Ни при каком сценарии ни правительством Испании, ни ЕС, ни НАТО не предлагается, чтобы в Украине присутствовали ни испанские, ни европейские, ни натовские солдаты, и это должно оставаться предельно ясным

Для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне первой годовщины начала СВО в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Перед этим он намерен посетить Ирпень и Бучу.Об этом сообщается в украинских СМИ.Глава испанского правительства приехал на поезде. На перроне его встретил замглавы украинского внешнеполитического ведомства Евгений Перебийнос.И хотя сам визит готовился якобы в обстановке полнейшей секретности, его днем ранее анонсировало местное издание La Razon со ссылкой на неназванные источники.Если следовать логике, то трудно понять необходимость держать в секрете поездку испанского премьера на Украину. Напротив, ее нужно было бы максимально разрекламировать, чтобы российские военные не нанесли удар по Киеву в тот момент, когда там находится европейский гость. Более того, можно предположить, что его и пригласили за день до годовщины начала СВО, чтобы Вооруженные силы РФ отказались от планов бомбардировки правительственного квартала украинской столицы.Санчесу, как и прочим зарубежным визитерам, дадут послушать сирену воздушной тревоги.В этот же день министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес дал интервью местному агентству EFE. В нем он заявил, что об отправке сил НАТО на Украину не может быть и речи.- заявил главный испанский дипломат.Он подчеркнул, что военная помощь Запада киевскому режиму имеет исключительно оборонительное назначение. Министр также отметил, что Североатлантический альянс будет помогать Киеву до тех пор, пока в этом будет надобность.