна победа без странностей.
  16. мерцание
    мерцание Сегодня, 09:30
    +1
    Пригожин: Сегодня в 6 утра сообщили о начале отгрузки боеприпасов

    А до этого бойцы ЧВК похоже наступали с "черенками" от лопат "по Михалковски".
    Напомним, что накануне Евгений Пригожин опубликовал заметку о том, к чему приводит недопоставка боеприпасов. К заметке он прикрепил фото с десятками павших российских бойцов – из ЧВК «Вагнер». Пригожин отметил, что если бы своевременно принимались решения, то этих потерь можно было бы избежать.
    А вот что говорит о больших потерях в составе ЧВК сам вагнеровец
    В ходе видеообращения представитель ЧВК ответил на многие вопросы, которые волнуют российскую и международную общественность.

    Иностранные СМИ пишут о том, что данное кладбище увеличилось в последнее время чуть ли не в разы. Но они не пишут, что летом этого кладбища не было совсем, тут был пустырь, чистое поле. Да, к сожалению, настал момент, и это место стало востребованным. Кладбище увеличилось на самом деле, увеличились потери. И они больше, чем в Министерстве обороны или других силовых структурах, участвующих в СВО

    Почему были такие потери еще раньше, до "недопаставок боеприпасов"?
    Не являются ли эти потери следствием рискованных штурмовых операций?
    ---
    Все радуются, что Соледар был взят в результате рискованных героических штурмовых действий бойцов ЧВК Вагнер.
    -----
    Может для сохранения бойцов ЧВК Вагнер следовало перенять тактику используемую ВС России направленную на истощение противника ?

    Война на истощение — одна из многих военных тактик, состоящая в ослаблении противника путём постоянной атаки или угрозы, так что противник несёт постоянные человеческие и материальные потери и в конце концов оказывается на грани коллапса из-за исчерпания ресурсов. В войне на истощение при условии примерного равенства в вооружении и тактике обычно больше шансов на победу имеет та сторона, которая обладает большими резервами или ресурсами[1].


    Может стоило дождаться пока силы противника (под ударами авиации и артиллерии) изрядно ослабнут, после чего уже штурмовать?
    Или политический хайп и наезд на МО был важнее жизни бойцов ЧВК Вагнер?
    А теперь ловко все переложить на МО.
    Чем не хуцпа?
  17. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:34
    0
    ЧВК «Вагнер» контора очень эффективная и вставлять ей палки в колёса в борьбе с украинскими нациками преступно. Очень рад, что проблема с БП для музыкантов решилась положительно. Для меня это лучшая новость и лучший подарок к празднику. Поздравляю всех воинов с праздником! Здоровья вам, удачи и Победы!!!
  18. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 09:44
    0
    Все очень переживают за оркестрантов но никто за ВС РФ я смотрю не переживает.....молодцы, что сказать....главное им чтобы хватило.....никто не поднимает вопроса о том, что может надо пересмотреть нормативы расходования артБП...... Ведь получается ВС РФ недополучают до удовлетворения потребностей. а получают столько сколько положено..... Аааааа.....я же не понял...... в ВС РФ некому волну гнева поднимать в сетке.....а вам всем накласть на ВС РФ.....получается проблему не озвучил - сиди "соси лапу"
  19. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 09:45
    0
    Так если это ЧВК то и частным образом должны добывать себе боеприпасы,а не брать за так у МО? Не не так? Ерничаю если что из вредности laughing . А так с Праздником всех.
  20. Million
    Million Сегодня, 09:52
    0
    Многих надо сменить в высоких московских кабинетах,может тогда ситуация изменится к лучшему.