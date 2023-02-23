Минобороны подтвердило падение штурмовика Су-25 в Белгородской области

Подтвердилась информация о падении боевого самолёта ВКС России в одном из граничащих с территорией Украины региона. Речь, по последним данным, идёт о штурмовике Су-25. Информацию об авиационной катастрофе подтверждает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Белгородский губернатор:
В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем.
Сначала прошла информация о том, что лётчик катапультировался, его состояние выяснялось. Через некоторое время Минобороны сообщило о его гибели.
По предварительной информации, лётчик был обнаружен после падения, его перенесли на борт вертолёта экстренных служб, где он и скончался.
При этом сообщается, что причиной катастрофы Су-25 стала проблема технического характера. На данный момент идёт изучение обломков самолёта, ведётся предварительная работа, необходимая для последующей расшифровки бортовых самописцев.