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В МИД РФ назвали условия возможных переговоров по Украине

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В МИД РФ назвали условия возможных переговоров по Украине

Вот уже год прошёл с начала специальной военной операции на Украине и всё это время с разных сторон поднимается вопрос о возможности переговоров. При этом условия для них в Киеве и Москве выдвигают совершенно противоположные.


О готовности к переговорам по Украине в очередной раз заявили и в Министерстве иностранных дел России, но на определённых условиях.
По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, о переговорах можно говорить только в том случае, если Запад и киевские власти сложат оружие и перестанут обстреливать российские города. Об этом Галузин сказал в интервью информационному агентству ТАСС.

Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие

- отметил замглавы МИД.

Замминистра также добавил, что потенциальные переговоры необходимо вести исходя из сегодняшних геополитических реалий.

Киев же и его союзники на Западе допускают возможность переговоров на заведомо невыполнимых условиях – вернуть территории всех новых регионов России, включая Крым; заплатить компенсацию за ущерб; судить «преступников».

Напомним, что в начале СВО прошли несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальная страница МИД РФ «В Контакте»
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19 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:41
    +5
    Условие одно , чтобы сидели и не отсвечивали , в своём.....
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:44
      +1
      А зачем им давать этот угол? Чтоб оттуда ныли всю жизнь и при возможности ударили по нам?
      1. Kvakosavrus
        Kvakosavrus Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: Аргон
        А зачем им давать этот угол?


        А что еще с ним делать? Там рагулья 99% и выше (до 146%).
      2. Per se.
        Per se. Сегодня, 09:56
        -1
        Цитата: Аргон
        А зачем им давать этот угол?
        Ну, тогда надо и с пшеками, и прибалтами разбираться, да и вообще с прогнившим капитализмом. Иначе, России спокойно жить не дадут.
      3. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:57
        +3
        Цитата: Аргон
        А зачем им давать этот угол? Чтоб оттуда ныли всю жизнь и при возможности ударили по нам?

        Блин, а Вам не надоело щеки надувать? Простите за напоминание, но ВС РФ штурмуют занюханый райцентр уже несколько месяцев. Хорошо если при таких темпах вам удасться занять территорию всего Донбаса до конца года.
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 09:52
      -1
      Совершенно верно. Если Вооружённые Силы РФ в результате СВО не выйдут на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении, не освободят от нацистов мать городов русских Киев и город-герой Одессу - мира не будет, ситуация, возникшая с 2014 года с постоянными обстрелами приграничных городов РФ не изменится.
      Осталось только чтобы за ближайшие 10 лет эта прописная истина дошла наконец до мозжечков кремлёвских ждунов.
    3. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 09:52
      +4
      Никогда не понимал, почему в России так популярна уголовная тематика причем весьма примитивная, да еще с "гомосексуальным" оттенком.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:43
    +3
    Требования с обеих сторон невыполнимы по определению. Пока не будет разгрома ВСУ переговоры не состоятся !
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:54
      0
      Да понятно, что требования взаимоисключающие. Но политики должны делать вид, что они за мир во всём мире и кричать о переговорах на каждом углу. Они добрые и справедливые, гуманисты от рождения. Спектакль такой.
  3. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 09:46
    0
    Цитата: Ирек
    Условие одно , чтобы сидели и не отсвечивали , в своём.....

    Чо то я на этой картинке Одессу в составе России не заметил. Румынии, что ли, подарили? Так не пойдет .
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 10:03
      0
      Для начала надо знать где она находиться, учите географию и тогда найдете
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:47
    +3
    К сожалению, такое нытье возможно, когда руководство не видит ни целей, ни путей достижения целей .
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:48
    0
    о переговорах можно говорить только в том случае, если Запад и киевские власти сложат оружие и перестанут обстреливать российские города


    Этого никогда не будет с 2014 года, пока на исконно русских землях существует преступное, сепаратистское, нацистское, террористическое, изначально русофобское недогосударство Украина.

    Неужели в МИДе РФ есть недоучки, которые не понимают этой прописной истины?!
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:50
    +2
    они должны прекратить обстрелы российских городов

    Мне одному помнится, что гарант - обосновывал начало СВО необходимостью прекратить обстрел городов Донбасса? what Странный какой-то результат вышел... what
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 09:55
      0
      От чего ушли - к тому пришли: причины начала СВО стали её целями.
  7. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 09:50
    +1
    Мдя..Наелась Курица четырьмя зернами а кудахтала на целый амбар. Как в своём курятнике объясняться будет, дома могут остатки перьев выдрать...
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:53
    +2
    Опять нытье про переговоры. Сколько можно или у нас так все плохо? Неужели нельзя один раз сказать - Наше дело правое, победа будет за нами? Наши "рули" уже выбрали в 14-15 годах позор, в результате получили и позор, и войну.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:56
    +1
    Только полная и безоговорочная капитуляция Украины.
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:57
    +1
    Может кто объяснить, как можно ставить какие-то условия, когда противник неплохо себя чувствует. Зачем им выполнять какие-то условия с нашей стороны, когда и они сами могут свои условия нарисовать.