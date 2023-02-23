Французское СМИ: отношения между Россией и США достигли точки невозврата

Недавние выступления президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена продемонстрировали вхождение РФ и США в фазу прямого противостояния, при которой отношения между странами достигли точки невозврата.Как отмечает французский телеканал France 2, в вооруженном конфликте на Украине в настоящее время решается, где пройдет граница между российским и американским блоками. Несмотря на это, некорректно утверждать о новой холодной войне, так как за прошедшие 30 лет мир изменился.Также существует напряженность в международных отношениях. В ходе визита в Польшу Байден заявил, что победа России в вооруженном конфликте на Украине невозможна, Путин ответил на это критикой приходящей в упадок Европы.По мнению московского корреспондента французского телеканала, происходит кристаллизация противостояния между западным и русским мирами. В настоящее время на Украине, помимо судьбы этой страны, определяется граница между этими двумя мирами, а также отношения между двумя противоборствующими блоками.Благодаря этому противоборству Россия смогла поставить себя на международной арене на один уровень с США. Однако ошибочно было бы утверждать о возвращении состояния холодной войны, поскольку в современном мире гораздо больше, чем было тридцать лет назад, взаимных связей, а также появился фактор новой сверхдержавы, оказывающей безусловное влияние на мировую политику - Китая, в котором те же США видят своего главного врага и не скрывают этого.