Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ

В настоящее время мы проводим денонсирование десятков соглашений с СНГ. После завершения процедуры мы обнародуем данный список. На данном этапе могу с уверенностью сказать о том, что только по линии министерства иностранных дел таковых будет 20

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в эфире одного из частных телеканалов заявил о том, что власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ после того как проведения тщательного анализа их уместности. По словам главы молдавской дипломатии, речь идёт о денонсации десятков документов, не представляющих больше интереса для республики.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас республика проводит "усердную работу над вступлением в Европейский союз", а потому, основной акцент делается на тех соглашениях, которые не противоречат законодательству ЕС.В то же время дипломат признал, что на их расторжение потребуется немало времени, поскольку для этого необходимо будет предоставить весомые аргументы. Как отметил вице-премьер, Республика Молдова заключила в общей сложности более 300 соглашений в рамках содружества.Напомним, что правящее большинство уже неоднократно высказывалось по поводу необходимости выхода из ряда соглашений организации, либо и вовсе о целесообразности участия в ней, хотя после утверждения нового «проевропейского» кабмина отмечали важность членства в СНГ. На протяжении 2022-го года официальный Кишинёв бойкотировал все заседания не только в рамках международной организации, но и ЕАЭС, получив там статус наблюдателя благодаря усилиям экс-президента страны Игоря Додона. Похоже, что Молдова может навсегда лишиться реальных выгод для себя и её граждан уже в ближайшее время из-за недальновидных действий её руководства.