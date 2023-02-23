В американской прессе: Пекин рассматривает возможность поставки вооружений России

Пекин рассматривает возможность поставки вооружений России. Администрация Белого Дома якобы располагает соответствующими разведданными и решает, стоит ли их публиковать.
Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Согласно данным западных разведок, Китай может снять свои добровольные самоограничения и начать поставлять Москве оружие. В администрации Байдена планируют обсудить вопрос о публичном раскрытии данной информации накануне завтрашнего заседания Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено первой годовщине со дня начала российской спецоперации на Украине.
В американской прессе утверждается, что этому предшествовал ряд закрытых обращений к Китаю стран Североатлантического альянса. Их кульминацией стало официальное предупреждение главе внешнеполитического ведомства КНР Ван И, сделанное группой высокопоставленных западных чиновников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Они предостерегли Пекин от поставок вооружений России.
Американские журналисты утверждают, что Китай мог бы помочь Москве с боеприпасами или электронику, которую сейчас из-за санкций нет возможности произвести в РФ. Но о поставках передовых китайских вооружений, по их мнению, речь не идет.
Ранее о своих опасениях по этому поводу в интервью американскому телеканалу NBC упоминал глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он сообщил, что в Вашингтоне опасаются китайских поставок в Россию продукции летального действия.