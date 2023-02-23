Российские спортсмены приглашены к участию в международных Играх в Латинской Америке

Российских спортсменов пригласили в 2023 году принять участие в Играх латиноамериканских стран, входящих в Боливарианский альянс. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.Сообщается, что министр по делам спорта Венесуэлы в рамках рабочей встречи озвучил предложение российским спортсменам посетить международные игры стран, входящих в Боливарианский альянс, которые будут проходить в конце апреля текущего года. Латиноамериканские игры включают в себя состязания по 35 видам спорта, в которых традиционно принимают участие спортсмены из 11 стран. В этом году планируется впервые провести соревнования в открытом формате с участием российских спортсменов.Боливарианский альянс является торгово-экономическим объединением, в которое входят десять стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Альянс был сформирован в 2014 году по инициативе лидеров Венесуэлы и Кубы Уго Чавеса и Фиделя Кастро.Россия и Венесуэла в 2021 году заключили договор о международной программе сотрудничества в области спорта, в рамках которой предполагается проведение совместных спортивных мероприятий, а также обмен опытом в ряде дисциплин среди представителей тренерского состава.Также сообщается, что в Международном олимпийском комитете не планируют отменять объявленные против России и Белоруссии санкции. Международным спортивным федерациям не рекомендуют допускать к участию в состязаниях атлетов, публично не осудивших проведение российской спецоперации на Украине.