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На Украине «волонтёры» начали закупать польско-чехословацкие бронетранспортёры OT-64 SKOT разработки 1960-х годов

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На Украине «волонтёры» начали закупать польско-чехословацкие бронетранспортёры OT-64 SKOT разработки 1960-х годов

Иллюстративное фото



Львовские «волонтёры» для местной бригады теробороны приобрели и отремонтировали OT-64 SKOT. Техника устарела не только в физическом плане, что потребовало её восстановления, но и в технологическом, будучи родом из 1960-х годов.

Скорее всего, это будет не последний SKOT, замеченный на Украине, потому что многие из них все продолжают находиться в складах или в частных руках

- отмечается в издании Defence24 по поводу начала закупки БТР.

Учитывая, что в условиях крупных потерь ВСУ на фронте войска теробороны постоянно перебрасываются на передовую, то можно ожидать скорого появления OT-64 на поле боя.



OT-64 SKOT – это колёсный плавающий бронетранспортер 8x8, разработанный совместно Польшей и Чехословакией на рубеже 1950-60-х годов. Машина в зависимости от версии имела несколько типов вооружения: от 7,62-мм ПКТ или 12,7-мм ДШК до тяжёлых противотанковых гранатомётов СПГ-9, безоткатных орудий Б-10 или ПТУР 9М14.

В роли силового агрегата выступает 8-цилиндровый дизельный двигатель Tatra T-928-14 мощностью 180 л. с., позволяющий БТР достигать максимальной скорости 95 км/ч по шоссе или 8-9 км/ч в воде. Броня ОТ-64 изготавливалась из прокатных стальных пластин толщиной 6-13 мм, скреплённых методом сварки. Экипаж составлял 2 человека, а десант в зависимости от версии – 10-18 солдат.
Автор:
Использованы фотографии:
MilitaryLand.net
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27 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:49
    +1
    На Украине «волонтёры» начали закупать польско-чехословацкие бронетранспортёры OT-64 SKOT разработки 1960-х годов
    чего попало, главное побольше... можно и так.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:53
      +3
      Название подходящее-SKOT..Ну да ладно.Старые и по дешовке..Впрочем,чехи делали вооружение всегда неплохое
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:00
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Впрочем,чехи делали вооружение всегда неплохое

        Особенно патроны.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:07
      +7
      Ну вот, а по делу? Фактически это новость уровня - собрались деньгами и купили ТРО БТР. Как бы подобная новость - уровня собрались деньгами и купили Вагнеру/Барсу/батальону своего края БТР комментировалась на сайте?

      По поводу хлама:
      - Его подняли на заводе и провели ТО.
      - Этот БТР надежная машина, в Сирии они вон все еще катаются, хотя обслуживания и поставок запчастей никаких нет.
      - Этот БТР лучше любого серийного ВС РФ в отношении десанта. Ибо есть человеческий отсек с выходом в корму. Причем десантный отсек однообьемный, вот сравните это с поделенным и тесным отсеком БТРа-80.

      - Вооружение и броня +/- как у БТР-60-70-80 от актуальных средств поражения.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 12:16
        0
        На миллион процентов согласен с Вами! Все что попадает противнику опасно, не стоит недооценивать врагов!
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:25
        +5
        Я бы тоже с удовольствием посмеялся, если бы наша армия не воевала на БМП-1 и Т-62, хоть и модернизированных.. Нет - хватает конечно и новой техники, но ведь и середины прошлого века полно!
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:08
      -1
      Даже это прийдётся выкупать у условного тернопольского командира.
      А реальность такова, какой мы неоднократно ее видели на роликах, снятых самими вояками, например, в Бахмуте, и распространенных ими по социальным каналам. На одном из них боевой расчет, брошенный своими командирами на смерть в окопах без пропитания и обмундирования, с ненавистью ругает и клянет армейское начальство за разворовывание бюджетов, трусость и предательство.
      «Я был в ЗБД, призвали, пришлось, – откликнулся на пост Подполковника ВК комментатор с ником Серый Волк. – Недавно прошел ротацию, вернулся, потому что старый уже. Насмотрелся я там, хлопцы, такой пакости, что и вспоминать тошно.
      Сидели, как голодоранцы, в оборванном шмотье, в какой-то вонючей хате, без жратвы, без лекарств. А потом, когда нам прислали «гуманитарку», в УПЦ вроде собрали для нас, так наш командир, харя тернопольская, заставил нас у него ее выкупать! Представляете себе?!.
      А что касается денег, то я их за два месяца лишь частично получаю, нужно оформлять кучи справок и ждать у моря погоды. Да еще и повысчитывают наверняка за все, что только можно!..

      https://www.politnavigator.net/mobilizaciya-smerti-v-voenkomatakh-u-novobrancev-na-peredovojj-tolko-4-chasa.html
  2. hohol95
    hohol95 Сегодня, 11:50
    0
    ОТ-810 они закупить не собрались?
    Шикарная машина и очень подойдёт укранским "парубкам"!
    1. toha124
      toha124 Сегодня, 12:12
      +1
      Еще как понравится - он же так похож на Гономаг Вермахта! Кресты намалюют и будут счастливы. Тьфу.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:50
    +5
    можно ожидать скорого появления OT-64 на поле боя.
    Любое оружие убивает ! negative
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:56
      0
      Несомненно это так.Но это говорит о том,что чехи пытаются спихнуть остатки от ОВД.Оставшееся ни при делах.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    +1
    Всё что сделано при социализме можно отремонтировать на коленке,тогда не стояла цель грести деньги лопатой на ремонтах.Надёжность превыше всего.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:53
    +1
    Стесняюсь спросить...
    А как поляки называют скот?
    "Свій до свого по своє" (стар. мало-рос. поговорка)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Стесняюсь спросить...
      А как поляки называют скот?

      По польски не знаю, а вот на чешском будет так - hospodářských zvířat.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: tihonmarine
        По польски не знаю

        Конечно знаете. По-польски скот - bydlo
  6. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 11:58
    +2
    Цитата: Смею_заметить_
    Стесняюсь спросить...
    А как поляки называют скот?
    "Свій до свого по своє" (стар. мало-рос. поговорка)

    żywy inwentarz
  7. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:00
    +2
    Ну, вполне себе БТР, даже получше БТР-80 - ибо выход в корму. Вооружение КПВТ - слепое-тугое-нестабилизированнео СУО +/- как на БТРе.

    Конкретно герой статьи идет в ТРО.


    Согласно последним штатам, у ТРО теперь есть бронегруппа (колесная или гусеничная) ротного уровня - вот их будут набирать из того, что найдут.

    Также у словаков есть проект модернизации Скота с БМ Кобра. Но вряд ли будут модернизировать, хотя прототипы (их штук 5 есть) могут вполне выкупить. Там уже 2А42 + стаб + тепловизор. Вполне себе будет взвод.


  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:02
    0
    OT-64 SKOT – это колёсный плавающий бронетранспортер 8x8, разработанный совместно Польшей и Чехословакией на рубеже 1950-60-х годов. Машина в зависимости от версии имела несколько типов вооружения: от 7,62-мм ПКТ или 12,7-мм ДШК до тяжёлых противотанковых гранатомётов СПГ-9, безоткатных орудий Б-10 или ПТУР 9М14.


    А где же леопарды? laughing
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:02
    +2
    Вот вы тут все смеётесь, а машинка-то отличная. На рыбалку ездить самое то - проходимость хорошая, груза берёт много, рассчитан на большую компанию. Я бы купил.
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 12:38
      0
      Немецкие пенсионеры из ФРГ, после объединения с ГДР покупали плавающие армейские ЛУАЗики для рыбалки!
  10. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:04
    0
    Ганомаги пусть боши свои со складов уже достанут чтобы все по смыслу было
  11. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 12:05
    0
    Не волонтеры а терористы закупающие оружие на западе.
  12. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 12:10
    0
    «Боевые автобусы»

    Так их называли в своё время . Но думаю из за малозначительного бронирования , это скорее всего будет " Ритуальный автобус " . Для быстрой доставки личного состава в лице 12 десантников прямиком к Бандере .
  13. штурм
    штурм Сегодня, 12:12
    +4
    Львовские «волонтёры» для местной бригады теробороны приобрели и отремонтировали OT-64 SKOT. Техника устарела не только в физическом плане, что потребовало её восстановления, но и в технологическом, будучи родом из 1960-х годов.


    А БМП-1 и БМП-2 которыми МО вооружает российских солдат разве не 50-60 летние?
    Это уже давно морально и физически устаревшая бронетехника которую следовало списать лет двадцать назад.
    Над кем смеётесь?
    Над собой смеётесь!

    Н.В. Гоголь "Ревизор"
  14. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:26
    0
    Ну и название просто песня. В этих скотовозах повезут рагулей на забой.
  15. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 12:40
    0
    Оочень надеюсь,что все европейсы когда нидь ответят за снабжение укронацистов...
  16. vindigo
    vindigo Сегодня, 12:46
    0
    Есть видео, в котором корейский инстаблоггер капитан Ли Гын подбивает гранатой российский БТР. Российского БТРа играл OT-64 SKOT.