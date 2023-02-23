Ремонтные работы на автомобильной части Крымского моста завершены, движение открыто по всем полосам

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока

Работы на Крымском мосту завершены, автомобильное движение открыто по всем полосам в обе стороны. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснулин, отвечавший за ремонт моста.Восстановление автомобильной части моста завершено в кратчайшие сроки, движение открыто по всем полосам в обоих направлениях. На автомобильной части строители заменили четыре пролета на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальта, установили мачты освещения.- заявил Хуснулин.Как сообщается, сегодня, 23 февраля, был дан официальный старт движения по автомобильной части моста, ранее были проведены испытания замененных пролетов, тестирование прошло успешно. На железнодорожной части моста работы продолжаются, их планируется завершить к июлю этого года.Напомним, что теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами, произошел 8 октября прошлого года. Подрыв был осуществлен с помощью заложенной в грузовую фуру взрывчатки. В результате теракта получили повреждения два пролета, они частично обрушились. Получили повреждения и железнодорожные пути, на них загорелись цистерны идущего состава.Следственный комитет России установил причастность к данному теракту Главного управления разведки Минобороны Украины, подготовка шла под личным руководством главы ГУР Кирилла Буданова.