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Председатель Генеральной Ассамблеи ООН заявил о неприемлемости исключения России из организации

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Председатель Генеральной Ассамблеи ООН заявил о неприемлемости исключения России из организации

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил о неприемлемости исключения России из организации. Оно прозвучало из его уст на русском языке. Как отметил венгерский дипломат, РФ всегда будет выступать в качестве важнейшего члена международной организации, также призвав не допустить начала ядерной войны, ссылаясь на приостановку участия Москвы в ДСНВ.


Хочу обратиться к руководству Российской Федерации и её народу. Россия была и остаётся важнейшим членом сообщества наций, в то время как остальные страны-члены охотно верят в то, что она вернётся на пусть установления и сохранения мира путём внесения своего огромного вклада в процветание и стабильность на глобальном уровне

– подчеркнул председатель ООН.

Продолжая своё выступление на русском языке, дипломат коснулся, главным образом, темы ядерной войны, отметив недопустимость её развязывания.

Напомним, что на прошлой неделе официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик признал, что исключение любых государств из организации лишь усугубит процесс установления прочного мира в долгосрочной перспективе, а 16 февраля Европарламент большинством голосов поддержал внесение резолюции касательно дальнейшей изоляции России на международном уровне, в том числе и её членство в международных организациях, где Совбез ООН, разумеется, не был исключением.

На лишении права членства РФ в ООН настаивала и Украина, ведь по этому поводу высказывался именно президент страны Владимир Зеленский, на что официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не поддаваться на подобного рода заявления, назвав их плодом больного воображения украинского руководства.

В конце декабря 2022-го года глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности, которое предусматривает приостановку членства. Под этой инициативой он явно подразумевал Россию, обвинив её в нарушении норм международного права, признав, однако, что её исключение не представляется возможным до тех пор, пока в Устав организации не будут внесены соответствующие корректировки. Правда и этот сценарий нереалистичен...
Автор:
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13 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:42
    +3
    Председатель выборная должность. А исключить России или США. Это ООН сразу в утиль. Ну как то совбез перестает быть томным
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:18
      +2
      Вспомнился Ломоносов.
      "Невозможно отставить меня от Академии. Разве что Академию отставить от меня."
      Как-то так...
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 17:44
        0
        Председатель Генеральной Ассамблеи ООН заявил о неприемлемости исключения России из организации
        валить от туда надо, ООН уже показала свою несостоятельность.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:49
    0
    Надеюсь разум победит. ООН не шагнёт в пропасть в угоду киевскому наркоману. Пока трезвомыслие звучит с трибуны, а дальше будем посмотреть.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:13
      +2
      Дело скорее не в разуме, а в невозможности это сделать - устав ООН не предусматривает. Будь в уставе подобный пункт - это бы уже давно было сделано (по примеру прочих международных организаций).
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 16:59
    0
    за зарплату свою переживает человечек, не нужен станет как и вся ООН.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:04
    +1
    Председатель Генеральной Ассамблеи ООН заявил о неприемлемости исключения России из организации

    будет называться Организацией Разъединённых Наций
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:07
    +3
    Это ООН нужна Россия а не Россия ООН! Хотя превратиться в Лигу наций? Остаться на задворках истории? пусть изучают печальную судьбу своих предшественников. Россия была есть и будет а ООН приходит и уходит... Переросла значит Россия послевоенное устройство мира в лице ООН. новая война новое переустройство. новые организации создадим, после победы.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:20
      +3
      ООН действительно в тупике. Созданный победителя 2й Мировой как площадка по диалоги государств (блоков), обладавших огромной военной и экономической силой он определил некие границы и правила игры. На сегодня Россия военным и экономическим потенциалом Союза уже не обладает, а Китай еще не готов к силовому столкновению с США. Будущее ООН во многом будет завесить от российско-китайских отношений.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:20
    0
    Это чудо давно никто не слушает.
    Сам себя опустил ниже плинтуса. Жалкая подстилка, матрасников.
  7. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 17:28
    +1
    Пока вместо Международного Права действуют какие то "правила", притом какого то шулера. Пока и будет такая жизнь всего того шулерского болота. Пусть определяются,по Закону или по "правилам".
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 17:35
    0
    исключение любых государств из организации лишь усугубит процесс установления прочного мира в долгосрочной перспективе,

    То есть усилит или ускорит процесс....
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:07
    0
    В конце декабря 2022-го года глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности, которое предусматривает приостановку членства.

    Если Россия покинет ООН, он уже будет просто не нужен, вместо него уже имеется Госдеп США.