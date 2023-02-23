Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

28
Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

Речь президента России Владимира Путина, в которой, как всегда, немало внимание уделялось сохранению традиционных ценностей, не оставила равнодушными многих и на Западе.


Американский генерал в отставке Майкл Флинн, который к тому же занимал пост советника президента США при Дональде Трампе, выразил своё восхищение ценностями, поддерживаемыми российским президентом. Об этом Флинн написал у себя в Twitter (заблокирован на территории РФ).

При этом экс-советник Трампа отметил, что Запад разрушает важные ценности, за которые борется Россия.

Восхищают слова президента России о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

— заявил Флинн.

Напомним, что в ходе своего выступления 21 февраля президент России Владимир Путин отметил, что семья – это союз мужчины и женщины, как об этом сказано в Священном писании. При этом он подчеркнул, что государство не вторгается в частную жизнь людей, которые имеют право жить как хотят.

На Западе же решили, что тысячелетиями человечество было в заблуждении и люди не знали, что делают, и теперь «просветлённый» Запад несёт всему миру лучшие ценности в виде однополых браков и прочих негативных явлений... А на смену папе и маме приходят «родитель 1 и 2».

Тем удивительнее выглядит одобрение слов президента России со стороны Флинна, который, вроде как, сам является представителем Запада. Но это и лишнее доказательство того, что Запад в плане ценностей разделён, и что в тех же США есть десятки миллионов граждан, которые выступают против диктатуры неолибералов с пропагандой известных "идеалов".
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dorz
    dorz Сегодня, 11:28
    -14
    Запад это не одно только ЛГБТ, но и производительность труда в 3-6 раз больше, лучшее госуправление, низкая коррупция, качественное образование ...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:34
      +4
      Цитата: dorz
      Запад это не одно только ЛГБТ, но и производительность труда в 3-6 раз больше, лучшее госуправление, низкая коррупция, качественное образование ... Демагоги.

      За счет всего мира и особенно за счет России хе хе ..Как только Россия обрубила каналы грабежа и т.д. В Европе сразу инфляция поднялась и прочиее Скоро арабы там бунт подымут ,типо где пособия и почему на хооохл столько тратят и т.д.
      А в сша уже внешний долг давно перевалил за 33 трл.
      Вот и думайте кому нужна войнушка мужики ?
      И кому война ,а кому мать родна Мы Русские как никто в мире из наций, не знает что такое по настоящему воевать и как достается Победа .. hi

      Хоть весь мир на Россию натравите ,но мы знаем что Бог с нами и Никто не забыт и ничто не забыто ..Это историческая миссия России и Русского мира .
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: LukaNord
        Хоть весь мир на Россию натравите ,но мы знаем что Бог с нами и Никто не забыт и ничто не забыто ..

        А Папа римский знает, что пидагогам разрешили быть священниками?
        1. Vasia
          Vasia Сегодня, 12:06
          +4
          Цитата: Zoldat_A
          А Папа римский знает, что пидагогам разрешили быть священниками?

          Думаете, Папа сам без греха?
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 12:37
          0
          Цитата: Zoldat_A
          А Папа римский знает, что пидагогам разрешили быть священниками?

          Он знает ВСЕ ..Там деградация веры и Родины идет полным ходом
          Жри и покупай под музыку ..

          Похож черт побери хе хе Пригожин красава и тактика ,как у крестовых походах запада на Россию .. bully
          А почему бы и нет ? wink
      2. dorz
        dorz Сегодня, 12:04
        -2
        Цитата: LukaNord
        Цитата: dorz
        Запад это не одно только ЛГБТ, но и производительность труда в 3-6 раз больше, лучшее госуправление, низкая коррупция, качественное образование ... Демагоги.

        А в сша уже внешний долг давно перевалил за 33 трл.

        Байки про невероятный американский госдолг рассказывайте папуасам. В прошлом году затраты на обслуживание госдолга США было практически самым минимальным за всю его историю.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 12:47
          -1
          Цитата: dorz
          Байки про невероятный американский госдолг рассказывайте папуасам. В прошлом году затраты на обслуживание госдолга США было практически самым минимальным за всю его историю.

          А почему ваш любимый Байден и т.д. Никогда не говорят об экономики и проблемах внутри своей страны ? А вечно ищут врагов и бомбят ..
          А вот Россия им кость в горле ..Ограбили страну на 300 лярдов и еще "наших олигархов " на такую же сумму хе хе
          Такие адепты западного мира и "священной частной собственности" все меньше становится ..Ха ха ха ..
          "Наши" тупые и вороватые олигархи и чиновники всех мастей закачали в запад тупо все ,что у них было ..И все их грабанули
    2. Azim77
      Azim77 Сегодня, 11:35
      +4
      Уже нет. И про коррупцию, и про госуправление, и про образование. Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея и другие азиатские страны - вот где сейчас образование, борьба с коррупцией и госуправление. И при этом сохранение традиционных ценностей.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:04
        +3
        борьба с коррупцией

        Вот по поводу Индии в данном вопросе - вы явно погорячились.. Ихнее ворьё во власти нашему 100 очков форы даст. Там это вообще норма жизни, никого особо не смущающая..

        Вот Китай - да. Там вполне всерьёз восприняли наш анекдот, что на борьбу с коррупцией нужно выделять не деньги, а патроны. Отсюда и результат. Конечно - воруют и там, но хоть при этом боятся! В отличие от наших.. И индийских.
    3. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:35
      -2
      Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге
      меня это то же беспокоит, лучше бы о людях, о народе.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:46
        -1
        Содо́м (ивр. ‏סְדוֹם‏‎, Sədom — букв. «горящий»; греч. Σόδομα) и Гомо́рра — два известных библейских города, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи их жителей...
        А про это они забыли !
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:46
      +4
      производительность труда - ну да, если в долларах менять, то конечно негр Джонс гораздо производительнее скажем дядюшки Хо.. А если в реально производимых ими товаров? Уверены, что негр и впрямь выпускает табуретки быстрее, качественнее и больше чем тот же китаец?

      Знаете - это мне напоминает классическую антисоветскую байку про американского фермера и советского колхозника.. Только в колхозники при этом считали всех, от бухгалтера до ремонтника, а в фермеры - только самого фермера.. Не считая ни наёмных сезонных рабочих, ни юр.фирму, которая ведёт его бухгалтерию, мастерскую Билла, чинящую фермерские трактора и сеялки.. Вот и выходило, что типа на 100 тонн пшеницы у них - один фермер, а у нас - десять колхозников.. Ужасный зашквар..

      Коррупция - да не смешите меня. У них воруют так, что наше ворьё - по сравнению с ними мелкие гопники! Просто на Западе это по другому обставлено, типа - цивилизованно..

      Образование - да уж.. Приходилось мне сталкиваться с ихними технарями - не дай Бог такое образование нашим детям.. Что уж о гуманитариях говорить. Лучшее народное образование за всю историю цивилизации - было советское. Именно по этому наши буржуины приложили такие колоссальные усилия чтобы его угробить.
      1. dorz
        dorz Сегодня, 12:53
        +1
        Цитата: paul3390


        Коррупция - да не смешите меня. У них воруют так, что наше ворьё - по сравнению с ними мелкие гопники! Просто на Западе это по другому обставлено, типа - цивилизованно..

        Не вводите людей в заблуждение. Один из самых низких уровней коррупции и лучшее госуправление в скандинавских странах. А ваша демагогия 80-го уровня. Смотрим рейтинги автоматизации и робототехники на производствах. Цифры не врут.
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:47
      +2
      Про качественное образование,давайте не будем...Качественное-за немалве деньги
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: dorz
      низкая коррупция, качественное образование ...

      Особенно в США, где коррупция не меньше чем на Украине, а образование такое, что после окончания средней школы, ребенок не знает таблицы умножения. ВЫ откуда Дмитрий ?
    7. christian revuelta
      christian revuelta Сегодня, 12:07
      0
      Low corruption... Lol, you obviously are dreaming. Corruption is rife just like everywhere else. Even worse in scale.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:29
    +6
    Это не просто слова ,а сущность всего за что Россия всегда боролась и ломала хребты всем ..
    Сейчас война идет за души наших детей и будущих поколений и то что сейчас происходит на окраине ,это битва за Веру и семейные ценности и вообще
    Запад шкалы все бросает на подавление Русских ! Но мы не сдаемся и черт нам не брат
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: LukaNord
      Запад шкалы все бросает на подавление Русских ! Но мы не сдаемся и черт нам не брат

      Немного дополню:
      Америка хочет ударить с юга
      Служба внешней разведки (СВР) России выступила с серьёзным обращением. По её данным, США решили использовать старый испытанный козырь, который уже показывал свою эффективность при зачистке Западом восточноевропейского пространства (да и не только его) – международные исламистские банды. В частности, источники СВР сообщили о том, что именно сейчас кадровые американские военные занялись вербовкой террористов из группировок, входящих в сообщества, связанные с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ*. Перед бандитами поставлена задача по проведению терактов на территории России и стран СНГ. А также вербовке боевиков из числа уроженцев Центральной Азии и Северного Кавказа. Это в целом. Теперь о частностях. СВР стало известно о террористах, которые проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии.
  3. primaala
    primaala Сегодня, 11:37
    +4
    Так и есть. Когда МЫ осознаем, что значит Родина и Семья - в этом и есть НАШ дух и СИЛА....
    И никто меня не переубедит. МЫ женщины...надеемся на НАШИХ МУЖЧИН.
    ВЫ и есть наша сила и опора. ВЫ НАШЕ ПЛЕЧО.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +4
    ЛГБТ сообщество на западе расцвело буйным цветом.Там уже выбирают руководителей не по опыту а по принадлежности к сообществу.Ответственный за транспорт в США из этого сообщества.Ему до лампочки ,эти Ж/Д аварии.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:41
    0
    Восхищают слова президента России о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

    — заявил Флинн.


    Я представляю, какой вой стоит сейчас в коридорах киевской власти.
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 11:42
    +3
    Прикольно то, что слова ласкающие наш слух говорят только ЭКС. Действующие всегда действовали и действуют против России и Союза.
    Поэтому всё что они говорят, не стоит нашего внимания. Важно то, что они делают и на это надо обращать внимание.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +1
    Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает
    Что б всем все нравилось, так не бывает.
  8. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 11:51
    +1
    да плевать нам на то что там восхищает экс-советника президента США
    что вы всё коситесь на запад и ищете там хоть какого то одобрения и поддержки?
  9. Магог_
    Магог_ Сегодня, 12:04
    -1
    Молитва "Отче наш", исходящая из уроков самого Христа, любая проповедь в православных храмах завершается словами, указанием на "троицу" : "Во имя Отца, Сына, и Святого Духа. Аминь." Повсюду христианство подчёркивает название Бога-отца. И Сын здесь - лишь напоминание верующим, что Христос явился к ним для учения Слову Божьему. А к нашему Президенту пожелание, выраженное в русской поговорке – «Аминем дела не вершить» ( т. е. одними словами, обещаниями ). Это указывает на то, что слово «Аминь» понимается, как и в случае с молитвой «Отче Наш» : христианин не только просит и говорит, но и готов к действиям.
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 12:12
    +1
    НА бога надейся..сами понимаете..Что там дальше
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:42
    0
    Я как только заголовок в тизере прочёл - сразу понял, что это мог сказать только Флинн! Захожу в новость - и точно!
    Он всегда был против этого либерального сатанизма и всегда искал точки соприкосновения с Россией - вместо тупой и оголтелой русофобии.
    Всегда уважал мужика, жалко его сожрали моментально, не успел он закрепиться в Белом Доме.
  12. Mig45jef
    Mig45jef Сегодня, 12:47
    +1
    Plutôt que de débiter des propos réactionnaires à la con et de sombrer dans le fanatisme religieux Russie-Unie ferait bien de développer les missiles adéquats pour nettoyer les canons et autres MLRS qui traînent partout et font apparemment exactement ce qu’ils veulent. J’ai vu des hélicoptères russes dernier cri attaquer avec des roquettes, quel scandale inouï !
    Comment se fait-il que des avions ukrainiens puissent décoller alors que des tas de systèmes AA sont disponibles et comment se fait-il que l’aviation israélienne fasse ce qu’elle veut sans rencontrer le moindre problème en Syrie ?
    Russie-Unie ose continuer de parler de budget et de relayer les pires élucubrations financières capitalistes.
    Les Russes doivent accepter le LGBT, foutre la religion à sa place, arrêter de parler de budget, quand il manque de l’argent on en fabrique, et très vite, très très vite, voter communiste.
    Voilààààà !