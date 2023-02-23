В МИД РФ назвали условия возможных переговоров по Украине

Вот уже год прошёл с начала специальной военной операции на Украине и всё это время с разных сторон поднимается вопрос о возможности переговоров. При этом условия для них в Киеве и Москве выдвигают совершенно противоположные.
О готовности к переговорам по Украине в очередной раз заявили и в Министерстве иностранных дел России, но на определённых условиях.
По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, о переговорах можно говорить только в том случае, если Запад и киевские власти сложат оружие и перестанут обстреливать российские города. Об этом Галузин сказал в интервью информационному агентству ТАСС.
Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие
- отметил замглавы МИД.
Замминистра также добавил, что потенциальные переговоры необходимо вести исходя из сегодняшних геополитических реалий.
Киев же и его союзники на Западе допускают возможность переговоров на заведомо невыполнимых условиях – вернуть территории всех новых регионов России, включая Крым; заплатить компенсацию за ущерб; судить «преступников».
Напомним, что в начале СВО прошли несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом.