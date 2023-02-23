Председатель Генеральной Ассамблеи ООН заявил о неприемлемости исключения России из организации

Хочу обратиться к руководству Российской Федерации и её народу. Россия была и остаётся важнейшим членом сообщества наций, в то время как остальные страны-члены охотно верят в то, что она вернётся на пусть установления и сохранения мира путём внесения своего огромного вклада в процветание и стабильность на глобальном уровне

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил о неприемлемости исключения России из организации. Оно прозвучало из его уст на русском языке. Как отметил венгерский дипломат, РФ всегда будет выступать в качестве важнейшего члена международной организации, также призвав не допустить начала ядерной войны, ссылаясь на приостановку участия Москвы в ДСНВ.– подчеркнул председатель ООН.Продолжая своё выступление на русском языке, дипломат коснулся, главным образом, темы ядерной войны, отметив недопустимость её развязывания.Напомним, что на прошлой неделе официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик признал, что исключение любых государств из организации лишь усугубит процесс установления прочного мира в долгосрочной перспективе, а 16 февраля Европарламент большинством голосов поддержал внесение резолюции касательно дальнейшей изоляции России на международном уровне, в том числе и её членство в международных организациях, где Совбез ООН, разумеется, не был исключением.На лишении права членства РФ в ООН настаивала и Украина, ведь по этому поводу высказывался именно президент страны Владимир Зеленский, на что официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не поддаваться на подобного рода заявления, назвав их плодом больного воображения украинского руководства.В конце декабря 2022-го года глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности, которое предусматривает приостановку членства. Под этой инициативой он явно подразумевал Россию, обвинив её в нарушении норм международного права, признав, однако, что её исключение не представляется возможным до тех пор, пока в Устав организации не будут внесены соответствующие корректировки. Правда и этот сценарий нереалистичен...