Согласно сведениям, предоставленным украинскими СМИ, в настоящее время мужчин призывного возраста, которые по разным причинам желают попасть в Россию из Литвы, Латвии и Эстонии, а также в Белоруссию из Польши, задерживают на границе государства-члены ЕС по запросу руководства Украины, что предусматривает их дальнейший призыв в ряды ВСУ против их воли

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию своих граждан призывного возраста, пытающихся попасть на территорию РФ через страны Прибалтики, насильно возвращая их на родину. То же касается и украинцев, пытающихся въехать в Беларусь из Польши.– отметил собеседник агентства.Также, в интервью РИА Новости , источник, близкий к ситуации, рассказал и о задержании даже тех граждан Украины на пограничных пунктах с Россией и Беларусью, которые направляются в страны Европейского Союза. Мужчин в возрасте от 18-ти до 55-ти лет затем отправляют в дипломатические представительства для их депортации в страну.Напомним, что в начале этого года украинское правительство утвердило новые правила прохождения военного учёта военнообязанных, призывников и резервистов. В новом постановлении содержится пункт, в соответствии с которым именно на диппредставительства возлагается вся ответственность по возвращению вышеупомянутых лиц на Украину в случае проведения мобилизации, в том числе и во время действия в стране военного положения.