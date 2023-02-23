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Минобороны подтвердило падение штурмовика Су-25 в Белгородской области

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Минобороны подтвердило падение штурмовика Су-25 в Белгородской области

Подтвердилась информация о падении боевого самолёта ВКС России в одном из граничащих с территорией Украины региона. Речь, по последним данным, идёт о штурмовике Су-25. Информацию об авиационной катастрофе подтверждает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.


Белгородский губернатор:

В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем.

Сначала прошла информация о том, что лётчик катапультировался, его состояние выяснялось. Через некоторое время Минобороны сообщило о его гибели.

По предварительной информации, лётчик был обнаружен после падения, его перенесли на борт вертолёта экстренных служб, где он и скончался.

При этом сообщается, что причиной катастрофы Су-25 стала проблема технического характера. На данный момент идёт изучение обломков самолёта, ведётся предварительная работа, необходимая для последующей расшифровки бортовых самописцев.
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15 комментариев
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  1. toha124
    toha124 Сегодня, 12:18
    +3
    В первую очередь жалко конечно пилота.
    Но и машину жалко. Видимо, не зря со стороны Белоруссии была информация о возможном производстве СУ-25 или его продвинутой версии. Этот штурмовик вновь оказался рабочей лошадкой войны (вопреки многим прогнозам). Но их не строят уже много-много лет. И их флот не бесконечен. А потери множатся. И боевые и не очень. Машины на войне эксплуатируются на износ - это неизбежное зло.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:23
      +4
      toha 124 hi, да (цензура) на то железо, ЛЕТЧИКА потеряли вот главное, Царствия Небесного погибшему воину.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:37
        -1
        Пилотируемая штурмовая авиация подходит к тому рубежу,за которым уже применять ее-верная смерть.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:19
    +4
    Какая трагедия! Соболезнования родным и близким! sad
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:19
    +4
    Самолет потерпел крушение фактически в зоне боевых действий.Выводы не делаю...Если пилот жив-выздороветь и удачи..Погиб-соболезную близким и родным
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:20
    +4
    Mein Beileid den Angehörigen und der Familie des Piloten...!!
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 12:26
    +2
    Многострадальные Валуйки под постоянным огнём ВСУ, в связи с чем закрадываются нехорошие подозрения, вполне могли сработать с ПЗРК, тем более что украинские западные партнёры из нато в постоянном режиме мониторят не только небо в зоне боевого соприкосновения, но и по всей российско-украинской границе, так что вероятность наведения исключать нельзя.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:36
      +1
      По сообщению-пилот возвращался с боевого задания.Возможно все.От повреждения в результате боя до "дружественного огня"и банальной неисправности.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 13:02
        0
        Совпадение? Недавно же была новость, что наши сбили су-25 из ПЗРК.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 12:30
    -1
    Соболезнование лётчикам.Но это ещё раз доказывает что штурмовики это летающий гроб для летчиков, в войне с подобным противником, про НАТО уже молчу,сразу завещание можно писать. Нужны Тяжёлые БПЛА , если они хотя бы половину полезной нагрузки от 25утащат уже супер!!
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:30
    -1
    Война,теряем людей,теряем профессионалов.Царствие Небесное воину.Семье собалезнование.
  8. штурм
    штурм Сегодня, 12:32
    -1
    При этом сообщается, что причиной катастрофы Су-25 стала проблема технического характера.

    Царствие небесное лётчику....

    Не ужели так плохо обстоят дела с техническим состоянием и обсслуживанием авиатехники.
    Утверждённые МО темпы модернизации штурмовиков по 4 ед. в год до версии Су-25 СМ3 не добавляют оптимизма...
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:35
    -2
    Летчику - вечного неба! Семье погибшего - соболезнования!

    Но вопрос опять напрашивается, и не в первый раз уже за прошедший год: почему именно в прифронтовых областях продолжаются НЕБОЕВЫЕ потери самолетов? Уверены ли мы в том, что ночью никто по стоянкам наших самолетов не шарится? Может, и паранойя... но если у нас главный военный аэродром под Саратовом охраняли спустя рукава, то насколько хорошо охраняют от диверсий небольшие местные аэродромы?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      почему именно в прифронтовых областях продолжаются НЕБОЕВЫЕ потери самолетов?

      Потому что там самые интенсивные полеты. Если в других областях самолет производит пару вылетов в неделю, то там по несколько вылетов в день. А процент аварийности со времен зарождения авиации всегда был прямо пропорционален налету.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:44
      -1
      Какие диверсии!?? Подбили на линии фронта ,пытаются дотянуть до своих. Кто-то смог как пилот Вагнера, а кто-то нет. К сожалению.