Байден не видит в приостановке Россией участия в ДСНВ признаков подготовки к ядерному удару

Президент США Джо Байден не видит в приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) признаков подготовки к ядерному удару. Он не считает это решение Кремля первым шагом к последующему применению ядерного оружия.
Об этом американский лидер заявил в интервью корреспонденту телеканала ABC Дэвиду Мьюиру в конце своего визита в Польшу перед отлетом в Вашингтон.
Байден считает решение президента России Владимира Путина большой ошибкой и безответственным шагом, но не считает его признаком подготовки к ядерной войне.
Я не считаю, что он думает о применении ядерного оружия или о чем-то в этом роде
- заявил глава американского государства.
Он отмечает. что никаких признаков повышения уровни готовности российских ядерных сил не наблюдается.
Что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, – признаков этого нет
- делает вывод Байден.
Он считает такой шаг Кремля ошибочным.
Я уверен, что мы сможем ее исправить
- утверждает американский президент.
Ранее это его мнение озвучивали журналисты президентского пула.
Подписание договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США состоялось в 2010 году в Праге. В 2021 году он был продлен еще на пять лет.
О приостановке участия РФ в соглашении президент Путин заявил 21 февраля в своем Послании к Федеральному собранию.