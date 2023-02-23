Страны «Большой семёрки» и коллективного Запада намерены разработать механизм, ужесточающий контроль действия санкций против России

Страны «Большой семёрки» и коллективного Запада намерены разработать некий механизм, позволяющий ужесточить контроль действия санкций против России. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg. Как уточняет источник издания, участники «Группы семи» получат возможность более эффективного обмена данными в отношении тех государств, лиц и компаний, которые будут содействовать РФ в обходе этих рестрикций.Ожидается, что цель инструмента под неутверждённым названием «Механизм координации правоприменения» – улучшить процесс обмена информацией в этом направлении.Как заявлял ранее верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, несмотря на то, что Брюсселю так и не удалось пока согласовать 10-й пакет санкций в отношении Москвы, 24 февраля все разногласия на этот счёт будут устранены. Глава Европейского совета Шарль Мишель также внёс ясность в данный вопрос, отметив, что основные ограничительные меры уже были введены, в то время как в новых антисанкционных пакетах будут обязательно учтены все пробелы и пресечены все попытки их обхода.Как уже высказался сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков, все острые споры относительного очередного пакета санкций произошли по причине осознанности многих европейских государств, что все эти экономические ограничения, в первую очередь ударят сильнее по ним самим, нежели по России. Он также не исключил полного разрыва всех торгово-экономических связей с Западом, если ситуация с санкциями продолжит ухудшаться. В свою очередь это для самого ЕС может привести к серьёзным последствиям в плане торговых операция со странами Азии хотя бы по той причине, что обойти огромную Россию в транспортном плане - значит терять огромные деньги.