Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в эфире одного из частных телеканалов заявил о том, что власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ после того как проведения тщательного анализа их уместности. По словам главы молдавской дипломатии, речь идёт о денонсации десятков документов, не представляющих больше интереса для республики.
Вот как он прокомментировал данную ситуацию:
В настоящее время мы проводим денонсирование десятков соглашений с СНГ. После завершения процедуры мы обнародуем данный список. На данном этапе могу с уверенностью сказать о том, что только по линии министерства иностранных дел таковых будет 20
По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас республика проводит "усердную работу над вступлением в Европейский союз", а потому, основной акцент делается на тех соглашениях, которые не противоречат законодательству ЕС.
В то же время дипломат признал, что на их расторжение потребуется немало времени, поскольку для этого необходимо будет предоставить весомые аргументы. Как отметил вице-премьер, Республика Молдова заключила в общей сложности более 300 соглашений в рамках содружества.
Напомним, что правящее большинство уже неоднократно высказывалось по поводу необходимости выхода из ряда соглашений организации, либо и вовсе о целесообразности участия в ней, хотя после утверждения нового «проевропейского» кабмина отмечали важность членства в СНГ. На протяжении 2022-го года официальный Кишинёв бойкотировал все заседания не только в рамках международной организации, но и ЕАЭС, получив там статус наблюдателя благодаря усилиям экс-президента страны Игоря Додона. Похоже, что Молдова может навсегда лишиться реальных выгод для себя и её граждан уже в ближайшее время из-за недальновидных действий её руководства.