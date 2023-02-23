Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны Украины собирается отправить на фронт сотрудников военкоматов

41
Минобороны Украины собирается отправить на фронт сотрудников военкоматов

Глава украинского минобороны Алексей Резников подписал приказ, согласно которому предполагается формирование сводных групп, состоящих из сотрудников военкоматов Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Ровенской областей. В каждую из этих групп войдут до 120 человек.


В тексте опубликованного указа утверждается, что соответствующее решение призвано обеспечить "качественное комплектование подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий".



Сформированные из сотрудников украинских военкоматов группы будут включены в состав сухопутных частей, после чего будут отправлены в подразделения, испытывающие недостаточную укомплектованность (а это 90% всех подразделений ВСУ). Отправленных на фронт сотрудников военкоматов заменят военнослужащими, получившими ранения или увечья, в связи с чем оказавшимися непригодными к военной службе.

Сотрудники украинских военкоматов прославились благодаря многочисленным видео, на которых "повесточники" в общественных местах буквально отлавливают мужчин призывного возраста, после чего насильно запихивают их в микроавтобусы. Также были случаи самого настоящего похищения призывников из их собственных домов.

Остается только догадываться, какой прием ожидает украинских "повесточников" в воюющих на фронте подразделениях, где они неизбежно встретятся с теми, на кого еще недавно вели самую настоящую охоту.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Sgt. Thomas Mort
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
41 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:54
    +14
    А Львов и т.д. не трогают почему то ..?
    На размножение оставляют ..Ну ну
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:58
      +5
      Ещё как трогают.Военкомы видать не справились с задачей,вот их и решили направить на фронт.

      «Сколько времени будет длиться этот ужас в Тернополе? Почему такое происходит здесь? Не могут люди нормально передвигаться (мужчины), потому что на каждом шагу могут посадить в бус и повезти. Да и даже "швырнуть”, ведут себя как нелюди. И вы не реагируете на данную ситуацию никак. Такое ощущение, будто Тернополь чем-то отличается от других городов. Почему в других областях такого нет?» — несколько наивно спрашивает Анна Комендант. Тут ей может возразить любой житель Юго-Восточной Украины, но на Западе их за людей давно не считают, поэтому зря воздух уже никто не сотрясает.


      «Сынки депутатов и других крыс при должностях, а также морды с "95 квартала” не хотят умирать. Куча переселенцев сидят в Тернополе, из дома не выходят — почему не защищают свои регионы? А наши ребята должны погибать?» — опять включила ненависть к «неправильным» украинцам некая Людмила.
      Впрочем, эту ненависть Востока и Запада страны ловко подогревает власть. Например, во время самого активного отлова мобилизованных в Тернополе работала харьковская полиция. Местные говорят, гребли без разбора, очень жестко и якобы при этом приговаривали: «Вы здесь бандеровцы, это вы во всем виноваты, мы вас теперь всех вдовами сделаем. Это вам будет расплата за то, что вы сделали с Украиной». Сколько в этом от народного творчества, а сколько от правды жизни, порожденной киевскими технологами — неизвестно.Зато националисты, хорошо известные еще с майдана 2014-го, тут же полезли со своими комментариями. И конечно, нашли «руку Москвы». «Такими случаями должна заниматься контрразведка СБУ! — изображает праведный гнев бывший депутат Игорь Мосийчук. — Я твердо убежден, что некоторые действия военкомов, например немотивированное применение силы к людям или такие высказывания о вдовах, делаются по заказу и за деньги кремля для роспропаганды... К сожалению, подобные случаи не единичны, и вопрос не в харьковских военкомах, а в том, что Москва любой ценой хочет перессорить украинцев, а некоторые убл...ки за бабло становятся инструментами в ее руках».

      https://dzen.ru/a/Y_P8uSCGcVQw5lo7

      И именно этот раскол заставил наконец-то власти обратить внимание на возмутительные методы мобилизации. До этого Офис президента просто затыкал всем рты, велел зачищать в интернете видео, демонстрирующие, как на улицах ловят бойцов для ВСУ; сильно возмущенных волокли в СБУ. А тут дело запахло второй гражданской войной на фоне той, что уже идет 9 лет в Донбассе.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 11:14
        +7
        А кто теперь будет пушечное мясо отлавливать?
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 11:21
        +5
        Цитата: Orange-Bigg
        Куча переселенцев сидят в Тернополе, из дома не выходят — почему не защищают свои регионы? А наши ребята должны погибать?

        О как! Так ведь они там за западэнщине сами того хотели! Они же не орали "Слава нашему рэхгиону!"... они орали славаукраине - ну так и захищайте украину, тупое бандерьё!
        А то вдруг разделять они стали - наш регион, не наш регион...
      3. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:55
        0
        У начальника Берёзкина —
        Ох и гонор, ох и понт!
        И душа — крест-накрест досками,
        Но и он пошёл на фронт.

        Лучше было — сразу в тыл его:
        Только с нами был он смел.
        Высшей мерой «наградил» его
        Трибунал за самострел.
      4. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 12:07
        +2
        Ну вот и тамошние кабаны военкомовские "праздника" дождались,думали других дурней конвейром отправлять, а тут и до них дело дошло,ясновельможный торчек всех кроме себя любимого с удовольствием проторчит, да и начинать надо было с западенского рагулья, с них вся свинопляска началась,а то намайданили и в кусты ,комбатом им Резникова,да попутного ветра в горбатые спины.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:42
      0

      LukaNord (Z)
      Сегодня, 10:54
      НОВЫЙ
      +8
      А Львов и т.д. не трогают почему то ..?
      На размножение оставляют ..Ну ну
      По умолчанию он, львов, отдаётся пшекам. С Праздником, старина soldier !
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:55
    +4
    Все правильно система поедает саму себя. Это система государственного каннибализма. Сначала создают структуры которые ходят и отлавливают всех по улицам. Потом и те кто отлавливает идут туда же вслед за теми кого наловили. Они до последнего будут на фронт кидать всех подряд. Только те из депутатов Рады кто сбежит в Канаду спасется от каннибализма той самой системой, которую они сами и создали. Именно поэтому Данилов своих детишек заранее спрятал в Майями, а те кто поумнее свалили в куршавель или хотя бы Польшу. Кричат там бандеровские лозунги и прославляют нэньку на расстоянии.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:06
      +7
      Чем отличается "их данилов,припрятавший детишек"от"нашиз"даниловых?Так же припрятавших?А?Вопрос на засыпку?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:15
        +9
        и у нас начальнички свои детишек припрятали в "длительные командировки". и ничего - все простые работники схавали....
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 11:39
          +4
          Ага. Вчера смотрю на тв нарисовалась Матвиенко. Так и хотелось задать ей вопрос : - А твой сын где? На передовой? Или под юбкой?
  3. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 10:55
    0
    Это для стимулирования их работы? Плохо облавы делают видать, надо больше мяса отлавливать и отправлять на убой. А не можете, так сами идите на фронт, все логично.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:55
    +2
    Ну, и?..
    Они что, не военные?
    Новость о чём?
    О том, что на Украине уже воевать некому?..
    Заблуждение.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:02
      +2
      Я вот тоже считаю,что это все не относится к "исчерпанию резерва".Из нескольких регионов?Скорее оптимизация состава военкоматов
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:55
    +2
    Раньше они отлавливали....

    Теперь будут их.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:45
      +1
      где они неизбежно встретятся с теми, на кого еще недавно вели самую настоящую охоту.

      Не удалось отсидеться в военкоматах! Ну а на передовой желаю всем укровоенкомам встретиться со своими "крестниками"! am
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:56
    +1
    А кто военкоматовских отлавливать на передовую будет,они сами?Так у них автоматы есть ,хорошая отмаза от передовой.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:59
    +10
    После нашей мобилизации, такой же приказ напрашивается!
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:59
    +4
    Остается только догадываться, какой прием ожидает украинских "повесточников" в воюющих фронте подразделениях

    Не позавидуешь хлопцам, российской пули они не дождутся.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:00
    +4
    Lorsque l'on voit les vidéos des "enlèvements" des "mobilisés" force par le personnel des bureaux enregistrements on ne peu se dire que l'envoi de ses enrôleurs de force n'est qu'un juste retour des chose :l"l'arroseur arrosé" .le karma en sorte.
    Une fois au front peut être comprendront ils enfin pourquoi nombreux sont ceux à ne pas vouloir se battre.

    Когда мы видим видеозаписи" похищений "насильственно мобилизованных сотрудниками регистрационных бюро, мы мало что можем сказать о том, что отправка его насильственных вербовщиков-это просто справедливое возмездие за содеянное:"полив из лейки" .карма такова.
    Оказавшись на фронте, они, возможно, наконец поймут, почему многие не хотят воевать.
  10. bambr731
    bambr731 Сегодня, 11:02
    +4
    Из сотрудников офиса Зели (включая его самого) пусть сформируют подразделение и на передовую.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:08
      +2
      Всех дармоедов - депутатов Верховной Зрады бывшей Украины забыли.
      Там один только Стефанчук своим весом все наши танки передавит - не каждый мост на Украине выдержит его тушу, по сравнению с которой Абрамс просто пушинка.
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 12:19
        0
        Щирый укроариец Мосийчук тоже явно не с передовой вещает,вместе с Тягнибоком,Ярошем,Билецким и прочим коричневым цветом этой гуанонации
  11. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:03
    +5
    Зелю с его бабой в первую очередь отправьте на фронт - у него опыт ношения каски и броника есть. laughing Кроме того - нелох (с) lol
    Пусть покажет пример как погибать за ридну Неньку. Чого хлопцив та дивчин зазря гробыть... Пусть сам хероем станет. Посмертно.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:17
      +2
      Мне бы хотелось увидеть ихнего Рэмбо на передовой где то под Бахмутом laughing
      А кстати , Люся вовремя переобулся. Смотришь и забудут его к тому времени , когда всех крикунов потащат. laughing
  12. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 11:05
    0
    Ну что же, когда-то и их время придёт! Не всё же им других ТУДА отправлять? laughing
  13. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:05
    +3
    Самое то!
    Тыловые крысы обязаны понюхать пороху, чтобы иметь моральное право смотреть в глаза мобикам, пускаемым на фарш.
  14. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:11
    +9
    Вот интересно полкан, который мобилизованного на 7 лет на зону закатал, на фронт попадет?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:25
      +4
      скорее всего у этого полкана обнаружится жосткое несварение желудка, там питание качественное трезразовое потребуется. кашка с маслицем натуральным, пюрешечька с мясцом диетическим. ну где в окопах такое питание надыбать?? никак низзя в окопы таким. laughing
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:32
      0
      Он там не нужен, да и не пошлют его с Кубинки. Иначе зачмурят
  15. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:14
    +3
    Ой какая интересная картинка вырисовывается... Это значит, что сотрудников для военкоматов (а во время войны военкоматы это ключевые элементы всей системы комплектования армии) будут набирать из женщин и инвалидов, а работать им предстоит с очень шустрым контингентом - всех не шустрых уже обиходили. Даже не могу представить себе этот цирк с конями bully
    1. ycuce234-san
      ycuce234-san Сегодня, 11:33
      +3
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Это значит, что сотрудников для военкоматов (а во время войны военкоматы это ключевые элементы всей системы комплектования армии) будут набирать из женщин и инвалидов, а работать им предстоит с очень шустрым контингентом - всех не шустрых уже обиходили.


      Законом № 7550 фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. А значит - польский кадровый офицер может работать в системе украинских военкоматов а кадровый солдат - служить в армии и в той же системе военкоматов (на срок 18 мес.). Юридически это уже граждане-резиденты, с ограниченным избирательным правом а не иностранцы - они и займут кабинетные стульчики тех, кого принудительно предварительно "ушли" на фронт.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:15
    +2
    Всех подчистую выметают. Всех к Бандере!
  17. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:18
    0
    а где батальоны фольксштурма от 14 до 65 лет ... в помощь военкоматовцам
  18. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 11:22
    +2
    Сотрудникам военкоматов поголовно автоматы в руки и "на линию огня".
    Следующий этап - депутатов Рады .
    Как там у Стругацких , в " Обитаемом острове" , из сотрудников Академии
    наук отдельный батальон сформировали.
  19. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 11:29
    +1
    Наверное отправят тех, кто недостаточно рьяно на улице мужиков хватал....
    Не хватал, иди сам...
    А вообще уже не смешно...
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:45
    0
    Сотрудники украинских военкоматов прославились благодаря многочисленным видео, на которых "повесточники" в общественных местах буквально отлавливают мужчин призывного возраста, после чего насильно запихивают их в микроавтобусы. Также были случаи самого настоящего похищения призывников из их собственных домов.

    Остается только догадываться, какой прием ожидает украинских "повесточников" в воюющих на фронте подразделениях, где они неизбежно встретятся с теми, на кого еще недавно вели самую настоящую охоту.
    . Мелкий эпизод. Из таких может сложится какая то общая картинка, а может и нет.... фиг её знает.
    1. Комментарий был удален.
  21. геолог
    геолог Сегодня, 11:52
    0
    Лейтенанту Лукашу не удалось избавиться от наглого идиота Швейка.
  22. solar
    solar Сегодня, 11:58
    0
    Решение понятное. Военкоматских часто попрекают, что они кого-то призывают, а сами не воевали.
    А так вопросы о "теплом месте " снимутся. Строго говоря, это везде так должно быть.
    Это же касается и тех, кто мобилизованных обучает. Чтобы не было потом конфликтов на почве "обучения строевому шагу". С воевавшим такой спор был бы неуместен по определению.
  23. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:58
    0
    Теперь людоеды смогут ощутить все прелести своей работы на собственной шкуре. жаль, что не все области.
  24. РОССИЯНКА_Ксюша
    РОССИЯНКА_Ксюша Сегодня, 12:08
    0
    Хитро придумано,чтобы с них могли спросить,так сказать,за инициативу wassat