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Министр обороны Греции заявил об отказе в поставках Киеву ЗРК С-300

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Министр обороны Греции заявил об отказе в поставках Киеву ЗРК С-300

Пытаясь нанести поражение России, на Украину отравляют самое разное оружие со всех концов Европы и часто в ущерб собственной безопасности.


Однако есть и те, кто не желает рисковать обороноспособностью своей страны ради интересов Киева.

Так, Греция решила отказаться от ранее заявленных планов по передаче Украине зенитных ракетных комплексов С-300. Выступая на греческом телеканале EPT1, глава Минобороны страны Никос Панайотопулос заявил, что Афины не собираются отправлять Киеву ЗРК С-300, тем самым ослабляя собственную систему обороны.

По словам Панайотопулоса, комплексы С-300 приобретались в своё время для определённых целей, и пока причины их закупки остаются, Греция не может позволить себе распрощаться с ними.

Напомним, что у Греции непростые отношения с союзником по НАТО – Турцией, которые в последнее время сильно обострились, вплоть до того, что стали звучать заявления о возможной войне. Очевидно, что в таких условиях Афинам самим нужно больше оружия.

Министр обороны также сказал, что возможно со временем придётся заменить эти комплексы, так как их поддержка обходится всё сложнее.

В МИД России ранее назвали планы передаче Афинами Киеву С-300 враждебными по отношению к Москве.
Автор:
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9 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 12:24
    0
    Турков испугались ..Мы Турцию ,если что поддержим ,если они на ЕС попрут и даже Ну промолчу хе хе
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:29
      0
      Ну и правильно, чего нам эти греки? А турки в подбрюшье Европы - очень даже интересно
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:24
    0
    Конечно, Анкара то не дремлет и по ей что в одном блоке.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:28
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Конечно, Анкара то не дремлет и по ей что в одном блоке.

      Задача России ,это выход Турции из нато ..И натравить ее на Европу !
      Мы в России быстро учимся от "наших партнеров" .Там болгары еще ждут ятаганы турецкие wassat Россия будет молчать !
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:26
    0
    Ещё одни православные "и вашим и нашим" - как Болгары.
    Конечно это всё в правительстве решают, а народ только терпит и злится, что его не спрашивают.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 12:37
      +1
      Цитата: Irokez
      это всё в правительстве решают, а народ только терпит и злится, что его не спрашивают.

      Думаете злится? Я думаю, что терпеть там не приучены, просто основной массе ровно по колено
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 12:33
    0
    А шо так,а где единство НАТО? А чем менять собрались? Турция,например,Пэтриотов так и не дождалась.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 12:35
    +1
    Греция не может позволить себе распрощаться с ними

    Так Греки сразу сказали, что они отдадут их только если их тут же заменят аналог современный.Не потом ,а именно сразу.Если американцы им патриоты отдадут ,то с300 они тут же отдадут.Тем более у греков они уже в общем торгуються
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:47
    0
    Да пусть отдают. Ну что плохо если вероятные враги или друзья начнут драку между собой, в случае какого нибудь своего ослабления.