В сети обсуждается видео с МТ-ЛБ с боевой начинкой, уничтожившей опорный пункт ВСУ

Но в тот момент они не знали, что случится через несколько минут

Новая тактика противника: МТ-ЛБ-«шахид» закатился на позиции, хлопцы подошли оглядеться: механика нет, вообще никого нет.

Украинские военные выложили в сеть видеоряд, на котором запечатлено поражение опорного пункта ВСУ российским тягачом МТ-ЛБ, начинённым взрывчаткой.На первых кадрах боевики радуются тому, что захватили технику, выехавшую прямо на их позиции.- указано в комментарии к видео.На последующих кадрах показываются последствия детонации взрывчатого вещества, заложенного в гусеничный тягач: был разнесён опорный пункт вместе с лесопосадкой, потери понёс личный состав. В качестве боевой начинки выступали заложенные в МТ-ЛБ авиабомбы и заряды к установке разминирования УР-77/83П.Данный подрыв позиций ВСУ произошёл в районе Сватово, где противник создал в прилегающей к населённому пункту лесополосе обширный плацдарм для наступления, сконцентрировав крупные ударные силы. Здесь российские войска ведут активную оборону, изматывая неприятеля в ходе постоянных контратак. Местами подразделения ВС РФ продвигаются вперёд, выдавливая вражеские силы с наступательного плацдарма.Само видео обсуждается в сети.У экспертов возникло немало вопросов, в том числе и вопросы о самом снимавшем видео, о том, что есть кадры до взрыва и после, но нет кадров самого взрыва.