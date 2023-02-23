Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны сообщило о готовности украинских войск инсценировать наступление ВС РФ из Приднестровья

21
Минобороны сообщило о готовности украинских войск инсценировать наступление ВС РФ из Приднестровья

Российская разведка получила информацию о том, что Киев готовит очередную провокацию. По данным Министерства обороны, киевский режим готовится к проведению операции, как принято говорить – под чужим флагом. Речь идёт об инсценировке наступления российских войск с территории ПМР (Приднестровской Молдавской Республики).


Российское оборонное ведомство пишет, что для такого рода инсценировки планируется задействовать силы нацформирования «Азов» (*запрещённая в России террористическая группировка).

Минобороны России:

Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Добавляется, что Минобороны следит за развитием ситуации на границе Украины с ПМР и готово реагировать на изменения обстановки.

Напомним, что в Приднестровье находится российский миротворческий контингент. Недавно назначенный глава МИД Молдовы призвал вывести российских миротворцев с берегов Днестра и «демилитаризировать регион с последующей интеграцией в молдавское сообщество».

Напомним, что на неделе с президентом США Джо Байденом встречалась глава Молдавии Майя Санду. Молдавский президент просила у Байдена финансовой и военной помощи. Тем временем на Украине недвусмысленно дают понять, что заинтересованы в открытии в Молдавии «второго фронта». К чему это приведёт для самой Молдавии, вполне можно себе представить.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 10:38
    +2
    Дурдом request там бойцов только охрана полигона. Неужели кто-то в это поверит?
    1. DenD
      DenD Сегодня, 10:44
      +11
      Поверят. Ещё как поверят и устроят вой на весь мир. Режиссёры известны, массовка готова, а если подтянуть нужных репортёров, то фильм получится, что надо. Шаблон то отработан и обкатан.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 10:54
        +1
        Молдавский джокер давно просится на выход. Надеюсь специалисты об этом знают.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:15
        +1
        Цитата: DenD
        Поверят. Ещё как поверят и устроят вой на весь мир.

        Пусть ко мне обратится за "финансовой и военной помощью". Я ей дам 500 долларов на билет до Аргентины и сломанный "Макаров" из сейфа.
    2. Max2022
      Max2022 Сегодня, 10:46
      0
      Была бы малейшая опасность - украинцы и там укрепрайон по аналогии с Беларуссией сделали.
      Но расструбить как с Бучей и подталкивать Санду к открытой конфронтации могут к сожалению.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 11:39
        +2
        Минобороны сообщило о готовности украинских войск инсценировать наступление ВС РФ из Приднестровья
        Сегодня, 10:32
        13
        ну так вдарьте превентивно, новым, неимеющим аналогов,на новых физических принципах... в чём дело то ?
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 11:58
        0
        Цитата: Max2022
        раструбить как с Бучей и подталкивать Санду к открытой конфронтации могут

        В Буче последыши фашистов хреново скопировали учителей, провернувших операцию "консервы" в польском городке Гляйвиц (Глайвицкая провокация, которая была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником группы VI-F (диверсии) штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера, отрядом диверсантов руководил Науйокс).
        Но укропные нацики видимо еще и нынешних учителей копировать собрались. Сказка про нападение вьетнамских торпедных катеров на Эм США в Тонкинском заливе точно не дает им покоя... Опять же пробирка Коллина Пауэлла со "спорами сибирской язвы" им по ночам снится и будоражит воображение сценариста 95-го квартала...
        Вот уж, блин, воистину -- клоуну кровавому никак неймется! Пора его таки отправлять к бандере на сковородку, пока не довел мир до ТМВ !
      3. donavi49
        donavi49 Сегодня, 12:20
        +1
        Зачем делать укрепрайон там где проще наступать?

        ПМР это:
        - Простреливаемое насквозь артой пространство.
        - Изоляция театра боевых действий уже выполнена. Ибо доставить подкрепления можно только телепортом. Ибо кораблями не подойти - побьют ПКРами с западным ЦУ от стратегических БПЛА. Самолетами даже если выйдет прорваться через ПВО, то садиться куда? Там все артой и градами простреливается.
        - Очень маленький и легковооруженный контингент, против которого можно сосредоточить подавляющее превосходство, включая и арту.

        Опять же, эта Лаосская, то есть ПМРовская операция может дать:
        - Боеприпасы, тухлые но боеприпасы в значимых количествах.
        - Публичное унижение, брожение, раскачивание лодки в России.
        - Обменный фонд в +2-3к людей (с учетом приднестровских руководителей/армейцев).

        Из минусов - эскалация, но опять же, эскалация вынудит запад нарастить поставки вооружений.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:43
    -3
    Стесняюсь спросить...
    А там... В ПМР что, взрослых совсем нет?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:23
      +1
      Взрослые есть.И мужики..Вопрос в численности и проблема с изолированности от России
    2. nikon7717
      nikon7717 Сегодня, 12:08
      0
      Смею_заметить_
      . В ПМР что, взрослых совсем нет?
      вы смеете припомнить, что провокации совершает организованное меньшинство для контроля большинства? В корыстных целях. Смею предположить, что далее рассуждения не потребуются
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:49
    -2
    Минобороны следит за развитием ситуации на границе Украины с ПМР и готово реагировать на изменения обстановки.


    Как и чем реагировать может наше Минобороны РФ уже год как ковыряющееся вокруг трёх посёлков на Донбассе?

    После жестов доброй воли под Киевом, Харьковым и Херсоном в 2022 году у РФ не осталось никаких средств помочь Приднестровью, а помочь ему можно только одним - наступлением Вооружённых Сил РФ на Херсон, Николаев и Одессу.

    Остаётся только взорвать Искандером или Кинжалом военные склады с боеприпасами в Приднестровье, если ВСУ с согласия Молдовы войдут в Приднестровье.
    Допустить захвата ВСУ этих складов РФ не может допустить ни при каких обстоятельствах.

    МИД РФ не должен спать как обычно, а немедленно вызвать на ковёр посла Молдовы в РФ и чётко ему заявить, что если русофобское руководство Молдовы немедленно не осадит украинских нацистов и вторжение ВСУ в Приднестровье состоится - то будет немедленно нанесён ракетный удар по военным складам в Приднестровье и как минимум половину Молдовы просто сдует.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 11:09
      +1
      у РФ не осталось никаких средств помочь Приднестровью
      Тактическое ядерное оружие по районам скопления ВСУ !
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 11:40
        +1
        Цитата: Магог_
        Тактическое ядерное оружие по районам скопления ВСУ !

        Актуально ... прям по духу времени!
        Путин в послании заявил, что янки готовят новые виды ЯО. И мы тоже готовы испытать свое (росатому и МО быть готовыми!) Речь, по всей видимости, идет-таки о т.н. "чистом СБП".
        Суть: триггер плутониевый заменен на лазерный, поджигающий дейтерит-литиевую смесь (как вариант). Р/а осколков нет, есть выход чистой энергии... как у химического БП. yes
        Как я понял, вы предлагаете вместо полигонных провести "натурные" испытания по нацикам в недорумынии? wassat
        Ну что ж, оррригнально-с !!! fellow
    2. solar
      solar Сегодня, 12:55
      0
      Остаётся только взорвать Искандером или Кинжалом военные склады с боеприпасами в Приднестровье...нанесён ракетный удар по военным складам в Приднестровье и как минимум половину Молдовы просто сдует.

      Не Молдавии, а, к сожалению, Приднестровья. И склады не взорвутся за один раз, достанется всем прилегающим местным жителям Приднестровья.
  4. Розмари
    Розмари Сегодня, 10:51
    +6
    К чему это приведёт для самой Молдавии, вполне можно себе представить.

    А к чему это приведёт для самой Молдавии, если мы ушли с правого берега?
    Помочь Приднестровью чем-либо, кроме ракетных пусков по объектам инфраструктуры Молдавии, ВС РФ сейчас не в состоянии. А возможность пробиться на помощь Приднестровью по линии Вознесенск - Раздельная, обрезав трассу Одесса - Киев, в сочетании с десантом в Буджаке, Россия упустила.
  5. lubesky
    lubesky Сегодня, 11:01
    +2
    Зольдатен в форме "польской армии" вероломно атаковали мирно пасущееся подразделение дойчен зольдатен... Дальше историю знаем
  6. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 11:14
    +1
    Так хочется верить ,что в этот раз ,кроме очередных "все по плану" , рассчитаны и будут предприняты какие-то реальные меры противодействия.
  7. megadeth
    megadeth Сегодня, 11:26
    0
    Надо захватить территорию где находятся города Измаил, Арцис, Белгород-Днестровский. Дать наконец флоту повоевать, морскую пехоту по назначению использовать. Также Молдавия потише станет, до Приднестровья рукой подать, и главное Одесса...Всех кто служил, и сейчас защищает нашу Великую Россию с Праздником Защитника Отечества!!!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:55
    0
    Минобороны сообщило о готовности украинских войск инсценировать наступление ВС РФ из Приднестровья
    . Так то там некому наступать...
    Впрочем, забугорные это мало волнует.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 12:07
    0
    На фоне снарядного голода. Я бы лучше подготовил для этих тварей какие нибудь ракеты типа Одаб 500, при наступлении все выжгли, нашим военным только корректировка нужна. Ходорковский сказал что для наступления надо просто сносить дома. Как былов Мариуполе.
    В 1945 су-152 прямой наводкой бил по засевшим. Или вообще зделать зверобои с 200 калибром с начинкой как у одаб 500 чтобы все выжигала в здании Чтобы снаряд пробивал бетон до двух метров дальше как у Одаб 500 выжигание. Бежать все будут от таких машин полдальше