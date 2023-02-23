Военное обозрение
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Сообщается о взрывах в Киеве и Одессе

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Сообщается о взрывах в Киеве и Одессе

Несмотря на то, что 23 февраля в Киев привезли очередного европейского чиновника – испанского премьера Санчеса, это не стало «защитным механизмом» от российского удара. На данную минуту приходят сообщения о том, что взрывы гремят в Киеве и на юге Украины – в Одессе.

Пока нет информации о том, какие именно ударные средства используют российские Вооружённые силы – ракеты или беспилотные летательные аппараты. Возможно, речь идёт об атаках волнами, когда сначала используются беспилотники для «отвлечения внимания» средств ПВО, а затем в дело идут крылатые ракеты морского или (и) авиационного базирования для непосредственного поражения намеченных объектов.

Воздушная тревога ширится по территории, подконтрольной киевскому режиму. Помимо Киевской и Одесской областей она объявлена по всему северу, югу и востоку страны.

Удары по объектам на территории Украины нанесены в качестве ответной меры на очередной обстрел российского Донецка. В этом городе под удар украинских боевиков попала территория музыкального училища, расположенного на улице Розы Люксембург.
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1 комментарий
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  1. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 13:01
    0
    Львов надо кошмарить,а не русские города...