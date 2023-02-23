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Глава ВМС США: Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

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Глава ВМС США: Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

В США продолжают всё больше говорить об угрозе со стороны Китая. На этот раз об усиливающемся китайском военном флоте, несущем угрозу Соединённым Штатам, заявил глава ВМС страны Карлос Дель Торо.


Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае. Сейчас у них более крупный флот, они развертывают его по всему миру

— сказал Дель Торо.

Он также обвинил Китай в попытках нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие союзников США в разных точках мира. При этом высокопоставленные американские чиновники, как всегда, забывают о том, сколько раз сами нарушали суверенитет других стран.

По словам Дель Торо, чтобы противостоять китайской угрозе, Америке нужно увеличить флот как по количеству, так и по качеству. Глава ВМС США отметил, что в ближайшие годы военно-морские силы Китая могут достичь 400 кораблей, по сравнению с нынешними 340. И это при том, что американский флот насчитывает менее 300 кораблей.

Согласно опубликованному в прошлом году плану, ВМС США намерены достичь цифры в 350 кораблей к 2045 году, что все же намного меньше, чем прогнозируемое увеличение флота Китая.

При этом отмечается, что на определённый срок флот США даже уменьшится из-за списания старых кораблей и судов поддержки.

Одной из причин такого отставания Дель Торо назвал нехватку производственных мощностей в стране. По его словам, в Китае больше верфей для строительства военно-морских судов и некоторые из них имеют мощности больше американских.

Кроме того, большой проблемой является нехватка квалифицированной рабочей силы на этих верфях, считает глава ВМС США. В этом плане Китай не испытывает затруднений, так как он свободен от всякого рода правил, которые связывают руки американцам, отметил чиновник. О каких "правилах, связывающих руки" идёт речь, не сообщается.

Дель Торо всё же нашёл и преимущество американского флота перед китайским. По его мнению, этим преимуществом являются американские кораблестроители и моряки, которые превосходят китайских в интеллектуальном плане, что делает флот США «более современным, более боеспособным и более смертоносным», чем у Китая.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Eric Murata
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7 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:34
    +1
    Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в Китае

    Когда мы услышим из США : "Мы не поспеваем за строительством военных кораблей в России"?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:42
      +1
      Когда в РФ, как в Китае и СССР, правящей партией будет коммунистическая. При буржуях же - боюсь, мы ничего подобного не услышим никогда..
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:34
    +3
    Да, темп строительства китайцы взяли огромный. Качество подтянут, остаётся только завидовать. request
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:41
    +1
    Ich freue mich schon sehr darauf, wenn die Amis im südchinesischen Meer
    von den Chinesen einmal so RICHTIG den Arsch versohlt kriegen...!!!
    Hoffentlich bleibt dieser senile Schwachkopf noch lange Präsident,
    damit ich dieses Schauspiel schon bald genießen kann...!!! laughing am
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:42
    0
    Чем занимались, все американские разведки вместе взятые?В интернетах сидели?
  5. Scott Liang
    Scott Liang Сегодня, 12:46
    0
    СоединенныеШтаты не могут идти в ногу со скоростью, с которой Китай строит военные корабли. Китайские судостроительные предприятия принадлежат народу, и люди в некоторых странах могут показаться смешными, но до сих пор только государство, укоренившееся в народе, победило Америку, а ваши предприятия принадлежат капиталистам.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:51
    0
    Зато Wall Street в США не поспевает за тоннажем суперяхт олигархов РФ!