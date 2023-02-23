Военное обозрение
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Украинские власти проводят принудительную мобилизацию своих граждан, пытающихся попасть в РФ через страны ЕС

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Украинские власти проводят принудительную мобилизацию своих граждан, пытающихся попасть в РФ через страны ЕС

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию своих граждан призывного возраста, пытающихся попасть на территорию РФ через страны Прибалтики, насильно возвращая их на родину. То же касается и украинцев, пытающихся въехать в Беларусь из Польши.


Согласно сведениям, предоставленным украинскими СМИ, в настоящее время мужчин призывного возраста, которые по разным причинам желают попасть в Россию из Литвы, Латвии и Эстонии, а также в Белоруссию из Польши, задерживают на границе государства-члены ЕС по запросу руководства Украины, что предусматривает их дальнейший призыв в ряды ВСУ против их воли

– отметил собеседник агентства.

Также, в интервью РИА Новости, источник, близкий к ситуации, рассказал и о задержании даже тех граждан Украины на пограничных пунктах с Россией и Беларусью, которые направляются в страны Европейского Союза. Мужчин в возрасте от 18-ти до 55-ти лет затем отправляют в дипломатические представительства для их депортации в страну.

Напомним, что в начале этого года украинское правительство утвердило новые правила прохождения военного учёта военнообязанных, призывников и резервистов. В новом постановлении содержится пункт, в соответствии с которым именно на диппредставительства возлагается вся ответственность по возвращению вышеупомянутых лиц на Украину в случае проведения мобилизации, в том числе и во время действия в стране военного положения.
Автор:
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:39
    +2
    Это к сведению тех,кто пытается воспользоватся "близостью"для них Прибалтики,Польши итд...Продадут с потрохами.Лучше ,через Азию
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 12:45
      -2
      Лучше пусть свергают преступный наркоманский фашистский киевский режим, нашим легче будет.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:49
        +1
        На это расчитывать нельзя.Это все похоже на "немецкий пролетариат в 1941-ом"".Им по большому счету все равно ,какая власть.Бегут они не от власти,а от войны
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 13:02
          0
          Сидор Артемьевич Ковпак всё равно бы не помешал.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:00
      0
      Пришла очередь селюков ..Пожили за счет ЕС ,пора на скотобойню !
      Мы еще в России проведем мобилизацию среди кто сбежал из х о л ов bully
      Думают отсидеться пособия получать и опять лет через 50 -т слав нации и т.д. Ну ну
      Заград отряды ЧВК создадим и вперед на Киев с кастрюлями на голове..! (шутка)))

      Да жестко ,но сколько можно уже это все терпеть ,за счет русских ..?
    3. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 13:03
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Лучше ,через Азию

      Проще всего через Турцию.
  2. Зефр
    Зефр Сегодня, 12:42
    -1
    А вы говорите ЗК только в Вагнере. А тут регулярную армию набирают из арестантов
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 12:46
    0
    В последний месяц много раз машины на Рижском шоссе видел, груженные как у торговцев на рынке, с украинскими номерами. Все ехали в сторону России
  4. HAM
    HAM Сегодня, 12:48
    0
    Прочитал в инете один коммент:

    "Украина-это первая страна в мире,побеждённая телевизором!"
    Ни прибавить,ни убавить.....
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:52
    +1
    Надо быть умными - через Турцию в РФ лететь.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:02
    0
    А почему они дома у себя не мочат эти призывные патрули из обрезов? Не хотят воевать - пусть мочат власть.