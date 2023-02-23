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Байден не видит в приостановке Россией участия в ДСНВ признаков подготовки к ядерному удару

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Байден не видит в приостановке Россией участия в ДСНВ признаков подготовки к ядерному удару

Президент США Джо Байден не видит в приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) признаков подготовки к ядерному удару. Он не считает это решение Кремля первым шагом к последующему применению ядерного оружия.


Об этом американский лидер заявил в интервью корреспонденту телеканала ABC Дэвиду Мьюиру в конце своего визита в Польшу перед отлетом в Вашингтон.

Байден считает решение президента России Владимира Путина большой ошибкой и безответственным шагом, но не считает его признаком подготовки к ядерной войне.

Я не считаю, что он думает о применении ядерного оружия или о чем-то в этом роде

- заявил глава американского государства.

Он отмечает. что никаких признаков повышения уровни готовности российских ядерных сил не наблюдается.

Что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, – признаков этого нет

- делает вывод Байден.

Он считает такой шаг Кремля ошибочным.

Я уверен, что мы сможем ее исправить

- утверждает американский президент.

Ранее это его мнение озвучивали журналисты президентского пула.

Подписание договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США состоялось в 2010 году в Праге. В 2021 году он был продлен еще на пять лет.

О приостановке участия РФ в соглашении президент Путин заявил 21 февраля в своем Послании к Федеральному собранию.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/bidenforpresident/
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:20
    0
    Старая обезьяна косит под "капитана-очевидность"
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Старая обезьяна косит под "капитана-очевидность"

      Ему бы собственный памперс рассмотреть, чтобы не промахнуться..
      Какие уж Дедушке договоры...

      Америке не надоело весь мир смешить этим клоуном? Отправьте уже Дедушку на пенсию - заслужил. Хотя бы ненавистью к России.

      А к пустой голове руку не прикладывают.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:33
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Ему бы собственный памперс рассмотреть, чтобы не промахнуться..
        Какие уж Дедушке договоры...

        Чумадед это портрет США. Намудрили британцы когда таты создавали.
      2. Магог_
        Магог_ Сегодня, 12:16
        -1
        к пустой голове руку не прикладывают
        Поздно в эту голову что-то вкладывать.
        1. Ратник с пулеметом
          Ратник с пулеметом Сегодня, 12:27
          -1
          У этих оленей прикладываю,все шиворот навыворот ,а в эту голову можно свинцовую пилюлю вложить,чтоб не мучилась....
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:24
      0
      Косит под ковбоя.Как же он лихо умеет по траппу спускаться.
      Байден кубарем скатился с трапа самолёта по прибытии в Польшу.Видео по ссылке ниже.
      https://m.vk.com/video-128801596_456272595

      Ну и немного размялся когда уже улетал из Польши.Видео в Youtube уже подчистили.По ссылке можно посмотреть.
      https://politnews24.biz/dzho-bajden-upal-pri-posadke-v-samolet-v-varshave-video.html
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 11:34
        +1
        Байден не видит
        он вообще мало что видит.
        Цитата: Zoldat_A

        А к пустой голове руку не прикладывают.

        он не в Российской Армии.там можно.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:38
          -1
          Цитата: Дедкастарый
          Байден не видит
          он вообще мало что видит.
          Цитата: Zoldat_A

          А к пустой голове руку не прикладывают.

          он не в Российской Армии.там можно.

          Даже с этим британцы перемудрили.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:40
          0
          Цитата: Дедкастарый
          Байден не видит
          он вообще мало что видит.
          Цитата: Zoldat_A

          А к пустой голове руку не прикладывают.

          он не в Российской Армии.там можно.

          Значит, им можно.
          К пустой.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:21
    +2
    Это верно. Признаком подготовки к ядерному удару будет выдача военнослужащим в зоне СВО комплектов ОЗК, противогазов и таблеток с йодом. Современный тактический ядерный боеприпас создаёт относительно незначительное радиационное загрязнение, но при этом радикально решает вопросы с мостами, аэродромами, транспортными развязками и местами тылового сосредоточения резервов противника.
    1. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 11:27
      0
      Ну да, как будто участие в каких-то договорах что-то значит при нанесении ядерного удара. Но это всё игра на свою аудиторию. Сейчас развивать панику никому не надо. Я мониторю западные сми - про пожары и взрывы в США никаких подробностей. Даже если там были диверсии - никто не напишет. Паника в тылу опять же никому не нужна.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:23
    0
    Зато Байден видит призраков, привидений и прочие глюки. Нормальное поведение нормального маразматика. Единственная ненормальность в этой ситуации - это должность, которую он занимает.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:25
    -1
    Байден не видит...
    Хм... Он скоро и слышать не будет.
    Не каждому из нас - мужиков - светит дожить до его возраста...
    А серьезно...
    Это Америка инициировала пересмотр условий договоров.
    Это РФ кочевряжилась, не желая признавать тот факт, что реальность изменилась.
    Новому соглашению быть! Это неизбежно. Независимо от того, где в тот момент будет Джо.
    И это возможность установить новые правила, которые бы максимально учитывали интересы Империи.
    Не провтыкать бы случай (по старой традиции)!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:25
    +1
    Может он просто не хочет видеть.А если посмотреть вооружённым глазом?Наверно в США будет хаос,если озвучить что Россия и США на пороге ядерной войны.Пропагандистсий вопрос и пропагандистский ответ,для внутреннего потребления.Байден уже ни чего решает.Есть только один способ,пусть на могилку к Кенеди сходит,а потом Путину позвонит.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:28
    +1
    Это для пипл западного, а чиновники сейчас волосы на голове рвут, где взять миллиарды на модернизацию ядерных сил, компетенции потеряны, производства давно попили на металлом, хорошо у нас на нужных местах оказались руководители с железным характером, выдержали либеральные нападки 90 годов.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:31
    0
    Я уверен, что мы сможем ее исправить

    - утверждает американский президент.

    Не уж то Чумадед перестанет поставлять оружие в бандерштадт ?
  8. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:31
    0
    старенький стал ... зрение подводит ... ну так буквы покрупнее для него напечатайте чтоб понял суть
  9. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:37
    -1
    Всё правильно он говорит.
    Американцы смотрят на поступки, а не на слова. Россия уже много чем грозилась за ушедший год и... ничего.
    Так и тут. Звучит грозно, но реальных дел со стороны России в этом направлении США не видят.
  10. primaala
    primaala Сегодня, 11:42
    0
    Странная трактовка темы...что может видеть!? старичОк-С...в таком то возрасте...
    Сионисты как всегда...Америке ПОДСОВЫВАЮТ "марионеток". Для сионистов "главное" (в ИХ гнусных делах") что б было на КОГО СВАЛИТЬ, ИХ же стонистов преступление.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 12:05
    0
    На территории самих штатов произошёл явный удар ОВ,а этому деду важней было выразить своё почтение побирушке и наркоману........свои ничего,много не подохнет,зато сам какой герой---аж на войне побывал....сирену даже слышал.


    HAM (Игорь Николаевич)
    2
    7 февраля 2023 16:50
    НОВЫЙ
    +2
    Еврочиновники обвиняют друг друга в разглашении информации о предстоящем визите Зеленского в ЕС
    Остался один вариант---Бидон едет в Куев на поклон...теперь Зе главный по планете....все ездили,а Бидон ,что лучше их,не развалится...
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 12:31
    0
    There will be No nuclear strike!. there are more Sophisticated technologies like fake news, framing, blackmailing, economic blackmailing, stealing, and scripted situations and conflicts. Those methods are the best weapons to kill and destroy millions of lives
  13. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:35
    0
    Байден или просто д или ему вообще не рассказали в каких случаях и как применяется ядерное оружие и у кого на самом деле красная кнопка. Нам надо просто сидеть на пригорке у реки и просто ждать когда проплывёт труп Байдена завёрнутый в пончо. soldier belay