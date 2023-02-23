Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Российская разведка получила информацию о том, что Киев готовит очередную провокацию. По данным Министерства обороны, киевский режим готовится к проведению операции, как принято говорить – под чужим флагом. Речь идёт об инсценировке наступления российских войск с территории ПМР (Приднестровской Молдавской Республики).Российское оборонное ведомство пишет, что для такого рода инсценировки планируется задействовать силы нацформирования «Азов» (*запрещённая в России террористическая группировка).Минобороны России:Добавляется, что Минобороны следит за развитием ситуации на границе Украины с ПМР и готово реагировать на изменения обстановки.Напомним, что в Приднестровье находится российский миротворческий контингент. Недавно назначенный глава МИД Молдовы призвал вывести российских миротворцев с берегов Днестра и «демилитаризировать регион с последующей интеграцией в молдавское сообщество».Напомним, что на неделе с президентом США Джо Байденом встречалась глава Молдавии Майя Санду. Молдавский президент просила у Байдена финансовой и военной помощи. Тем временем на Украине недвусмысленно дают понять, что заинтересованы в открытии в Молдавии «второго фронта». К чему это приведёт для самой Молдавии, вполне можно себе представить.