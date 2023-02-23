Минобороны Украины собирается отправить на фронт сотрудников военкоматов

Глава украинского минобороны Алексей Резников подписал приказ, согласно которому предполагается формирование сводных групп, состоящих из сотрудников военкоматов Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Ровенской областей. В каждую из этих групп войдут до 120 человек.В тексте опубликованного указа утверждается, что соответствующее решение призвано обеспечить "качественное комплектование подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий".Сформированные из сотрудников украинских военкоматов группы будут включены в состав сухопутных частей, после чего будут отправлены в подразделения, испытывающие недостаточную укомплектованность (а это 90% всех подразделений ВСУ). Отправленных на фронт сотрудников военкоматов заменят военнослужащими, получившими ранения или увечья, в связи с чем оказавшимися непригодными к военной службе.Сотрудники украинских военкоматов прославились благодаря многочисленным видео, на которых "повесточники" в общественных местах буквально отлавливают мужчин призывного возраста, после чего насильно запихивают их в микроавтобусы. Также были случаи самого настоящего похищения призывников из их собственных домов.Остается только догадываться, какой прием ожидает украинских "повесточников" в воюющих на фронте подразделениях, где они неизбежно встретятся с теми, на кого еще недавно вели самую настоящую охоту.