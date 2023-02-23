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Российские спортсмены приглашены к участию в международных Играх в Латинской Америке

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Российские спортсмены приглашены к участию в международных Играх в Латинской Америке

Российских спортсменов пригласили в 2023 году принять участие в Играх латиноамериканских стран, входящих в Боливарианский альянс. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.


Сообщается, что министр по делам спорта Венесуэлы в рамках рабочей встречи озвучил предложение российским спортсменам посетить международные игры стран, входящих в Боливарианский альянс, которые будут проходить в конце апреля текущего года. Латиноамериканские игры включают в себя состязания по 35 видам спорта, в которых традиционно принимают участие спортсмены из 11 стран. В этом году планируется впервые провести соревнования в открытом формате с участием российских спортсменов.

Боливарианский альянс является торгово-экономическим объединением, в которое входят десять стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Альянс был сформирован в 2014 году по инициативе лидеров Венесуэлы и Кубы Уго Чавеса и Фиделя Кастро.

Россия и Венесуэла в 2021 году заключили договор о международной программе сотрудничества в области спорта, в рамках которой предполагается проведение совместных спортивных мероприятий, а также обмен опытом в ряде дисциплин среди представителей тренерского состава.

Также сообщается, что в Международном олимпийском комитете не планируют отменять объявленные против России и Белоруссии санкции. Международным спортивным федерациям не рекомендуют допускать к участию в состязаниях атлетов, публично не осудивших проведение российской спецоперации на Украине.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/JH PLATA Filmmaker
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3 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:43
    +3
    На нормальных человеческих условиях, почему бы и нет! Олимпиада без флага и с осуждением-идут сами знаете куда!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:45
    +1
    Пусть едут. Чесотку гейропе обеспечат. Запад троллить святое дело.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:46
    +2
    России нужно дискредитировать русофобский МОК и восстановить свои Игры Доброй Воли (не в значении жестов доброй воли в СВО!)