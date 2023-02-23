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Британское минобороны показало процесс обучения боевиков ВСУ позиционной войне

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Британское минобороны показало процесс обучения боевиков ВСУ позиционной войне

Минобороны Великобритании опубликовало видео, на котором запечатлен процесс обучения украинских военнослужащих ведению боевых действий в условиях позиционной войны.


В сообщении, размещенном в официальном аккаунте британского оборонного ведомства, отмечается, что на севере Англии проходит обучение новобранцев (украинцев) позиционной войне.

На опубликованном видео украинские военнослужащие перемещаются по укрытиям, ведут огонь из стрелкового оружия, а также преодолевают препятствия.



Ранее сообщалось, что расположение украинских боевиков, проходящих обучение на британской тренировочной базе в Уилтшире, посетил король Карл III.

Британский монарх проинспектировал процесс тренировки военнослужащих ВСУ, в ходе которых те обучались атаковать позиции противника. Короля сопровождал начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс.

По информации британских СМИ, на тренировочной базе украинцев также обучают работе с реактивными системами залпового огня с дальностью стрельбы более 80 км.

Также сообщается, что власти Великобритании намерены расширить подготовку украинских морских пехотинцев и летчиков истребителей.

Британское минобороны планирует расширить подготовку украинских военнослужащих для ведения боевых действий на море и в воздухе, а также ускорить поставки вооружений и военной техники. Предполагается, что обучение позволит украинским летчикам впоследствии управлять современной авиационной техникой, стоящей на вооружении стран НАТО.
Автор:
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:05
    +1
    Я не пойму за ким (цензура) везти этих(цензура) в Англию чтоб научить ЭТОМУ?! Что на Украине полигоны кончились? Проще инструкторов привезти или в целях безопасности использовать Польшу. Ну понял бы еслиб речь шла о спецназе который бы натаскивали спецы из SAS но тут то, что понты дороже?!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:24
      -3
      Цитата: Ропот 55
      Я не пойму за ким (цензура) везти этих(цензура) в Англию чтоб научить ЭТОМУ?! Что на Украине полигоны кончились? Проще инструкторов привезти или в целях безопасности использовать Польшу. Ну понял бы еслиб речь шла о спецназе который бы натаскивали спецы из SAS но тут то, что понты дороже?!

      Там они в большинстве разбегутся ..
      Но оплата идет по полной ..Уие уже 200 лярдов за год выделено
      Это два бюджета МО РФ !!! Чуете какой навар ..?
      А Россия перемалывает ,жестко и наши гибнут ..Но чертей нужно мочить !
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:25
      -1
      Цитата: Ропот 55
      Что на Украине полигоны кончились? Проще инструкторов привезти или в целях безопасности использовать Польшу.

      А Польша того хочет? Где гарантии, что Москва их "случайно" не заденет? А вот в Британию точно никто целить не будет. Кроме того, могут тренировать да и себе оставить, на всякий случай. У Бритов в армию тоже не рвутся.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:29
        0
        Егоза hi, судя по действиям и риторике Варшавы, поляки из штанов готовы выпрыгнуть чтоб насолить России руками украинцев, а вот "случайностей" поляки не боятся от слова совсем.
    3. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 15:31
      0
      А в чём непонятка? На самом деле по всей Европе все полигоны заняты обучением украинских военных. Там довольно значительные цифры военных обучаются. Британия в своё время обещала готовить что-то по 19 тыс каждые 3 месяца. Кажется так. Заняты полигоны в Испании, в Польше, в Германии украинские танкисты стреляют из Леопардов 2 А6 на полигонах. Там программы огромные. Есть укороченные по 4 недели, есть полные до трёх месяцев. По этим полигонам не может прилететь ни Калибр, ни Искандер. Потом лучших из них разом заведут, дадут технику и они устроят новое наступление. Как раз подождут, пока у России закончатся мобики последней волны, боеприпасы и т.д. Всё как в примитивной стратежке. Тех кто по укороченке занимается сразу бросают в окопы. Тех кто подольше учится - готовят для наступления.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:05
    +2
    посетил король Карл III

    сбылась мечта укроиндейцев - они в НАТО, и даже король Карл с ними как в стародавние времена
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:06
    +2
    5 сент. 2021 г. — Спецназовцы элитного британского подразделения САС (SAS) совершили побег из Афганистана, надев паранджи и притворившись женщинами.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:14
      +8
      Andriuha077 hi, спецназ учат выживать любой ценой и на всякие там фу это не по "пацански" им плевать, есть задача они её выполняют а методы им фиолетовы, а то что они таким макаром спасли свои жизни а значит сберегли себя как боевые единицы не делает их смешными, всё таки SAS контора серьезная.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:23
        -2
        Цитата: Ропот 55
        всё таки SAS контора серьезная.

        Которую кинули как лохов, позабыв сказать, что война кончилась, смех в том, что они со своей спецподготовкой по факту выполняли роль заслона для вывода мяса - ну, чтоб американцы СОБАК служебных успели вывезти, и такое было, то есть вопиющий непрофессионализм, причем как САС так и в целом Калолиции. Ну офигеть задумка - кинуть элиту прикрывать вывоз собак...
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 14:34
          +3
          Bingo, собаки всего лишь один из фрагментов эвакуации, чего и кого там вывозили мы можем только догадываться, спецов кинули на прикрытие экая невидаль, кинули тех кого могли и кого не жалко. А они возми да и выберись.
      2. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 14:47
        +3
        SAS контора
        А я и не отрицаю их умений.
        Речь только о том, что передача британского опыта началась не вчера.
        Может быть, на коммерческой основе курсы заблаговременно были развёрнуты.
        15 апреля 2022
        В Одесской области задержан 26-летний гражданин Украины, пытавшийся сбежать на частном автомобиле в Молдавию. Беглец оделся в женскую одежду, нанес на лицо макияж, но был изобличен украинскими пограничниками. Пассажиром этого рейса оказался переодетый женщиной офицер ВСУ.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 14:50
          0
          Andriuha077, а может он в Британию хотел, может он в SAS рвался а его на взлете подрезали да схомутали.
          1. Andriuha077
            Andriuha077 Сегодня, 15:06
            +1
            Клиент мог не пройти более строгий британский тест.
            Ситуация неоднозначна.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:09
    +2
    Уже был случай, как подготовленных штурмовичков кинули под Бахмут, где они сразу сдались. В том и смех, что мясо учить не надо - его надо запугивать! Обученный солдат, видя бесполезность сопротивления - сдастся в плен, что они и сделали, а вот запуганное мясо, которому пообещали, что голодные орки доели всех ежиков, и тебя в плену сожрут - с перепугу отстреливается
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:19
      +1
      Bingo hi, что-то многовато там "запуганных" и сопротивление оказывают стойкое и грамотное, неее тут что-то другое замешенно.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:34
        -3
        Цитата: Ропот 55
        Bingo hi, что-то многовато там "запуганных" и сопротивление оказывают стойкое и грамотное, неее тут что-то другое замешенно.

        А вы Александр вспомните ,то на майдане "штурмовал " Беркут и днем и ночью озверелая толпа ? Чаек и т.д. там был забористый..
        Бойцы "Беркута " буквально валились от усталости от этих чертей ..
        Они видели их глаза и зрачки расширенные ,которые ничего не чувствовали и просто орали что им говорили и вперед .. Потом их отстреляли наркоманов (небесная сотня ) Они конкретные наркоши были ..Помните на кадрах ,как они щитами (алюминиевыми) ))) от снайперов грузинских прикрывались ?
        Они ведь под наркотой были явно
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 14:46
          -1
          LukaNord hi, на химии боевой нельзя сидеть бесконечно ОТКАТ никто не отменял плюс все эти химикалии даже современные быстро изнашивают организм, так массово применять долго не получиться, да как эпизодически согласен и на отдельных участках. Тут ещё и страх перед неонаци и пропаривание мозга на предмет лже патриотизма не хило играет.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:58
        +1
        Ну с грамотныым не выйдет... Просерить ту же арту, снаряды в смысле, на не несущие никакого военного смысла обстрелы н.п. по площадям так, что теперь на бои не хватает - это как раз непрофессионализм. А та же бригада Дирлевангера сопротивление оказывала упорное - им похрен, в плен все равно не возьмут... И фольксштурмисты, по воспоминаниям, в безвыходных случаях крайне часто до упора шли - но это тоже не профессионализм, а банальное оболванивание, что я и говорил - МЯСО не учить, а запугивать - вот оно и отстреливается в полной уверенности, что злые орки сожрут в плену. Но сперва командир найдет и всех расстреляет, правда он с позиции неделю как срулил...
        Ну тот же эпичный видос из Артемовска - от батальона 7 рыл осталось - от пяти, мать его сотен - какой тут профессионализм? тут утилизация отморозков
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:10
    0
    У Англии вариантов нет ,только утонуть.Они выигрывают - мы вмажем,они проигрывают они вмажут, а потом ответка.При любом раскладе- семь и более коротких гудков и один продолжительный длинный гудок!Покинуть тонущий остров Англия!Карла по традиции последний.У французов и немцев будут праздничные гуляния,сколько она им крови попила.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:25
      -2
      tralflot1832 hi, вряд-ли, будут стараться истощить нас и раскачать изнутри, только Россия может победить Россию этого они и будут добиваться им нужна революция в Москве по примеру Киева. Так что ядерные удары им ни к чему(на мой взгляд).
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:31
        0
        С революционерами в России проблема.Кто сбежал,кто сидит - робу шьёт.А буйных вырастить - надо время. hi
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 14:38
          0
          tralflot1832, так они и не торопяться, их ВПК в прибыли, граждане не гибнут, ну кроме спецов и добровольцев, города и села не бомбят экономики перенастраиваются и скоро перенастроятся, зиму пережили и не замерзли, бунтов не было, европейский обыватель тоже адаптировался, так чего им не "играть" в долгую? А если Китай уломают на вступление в свою банду так вообще "шоколад" будет.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:59
            0
            В прибыли только США,дороговато киловаты Европе достаются, без русских энергоносителей.Но запас пока у них есть.Вроде У КНР объём торговли с США 800 млрд и ЕС 600 млрд.Вопрос кто сидит на кукакане друг у друга.Так для прикола.Что ,что а ЕС себя туалетной бумагой обеспечивает ,но это пока.Посмотрим во что она им будет обходится попозже.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:01
    -1
    Всем этим "обучением", англичане, немцы и даже евроошмётки типа Дании и Бельгии показывают чубакам своё истинное отношение - мол, воевать вы не умеете. Если бы умели - разве надо было бы вас этому учить?
    А укропапуасы и счастливы!
    Как же, само НАТО нас обучает! Гибнуть под Бахмутом будем не как какие-то недоучки - о, нет! Будем подыхать как трэйнэд профешшнл нэйто милитэриз!