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В американской прессе: Пекин рассматривает возможность поставки вооружений России

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В американской прессе: Пекин рассматривает возможность поставки вооружений России

Пекин рассматривает возможность поставки вооружений России. Администрация Белого Дома якобы располагает соответствующими разведданными и решает, стоит ли их публиковать.


Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Согласно данным западных разведок, Китай может снять свои добровольные самоограничения и начать поставлять Москве оружие. В администрации Байдена планируют обсудить вопрос о публичном раскрытии данной информации накануне завтрашнего заседания Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено первой годовщине со дня начала российской спецоперации на Украине.

В американской прессе утверждается, что этому предшествовал ряд закрытых обращений к Китаю стран Североатлантического альянса. Их кульминацией стало официальное предупреждение главе внешнеполитического ведомства КНР Ван И, сделанное группой высокопоставленных западных чиновников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Они предостерегли Пекин от поставок вооружений России.



Американские журналисты утверждают, что Китай мог бы помочь Москве с боеприпасами или электронику, которую сейчас из-за санкций нет возможности произвести в РФ. Но о поставках передовых китайских вооружений, по их мнению, речь не идет.

Ранее о своих опасениях по этому поводу в интервью американскому телеканалу NBC упоминал глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он сообщил, что в Вашингтоне опасаются китайских поставок в Россию продукции летального действия.
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Использованы фотографии:
SIPRI
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:17
    +3
    Вообще неплохая кооперация была бы..Россия-Китай-Белоруссия в части производства того же "Полонеза".И не только
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:19
      +6
      КНДР может подключиться.
      А вообще неплохо бы было ось Пекин, Тегеран, Москва, Минск замутить...сообща всегда легче противостоять англосаксам.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 09:40
        +1
        Цитата: Леха с Андроида.
        ось Пекин, Тегеран, Москва, Минск
        Неплохо бы и Пхеньян, КНР....
      2. Krivobokoff
        Krivobokoff Сегодня, 09:49
        0
        Жаль Тайвань тогда не пыхнул, начнись там дискотека все было бы проще
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:17
    +4
    Не знаю... Сын говорит, что всего хватает...

    Понимаю, что спецназ снабжают в первую очередь. Так армия-то держится не на одних "волкодавах" - о других тоже, наверное, думают.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 09:23
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Сын говорит, что всего хватает...

      Сына и Вас с Праздником ! Из боеприпасов и техники может быть всё нормально , но сейчас делается ударение на высокоточное оружие , а для этого нужна электроника . В чём и преимущество Китая .
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:31
      +2
      Цитата: Zoldat_A
      Не знаю... Сын говорит, что всего хватает...

      Понимаю, что спецназ снабжают в первую очередь. Так армия-то держится не на одних "волкодавах" - о других тоже, наверное, думают.

      Приветствую Игорь ! У России конечно оружия хватит на любого супостата ,но вооружение наших "союзников" нам не помешает ..
      Против России 50 стран фактически воюют и вооружение и наемники идут потоком ,уже под 200 лярдов вложили в эту усраину ,чтобы с русскими воевать ..
      А почему наша власть все стесняется принять помощь от 130 других стран мира ? Добровольцы буквально штурмуют наши посольства ,готовы идти воевать за Россию против англосаксов и прочих нациков .
      В Китае ,КНДР ,Иране и т.д. огромные склады арты и т.д. Почему бы не принять эту помощь даже за деньги ? Чтобы уже не экономить на боеприпасах ,как с ЧВК Вагнер получилось и т.д. Огневой вал и вперед на штурм . soldier
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:18
    +3
    Китаю нужно побеспокоиться чтобы не остаться одному против гегемонии США.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: Бывший солда
      Китаю нужно побеспокоиться чтобы не остаться одному против гегемонии США.

      Им еще Тайвань нужно забрать у англосаксов и Россия им в этом очень даже может помочь .И отсидеться у китайцев не получится и Россия им об этом постоянно намекает и уже даже прямым текстом говорит
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:21
    +2
    Оружие безусловно важно, но лучше бы Китай поставил России 2 миллиона добровольцев на ТВД на Украину как он это сделал в 1950 году в Корее.

    Китаю очень выгодно педалировать тему военного сотрудничества с РФ как рычаг давления на США по вопросу их военного сотрудничества с Тайванем.
  5. Григорий Ремарк
    Григорий Ремарк Сегодня, 09:21
    +2
    Еще бы импортировали небольшие группы по миллиону китайских товарищей вместе с электроникой для лучшего ее использования в качестве консультантов.
  6. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 09:21
    +1
    От Китая достаточно ударных беспилотников, у нас их острая нехватка. Хотя сомневаюсь что китайцы решаться на поставки.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:23
    -2
    Сомневаюсь, что Китай хоть каким-то образом будет касаться конфликта. Разве что выражать озабоченность и возмущение.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 09:44
      -1
      Цитата: bambr731
      Сомневаюсь, что Китай хоть каким-то образом будет касаться конфликта. Разве что выражать озабоченность и возмущение.

      Эти всегда были готовы что-либо выражать и объявлять.
      Вспомните хотя бы "сто первое последнее китайское предупреждение"!
      Вот только с военными победами у наших дальневосточных соседей не ахти.
      Несмотря на наличие в китайской истории великого стратега Сунь Цзы с его трактатом "Искусство войны" ничем ошеломляющим армия Поднебесной похвастаться не может...
      Огребали ото всех. Даже Вьетнам им навалял в 70-х...Соцстрана соцстране. Вот позору-то было... wink
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:26
    0
    "мечты, мечты, где ваша сладость?"
    п.с. китай не упустит возможность продать втридорога какую нибудь мелочевку, а вот про "товарищей добровольцев" извините - они и живут лучше среднего россиянина, да и ссориться с сша зачем?
  9. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 09:27
    +2
    Не будет нас, сразу начнут грызть Китай. И эту провинцию вспомнят где одни мусульмане живут и права человека. Дракона есть о чем подумать пока кусают медведя.
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:29
    +1
    Главное, чем мог бы помочь Китай - поставлять артиллерийские боеприпасы советского стандарта. 500 000 штук в месяц. Остальное не так остро стоит. Россия должна иметь возможность выстреливать в сутки втрое больше снарядов, чем Украина. Только этим можно компенсировать численное превосходство ВСУ.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:38
      +1
      выстреливать в сутки втрое больше снарядов, чем Украина

      лунные пейзажи, износ стволов и выход артиллерии из строя, при этом близкая к 0 результативность - странная тактика... так можно еще год продолжать, потом останутся только ржавые калаши...
  11. Gromit
    Gromit Сегодня, 09:54
    +1
    Что-то мне это напоминает....
    А точно. Противостояние между США и СССР путем ведения прокси-войн силами негров в Африке и азиатов в ЮВ Азии.
    Только теперь это США и Китай, а вместо узкоглазых негров - славяне.