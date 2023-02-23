Военное обозрение
Войти Регистрация

Французское СМИ: отношения между Россией и США достигли точки невозврата

31
Французское СМИ: отношения между Россией и США достигли точки невозврата

Недавние выступления президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена продемонстрировали вхождение РФ и США в фазу прямого противостояния, при которой отношения между странами достигли точки невозврата.


Как отмечает французский телеканал France 2, в вооруженном конфликте на Украине в настоящее время решается, где пройдет граница между российским и американским блоками. Несмотря на это, некорректно утверждать о новой холодной войне, так как за прошедшие 30 лет мир изменился.

Также существует напряженность в международных отношениях. В ходе визита в Польшу Байден заявил, что победа России в вооруженном конфликте на Украине невозможна, Путин ответил на это критикой приходящей в упадок Европы.

По мнению московского корреспондента французского телеканала, происходит кристаллизация противостояния между западным и русским мирами. В настоящее время на Украине, помимо судьбы этой страны, определяется граница между этими двумя мирами, а также отношения между двумя противоборствующими блоками.

Благодаря этому противоборству Россия смогла поставить себя на международной арене на один уровень с США. Однако ошибочно было бы утверждать о возвращении состояния холодной войны, поскольку в современном мире гораздо больше, чем было тридцать лет назад, взаимных связей, а также появился фактор новой сверхдержавы, оказывающей безусловное влияние на мировую политику - Китая, в котором те же США видят своего главного врага и не скрывают этого.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/White House
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:20
    +12
    Если мы перешли точку не возврата,значит мы на пороге не холодной войны ,а вполне горячей.Странная логика у француза,свозит мысль нас только не трогайте.
    1. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 10:29
      +6
      точку невозврата США перешли в 90х . это Россия и олигархи российские все это время надеялись вписаться в запад на равных но ы откровенно смеялись над вами и указывали вам ваше место рабов. может сейчас дойдет что чтобы поставить запад на место нужно применять минимум ТЯО.
      1. ilimnoz
        ilimnoz Сегодня, 10:31
        0
        почему не печатает ы
        Цитата: ilimnoz
        на равных но ы откровенно
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:17
          +1
          Забавно, что французы дистанцируются от США.
          Вот только для русских что француз, что американец - враги, одной НАТО замазанные.
          Когда начнётся Последняя Война, по Парижу прилетит раньше, чем по Вашингтону - ракете лететь ближе.
          1. MaxKruh
            MaxKruh Сегодня, 11:54
            0
            макронам то плевать,они не будут дожидаться,пострадает простой народ.
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 10:31
      +7
      И что теперь, ядрёная война? Только дом закончил строить… Сынуле Одиннадцать лет вчера исполнилось, как-то не хочется так! Одно смотреть в прицел на врага, другое ядрёную бомбу в огрород получить. belay
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:48
        +4
        Цитата: Охотовед 2
        И что теперь, ядрёная война? Только дом закончил строить… Сынуле Одиннадцать лет вчера исполнилось, как-то не хочется так! Одно смотреть в прицел на врага, другое ядрёную бомбу в огрород получить. belay

        Да нормально все будет Алексей ..Англосаксы по свое сущности трусы ..На конфликт прямой с нами боятся идти ..Главное чтобы Россия их "партнерами " не назвала ..А в остальном всю будет хорошо ..Ну может быть немного повоевать придется ,тут уж без этого никак ..Они падлы только силу уважают ! hi
        Типо такого )))
        ]
        1. ilimnoz
          ilimnoz Сегодня, 11:00
          +6
          не следует считать англосаксов трусами. это хитрый, жестокий и достаточно умелый враг. но ударить точно аккуратно и без сожалений это пожалуй единственный способ остановить их.
          1. Chem1st
            Chem1st Сегодня, 11:19
            +1
            В качестве намёка предлагаю утопить британский остров. 6 боеголовок по 1,5 мегатонны за глаза. Пиндocы должны понять намёк. Да и в мире никому бритишей жалко не будет.
          2. Ратник с пулеметом
            Ратник с пулеметом Сегодня, 11:35
            0
            Ваша правда,но при перспективе гарантированно сдохнуть начинает вибрировать и искать кого бы подставить вместо себя,так что в выше написанную характеристику надо добавить- подлый враг.
    3. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 10:37
      +2
      Любое французское сообщение должно оставлять след и запах пудры волос парика Людовика. А Франция без претенциозности - как Наполеон без треуголки…
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:21
    +4
    Если Россия и Китай объединятся - полосатым крышка!
    1. Torins Narkuas
      Torins Narkuas Сегодня, 10:29
      +4
      Если Россия и Китай объединятся - полосатым крышка!
      Не объединяться, Китаю это крайне не выгодно, Россия никогда не сможет заменить китаю западные рынки сбыта своих товаров. Смотрите на вещи трезво.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 10:40
        +7
        Вечную мантру о тотальной зависимости Китая от западного рынка поют те, кому это выгодно. Самая радикальная оценка (завышенная, вероятно) - это 17%. Китай всё больше ориентируется нв огромный внутренний рынок и рынки развивающихся стран.
      2. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 10:41
        +3
        Зато никто в мире не сможет заменить Китаю сырьевую базу в виде России.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 10:49
          +4
          Да. Китай было сунулся в Афганистан за редкозмами, а к их добыче уже Россия приступает. Опять у России покупать, вздохнул Китай.
      3. ilimnoz
        ilimnoz Сегодня, 11:13
        +1
        Китаю не выгоден проигрыш России. потому что следующий на очереди он. Китаю нужно время чтобы стать полноценной супердержавой. порядка 10-20 лет. и Россия дает ей это время.
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 11:57
          0
          Цитата: ilimnoz
          Китаю не выгоден проигрыш России. потому что следующий на очереди он. Китаю нужно время чтобы стать полноценной супердержавой. порядка 10-20 лет. и Россия дает ей это время.

          Совершенно верно! Китай в настоящее время куда опаснее для сша, чем Россия! Россия отвлекает на себя - Китай в это время дышит спокойно!
          Поэтому я и сказал выше, что если они объединятся в совместных усилиях ( военном), матрасникам крышка! И такое возможно! Иногда и враги объединяются, чтобы победить наиболее сильного врага!
  3. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 10:28
    +10
    У США так. либо они ведущие.. и остальной мир ведомый. Либо точка невозврата в отношениях! Выбор за странами которые хотят отношений с США.
    1. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 10:40
      +2
      Мдаа, а вы правы! Так в мире и происходит.кто не с ними,тот против них.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:40
    +4
    И это - отлично!
    Хуже чем война с наглосаксами может быть только дружба с ними.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:44
    +4
    Верить матрасам могли только враги. Значит их много среди высших, увы.
  6. Essex62
    Essex62 Сегодня, 10:46
    +1
    Этот термин к межгосударственным отношениям не подходит. Все решают политические кадры и интересы правящего класса. Если сасш избавится от масонов и станет нормальной страной,а не платформой печатного станка , всех нормализуется быстро. Ну ещё такое возможно ,если там реально испугаются,как во время Карибского кризиса.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:49
    +3
    А Франция, походу, никак не решит с кем она: с умными или красивыми...
    Союз двух империй: России и Германии мог бы навести порядок в мире.
    Даже без Китая. Который никогда не вступит в открытое противоборство.
    У каждого народа в мире своё амплуа.
    Они не воины. Они - торгаши.
    История подтвердит.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 11:51
      0
      Они не воины. Они - торгаши.
      - ослик груженый золотом может сделать то чего не может сделать армия....
  8. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 10:58
    +1
    Штаты и англосаксов в принципе ”цивилизацию" надо приструнить, как это сделать без ядерного оружия вопрос recourse Конечно никто не хочет апокалипсиса.. тогда менять правящую верхушку там и элиты, но мы с этим не работаем толком..
  9. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 11:08
    +3
    Увы, но я чётко вижу, что Путин всё ещё надеется наладить отношения с США и Европой, когда на Украине всё закончится. Даже после всего того, что уже произошло между нами и ими. Что это - великая мудрость или великая глупость? Не знаю......................
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:10
    +1
    А нам нужен возврат в прошлое?
    Отношения с США, только на основе холодного расчёта.
    Больше никаких соплей о дружбе.
    И вообще -Карфаген (США) должен быть разрушен.
  11. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:25
    +1
    Благодаря этому противоборству Россия смогла поставить себя на международной арене на один уровень с США

    Чести много, без обид. Вот как научимся лепить хотя бы треть от американского ассортимента продукции более-менее сравнимого качества, как у нас уровень жизни сравниться с таковым в той же Польше ,как наш ВВП снова влезет в первую "шестерку" -тогда можно будет разводить весь этот сусальный пафос.
    А пока мы просто антагонист в фокусе внимания . Пусть и самый крупный "технически".

    P/s я не оч.понимаю что это за "русский мир" такой ? Это типа маскировочка вроде "общероссийского Народного Фронта" , чтобы не поминать ЕдРо всуе ? Кого мы там записываем в "русский мир" помимо самой РФ и (довольно условно) РБ ? С "коллективным западом" все понятно, а с "русским миром" непонятно - когда у нас был ОВД или был в самом соку СНГ или был СССР - тут было ясно , более-менее. Даже когда у СССР была куча прихлебателей вне ОВД (но,допустим, в СЭВе) - тоже было понятно.
    Если мы хотим подчеркнуть антагонизм то надо использовать другие формулировки - что-нибудь типа "Движение Противодействия Западным Санкциям" .
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:59
    0
    Французское СМИ: отношения между Россией и США достигли точки невозврата
    . Глупость полнейшая... между ядреными державами точка невозврата, это когда начнёт гореть и взрывается, да и то, всякое может произойти ибо....
  13. faiver
    faiver Сегодня, 12:00
    0
    Однако ошибочно было бы утверждать о возвращении состояния холодной войны
    - нихрена не ошибочно, подрыв газопроводов открыто говорит об этом....