Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

Восхищают слова президента России о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

Речь президента России Владимира Путина, в которой, как всегда, немало внимание уделялось сохранению традиционных ценностей, не оставила равнодушными многих и на Западе.Американский генерал в отставке Майкл Флинн, который к тому же занимал пост советника президента США при Дональде Трампе, выразил своё восхищение ценностями, поддерживаемыми российским президентом. Об этом Флинн написал у себя в Twitter (заблокирован на территории РФ).При этом экс-советник Трампа отметил, что Запад разрушает важные ценности, за которые борется Россия.— заявил Флинн.Напомним, что в ходе своего выступления 21 февраля президент России Владимир Путин отметил, что семья – это союз мужчины и женщины, как об этом сказано в Священном писании. При этом он подчеркнул, что государство не вторгается в частную жизнь людей, которые имеют право жить как хотят.На Западе же решили, что тысячелетиями человечество было в заблуждении и люди не знали, что делают, и теперь «просветлённый» Запад несёт всему миру лучшие ценности в виде однополых браков и прочих негативных явлений... А на смену папе и маме приходят «родитель 1 и 2».Тем удивительнее выглядит одобрение слов президента России со стороны Флинна, который, вроде как, сам является представителем Запада. Но это и лишнее доказательство того, что Запад в плане ценностей разделён, и что в тех же США есть десятки миллионов граждан, которые выступают против диктатуры неолибералов с пропагандой известных "идеалов".