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Страны «Большой семёрки» и коллективного Запада намерены разработать механизм, ужесточающий контроль действия санкций против России

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Страны «Большой семёрки» и коллективного Запада намерены разработать механизм, ужесточающий контроль действия санкций против России

Страны «Большой семёрки» и коллективного Запада намерены разработать некий механизм, позволяющий ужесточить контроль действия санкций против России. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg. Как уточняет источник издания, участники «Группы семи» получат возможность более эффективного обмена данными в отношении тех государств, лиц и компаний, которые будут содействовать РФ в обходе этих рестрикций.


Ожидается, что цель инструмента под неутверждённым названием «Механизм координации правоприменения» – улучшить процесс обмена информацией в этом направлении.

Как заявлял ранее верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, несмотря на то, что Брюсселю так и не удалось пока согласовать 10-й пакет санкций в отношении Москвы, 24 февраля все разногласия на этот счёт будут устранены. Глава Европейского совета Шарль Мишель также внёс ясность в данный вопрос, отметив, что основные ограничительные меры уже были введены, в то время как в новых антисанкционных пакетах будут обязательно учтены все пробелы и пресечены все попытки их обхода.

Как уже высказался сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков, все острые споры относительного очередного пакета санкций произошли по причине осознанности многих европейских государств, что все эти экономические ограничения, в первую очередь ударят сильнее по ним самим, нежели по России. Он также не исключил полного разрыва всех торгово-экономических связей с Западом, если ситуация с санкциями продолжит ухудшаться. В свою очередь это для самого ЕС может привести к серьёзным последствиям в плане торговых операция со странами Азии хотя бы по той причине, что обойти огромную Россию в транспортном плане - значит терять огромные деньги.
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:29
    0
    Лишь нагадить нам всем, нет ну что за людишки там, в этих Эуропах....
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:34
      0
      механизм, ужесточающий контроль действия санкций против России
      Оне уже столько гадостей нам наделали и напланировали, что уже сами запутались ! fellow Вот и выдумывают контроль над санкциями what
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:29
    0
    Все возвращается к политике экономической блокады НАТО в отношении СССР.

    Это означает, что и экономика РФ должна тоже возвращаться к самодостаточности экономики СССР в основных отраслях.

    Путиным должна быть чётко поставлена задача перед Правительством РФ форсированной реиндустриализации - за ближайшие 10 лет (за две пятилетки) РФ должна производить из 100 % отечественных комплектующих деталей на предприятиях со 100 % российским капиталом всю ту номенклатуру промышленной высокотехнологичной продукции, которую производят сегодня США, ФРГ, Япония.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:36
      +1
      угу, только социальная ориентированность руководящих сил сааавсем не такая как в СССР...
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:58
        0
        Так выбор у власти РФ весьма прост и небольшой - или социальная справедливость или социалистическая революция.
        Ещё ни один режим в истории человечества не усидел на штыках при массовом недовольстве народа.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:32
    +2
    Белее правильно их называть не "семерка", а гангстер и его шестерки.