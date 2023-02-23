Военное обозрение
Войти Регистрация

Ремонтные работы на автомобильной части Крымского моста завершены, движение открыто по всем полосам

13
Ремонтные работы на автомобильной части Крымского моста завершены, движение открыто по всем полосам

Работы на Крымском мосту завершены, автомобильное движение открыто по всем полосам в обе стороны. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснулин, отвечавший за ремонт моста.


Восстановление автомобильной части моста завершено в кратчайшие сроки, движение открыто по всем полосам в обоих направлениях. На автомобильной части строители заменили четыре пролета на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальта, установили мачты освещения.

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока

- заявил Хуснулин.

Как сообщается, сегодня, 23 февраля, был дан официальный старт движения по автомобильной части моста, ранее были проведены испытания замененных пролетов, тестирование прошло успешно. На железнодорожной части моста работы продолжаются, их планируется завершить к июлю этого года.

Напомним, что теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами, произошел 8 октября прошлого года. Подрыв был осуществлен с помощью заложенной в грузовую фуру взрывчатки. В результате теракта получили повреждения два пролета, они частично обрушились. Получили повреждения и железнодорожные пути, на них загорелись цистерны идущего состава.

Следственный комитет России установил причастность к данному теракту Главного управления разведки Минобороны Украины, подготовка шла под личным руководством главы ГУР Кирилла Буданова.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:09
    +7
    Строителям спасибо.А ответственным службам -не допускать пршллогодней трагедии
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:34
      +1
      К лету 2023 должны завершить более масштабные стройки.Дорога Москва - Крым 2023. Трасса М-4 Дон. ДЗОК Обход КРАСНОДАРА. Дальние подходы А-289.


      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:41
        -1
        Я проеду через несколько дней возвращаясь из Витязево через эту стройку,фактически.Имею в виду Дальний Западный Обход Краснодара
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:16
    +2
    Надеюсь этот опыт пойдёт на пользу руководству, точнее недопустимость подобных ситуаций!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:28
      +1
      этот опыт пойдёт на пользу руководству

      уже пошёл - получили повод отбомбиться по энергетической инфраструктуре Украины
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:34
        +2
        А без этого нельзя было? : sad Уже тогда были под обстрелом наши города и села,
  3. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 13:20
    -7
    Повезло, что Турецким землетрясением не затронуло. А немного бы севернее тряхнуло - и капут бы мосту...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:26
      +5
      А скажите.Мост в Стамбуле разве развалило?Стоит.Так с какого вашего перепугу Крымский мост должен рухнуть?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:36
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        А скажите.Мост в Стамбуле разве развалило?Стоит.Так с какого вашего перепугу Крымский мост должен рухнуть?


        Мост в Стамбуле то другое.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:45
          0
          Конечно.."вынепонимаетеэтодругое"#То ли дело Крымский мост...
      2. КызымсИзымович
        КызымсИзымович Сегодня, 14:52
        0
        Опоры мостов на скальный грунт опирают. А у Крымского моста опоры в глину забиты. Там глина на километр вниз лежит, не достать до скалы. Поэтому мост весьма уязвим к сотрясениям и подвижкам.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:22
          0
          Ага yes Вы еще про грязевые вулканы забыли.Все по -Медовару...Методичка не поменялась
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:25
    0
    Ну вот и ответ на вопрос, зачем нужно наносить удары по мостам.
    Мол всё равно быстро восстановят.
    Быстро? 2 пролёта Крымского моста восстанавливали ПЯТЬ!!! месяцев.