Военное обозрение
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В сети обсуждается видео с МТ-ЛБ с боевой начинкой, уничтожившей опорный пункт ВСУ

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В сети обсуждается видео с МТ-ЛБ с боевой начинкой, уничтожившей опорный пункт ВСУ

Украинские военные выложили в сеть видеоряд, на котором запечатлено поражение опорного пункта ВСУ российским тягачом МТ-ЛБ, начинённым взрывчаткой.


На первых кадрах боевики радуются тому, что захватили технику, выехавшую прямо на их позиции.

Но в тот момент они не знали, что случится через несколько минут

- указано в комментарии к видео.

На последующих кадрах показываются последствия детонации взрывчатого вещества, заложенного в гусеничный тягач: был разнесён опорный пункт вместе с лесопосадкой, потери понёс личный состав. В качестве боевой начинки выступали заложенные в МТ-ЛБ авиабомбы и заряды к установке разминирования УР-77/83П.

Новая тактика противника: МТ-ЛБ-«шахид» закатился на позиции, хлопцы подошли оглядеться: механика нет, вообще никого нет.


Данный подрыв позиций ВСУ произошёл в районе Сватово, где противник создал в прилегающей к населённому пункту лесополосе обширный плацдарм для наступления, сконцентрировав крупные ударные силы. Здесь российские войска ведут активную оборону, изматывая неприятеля в ходе постоянных контратак. Местами подразделения ВС РФ продвигаются вперёд, выдавливая вражеские силы с наступательного плацдарма.

Само видео обсуждается в сети.



У экспертов возникло немало вопросов, в том числе и вопросы о самом снимавшем видео, о том, что есть кадры до взрыва и после, но нет кадров самого взрыва.
Автор:
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30 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:32
    +7
    Хорошая ловушка.Это вчера в телеге было.Лица этих уцелевших надо было видеть..
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:40
      +8
      Хорошая ловушка

      перенимаем передовой опыт запрещённого к упоминанию в России государства
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 15:03
        +2
        Цитата: ivan1979nkl
        перенимаем передовой опыт запрещённого к упоминанию в России государства

        Совсем не верно говорите, если взять правила ведения морской войны в 19 веке то, это простой Брандер.
        Брандер-Судно, нагруженное горючим или взрывчатым веществом, употр. в старину для поджога судов врага или затопляемое у входа в гавань для преграждения доступа в неё. Так это ещё когда применялось... А кто виноват что подводные лодки Украины надо в степях ловить... .
        Вот наши парни и пускают сухопутные брандеры...
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 13:41
      -13
      Напоминает какой-то сюрреализм. Если на каждый опорник тратить по МТЛБ, то: а) мотолыг-то нам хватит? и б) зачем хохлам "Джавелины", "Карлы Густавы" и "Нлоу", если мы сами утилизируем свою технику (пусть и причиняя при этом некоторый урон противнику)?
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 13:47
        0
        Могёт быть это украинское "изделие?
        Только опэратор его загнал на ВСУшный же опорный пункт.
        И по этому опэратор смог избежать гибели от подрыва.
        Во время войны катера-бомбы часто начинали описывать циркуляции после пуска в сторону судов противника.
        Так и это "чудо"...
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:25
        +3
        Если мотолыга трофейная и в неё загружен трофейный боеприпас подлежащий уничтожению, то чего бы и нет. Я вот рад за наше подразделение что там Кулибин нашелся способный из него шахид-мобиль сделать. Таких людей ценить надо
      3. Облитератор
        Облитератор Сегодня, 14:26
        +8
        Цитата: invisible_man
        Напоминает какой-то сюрреализм. Если на каждый опорник тратить по МТЛБ, то: а) мотолыг-то нам хватит? и б) зачем хохлам "Джавелины", "Карлы Густавы" и "Нлоу", если мы сами утилизируем свою технику (пусть и причиняя при этом некоторый урон противнику)?

        Одна МТЛБ в обмен на 60 пятачков. А много ли МТЛБ, потерянных на поле боя, могут похвастаться таким счетом?
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 14:26
          +1
          Не вижу там никаких 60 "пятачков". Один или двое погибших, судя по видео. Опорник с виду ничем не примечательный, максимум на отделение, не могло на нем быть 60 солдат.
      4. Комментарий был удален.
      5. AlexTires
        AlexTires Сегодня, 15:16
        0
        Им на замену уже БТР - 50 снимают с хранения....
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:42
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошая ловушка.Это вчера в телеге было.Лица этих уцелевших надо было видеть..

      Сирийский опыт используете?
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 13:48
        +3
        А могет быть херманский?
        Самоходные мины "Голиаф" и "Боргвард" тевтонцы создали!
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:22
          +3
          Скорее всего, россияне используют (и развивают...) советский опыт. Причем, "глубоко"-досирийский...

          С теми же "закладками" гитлеровские оккупанты, - кумиры нынешних киевских бандеро - нациков, весьма "плотно", уже в первые дня занятия Киева ознакомились...
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: Арон Заави
        Сирийский опыт используете?

        Имарат Донбасс. Бисмилля хи раххмани раххим! Иншалла! Аллаху акбар!

    4. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:44
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошая ловушка

      Моталыга не сдается !
  2. polinet
    polinet Сегодня, 13:45
    +6
    Цитата: invisible_man
    Напоминает какой-то сюрреализм. Если на каждый опорник тратить по МТЛБ, то: а) мотолыг-то нам хватит? и б) зачем хохлам "Джавелины", "Карлы Густавы" и "Нлоу", если мы сами утилизируем свою технику (пусть и причиняя при этом некоторый урон противнику)?

    В особых случаях, для особо упёртых - само то laughing
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:51
    +3
    Красавцы, купили красиво))) Интересно, почему едущую маталыгу никто БЗТшкой прострелить не попробовал, жахнуло бы наверняка, она ж вся битком набита, а пулемет она не держит
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:03
      +2
      Мотолыгу то жалко. Ради десятка шароварников и небольшой просеки.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 15:10
        +1
        wink
        А это мысль) На рынке дураков много, а мотолыг-то, поди, маловато будет!
  4. certero
    certero Сегодня, 13:57
    -8
    Даже не знаю что написать. Бармалеи использовали в Сирии шахид-мобиля от того что у них нет высокоточного оружия авиации промышленности ну нет ничего. Получается что у Россит тоже это всё закончилось?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:00
    +3
    С хранения сняли БТР 50 П.В "салон" очень много выбухов можно засунуть.Надеюсь дистанционное управление в опции.Как его по военному обозвать- дистанционно управляемая " торпеда"?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 14:22
      0
      Какой салон? у 50-ки десант в открытом кузове сидит
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:42
        +2
        Когда служил ,у нас были с крышами,может из за того что КШМки.Да и в ГСВГ это было.Это точно не КШМ ка ,хотя и с крышей.
        Сейчас посмотрел ,модификаций его полно.Чем он хорош,шум от него назад,моя обязанность была вперёд орать ,чтобы слышали что мы "крадёмся" к штабу дивизии по тревоге.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 15:16
          +1
          Хм.. Выглядят как новенькие................
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:21
            +1
            А что им будет,там ломаться нечему.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:07
    +5
    В борьбе с терроризмом любые способы хороши. Мтлб возможно до этого укротеррористам и служила (поэтому её и не подбивали в движении). Вот наши и вернули трофейную технику хозяевам и даже с "процентами".
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 14:08
    +3
    Очень хорошо,если несколько кастрюлеголовых после этого остались в качестве гумоса!!!А железяку не жалко,тракторов хватит!
  8. Комментарий был удален.
  9. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:24
    +1
    есть версия, что всу сами все выдумали, чтобы оправдывать что-то более страшное со своей стороны .
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 14:31
    +1
    Использование "шахидмобилей" в качестве "самодвижующихся " ,,супер.фугасов"-уже давно известный "факт" ! Это и Сирия,и 2МВ...и даже начало 20 века ! Не иначе, как челы с сирийским опытом решили "сообразить на троих" !
  11. Diger
    Diger Сегодня, 15:05
    +1
    Немецкие самоходные мины«Голиаф» от Deutsche Fеmlепk Truppe
    несли в себе от 75 до 100 килограммам ВВ



    Но это можно использовать пару раз
  12. Неуч
    Неуч Сегодня, 15:09
    +2
    у меня комплекс мтлбв (клаустрофобии, кто был внутри, тот поймёт) с учебки. учили на Витязи, а вождение было на мтлб. Машина хорошая, но ни фига не жалко.