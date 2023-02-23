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Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ

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Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в эфире одного из частных телеканалов заявил о том, что власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ после того как проведения тщательного анализа их уместности. По словам главы молдавской дипломатии, речь идёт о денонсации десятков документов, не представляющих больше интереса для республики.


Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

В настоящее время мы проводим денонсирование десятков соглашений с СНГ. После завершения процедуры мы обнародуем данный список. На данном этапе могу с уверенностью сказать о том, что только по линии министерства иностранных дел таковых будет 20

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас республика проводит "усердную работу над вступлением в Европейский союз", а потому, основной акцент делается на тех соглашениях, которые не противоречат законодательству ЕС.

В то же время дипломат признал, что на их расторжение потребуется немало времени, поскольку для этого необходимо будет предоставить весомые аргументы. Как отметил вице-премьер, Республика Молдова заключила в общей сложности более 300 соглашений в рамках содружества.

Напомним, что правящее большинство уже неоднократно высказывалось по поводу необходимости выхода из ряда соглашений организации, либо и вовсе о целесообразности участия в ней, хотя после утверждения нового «проевропейского» кабмина отмечали важность членства в СНГ. На протяжении 2022-го года официальный Кишинёв бойкотировал все заседания не только в рамках международной организации, но и ЕАЭС, получив там статус наблюдателя благодаря усилиям экс-президента страны Игоря Додона. Похоже, что Молдова может навсегда лишиться реальных выгод для себя и её граждан уже в ближайшее время из-за недальновидных действий её руководства.
Автор:
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:46
    +3
    В общем уже понятно, что раз уж уже американцы сказали шумерам, что не могут их поддерживать бесконечно, и им нужно быстрое завершение конфликта и они в силу своей слабой информированности и пропагандистских иллюзий считают что возможно получить военную победу на поле боя , улучшить переговорные позиции, а потом морозить ситуацию по корейскому сценарию, то значит будут открывать второй фронт в Приднестровье, используя Молдавию и, если получится, Румынию. Только вот России нужны не переговоры а победа. Вопрос только в том, удастся ли не дать противнику получить контроль над скалами ЗГВ в Приднестровье и доступ к советской технике и вооружению, находящейся там на хранении. Поражает позиция самих жителей Приднестровья. на что они рассчитывают? на международные соглашения? так ПМР, не признана. На то что опять с охотничьими ружьями и баррикадами остановят румын? Ну возможно, а если с востока ударят опытные украинские части прошедшие войну? На то что Россия как-нибудь спасет и прикроет? да как если они сами сидят и не формируют части самообороны и не роют и не строят укрепления! Опять будет по Армянскому карабахскому сценарию? Россия помоги мы сами не могём?!
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:52
    +1
    По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас республика проводит "усердную работу над вступлением в Европейский союз"

    Очередной анекдот от армянского радио - "Молдавия в Евросоюзе !"
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: tihonmarine
      По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас республика проводит "усердную работу над вступлением в Европейский союз"

      Очередной анекдот от армянского радио - "Молдавия в Евросоюзе !"

      Я знаю ещё смешнее
      Молдавия в НАТО
      Смешно не то, что она там окажется, а то, как молдоване "усилят НАТО".
      Пока в НАТО будут вступать - бараны разбегутся...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:10
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        Смешно не то, что она там окажется, а то, как молдоване "усилят НАТО".
        Пока в НАТО будут вступать - бараны разбегутся...

        А вот мамзель Санду, давно уже в НАТО.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:53
    -1
    Давай, Попеску... рискни здоровьем.
    Только ж... рубль вход, а два - выход.
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:01
    +1
    Ну так не ждать, а отменять все ранее приные решения по допуску молдаской продукции на наш рынок и транзит через РФ. Пусть упьются своим вином и яблок обожрутся, раз уж так хочется. И газ перекрыть, раз долг не отдают. Пора уде, пора включать все, что можно. Каждая Моска должна знать, что она Моська и прежде чем открывать рот, взвешивать последствия.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:07
    0
    Глава МИД Молдавии Нику Попеску
    Мне одному вспомнился анекдот
    -Чуешь, Звызденко? Фамилия яка стрёмна - Зайцев...
    ?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:32
      +1
      Одно время в Рединге играл румын Попа. А в Арсенале одно время играл француз Насри.
      Я всегда думал - а смешно было бы, если бы они играли в одном клубе...
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 11:08
    +2
    И Молдова "кружевные трусики" захотела. Ну-ну
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 11:19
    +1
    Прочитал комментарии-сплошное веселье!Можно конечно смеяться и злорадствовать ,но вывод однозначный.Меры против СНГ это УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЕ РОССИИ! Разбегаются как тараканы.Наш МИД думал хоть на развалинах СССР иметь влияние в бывших республиках,но и те убегают,как черт от ладана.Одна Беларусь осталась,но та прочно присосалась к российскому бюджету,льготам,скидкам,кредитам,и пр. hi
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: фа2998
      Прочитал комментарии-сплошное веселье!

      Ага. Здесь каждая новость по военно-политической обстановке в мире - это КВНовский конкурс в котором весёлые и находчивые должны придумать смешной комментарий.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:21
    0
    Ну наконец то, одним нахлебником меньше у нас будет, а у Европы прибавиться. Элиты шестерочных стран сознательно разрушают связи с нами, надеясь таким образом ликвидировать лояльное нам население, что б не было пятой колонны для них. Прибалтика зачищала зачищала. Но нам много народу то и не надо достаточно вспомнить олдрича Эймса, который дал нам больше чем все население какой нибудь республики. А учитывая что сейчас в спецлужбах и МО запада идёт радужная вакханалия, и там много идейных консерваторов готовых нам помочь. Мы ведь тоже надорвались содержа всяких нахлебников республики СССР. Самый главный наш успех это скидывается окраины на содержание запада. Мало того что западу приходится социалку всю тянуть, так ещё и на войну тратится, джавелинами не отделались.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    0
    Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ
    . Ай нэ нэ нэ, продолжение следует.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:24
      0
      Цитата: rocket757
      Ай нэ нэ нэ, продолжение следует.

      Вы прежде чем стать на стул, газетку постелите - "зачем я и без газетки достану."