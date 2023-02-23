Глава ВМС США: Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае. Сейчас у них более крупный флот, они развертывают его по всему миру

В США продолжают всё больше говорить об угрозе со стороны Китая. На этот раз об усиливающемся китайском военном флоте , несущем угрозу Соединённым Штатам, заявил глава ВМС страны Карлос Дель Торо.— сказал Дель Торо.Он также обвинил Китай в попытках нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие союзников США в разных точках мира. При этом высокопоставленные американские чиновники, как всегда, забывают о том, сколько раз сами нарушали суверенитет других стран.По словам Дель Торо, чтобы противостоять китайской угрозе, Америке нужно увеличить флот как по количеству, так и по качеству. Глава ВМС США отметил, что в ближайшие годы военно-морские силы Китая могут достичь 400 кораблей, по сравнению с нынешними 340. И это при том, что американский флот насчитывает менее 300 кораблей.Согласно опубликованному в прошлом году плану, ВМС США намерены достичь цифры в 350 кораблей к 2045 году, что все же намного меньше, чем прогнозируемое увеличение флота Китая.При этом отмечается, что на определённый срок флот США даже уменьшится из-за списания старых кораблей и судов поддержки.Одной из причин такого отставания Дель Торо назвал нехватку производственных мощностей в стране. По его словам, в Китае больше верфей для строительства военно-морских судов и некоторые из них имеют мощности больше американских.Кроме того, большой проблемой является нехватка квалифицированной рабочей силы на этих верфях, считает глава ВМС США. В этом плане Китай не испытывает затруднений, так как он свободен от всякого рода правил, которые связывают руки американцам, отметил чиновник. О каких "правилах, связывающих руки" идёт речь, не сообщается.Дель Торо всё же нашёл и преимущество американского флота перед китайским. По его мнению, этим преимуществом являются американские кораблестроители и моряки, которые превосходят китайских в интеллектуальном плане, что делает флот США «более современным, более боеспособным и более смертоносным», чем у Китая.