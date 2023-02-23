Британское минобороны показало процесс обучения боевиков ВСУ позиционной войне

Минобороны Великобритании опубликовало видео, на котором запечатлен процесс обучения украинских военнослужащих ведению боевых действий в условиях позиционной войны.
В сообщении, размещенном в официальном аккаунте британского оборонного ведомства, отмечается, что на севере Англии проходит обучение новобранцев (украинцев) позиционной войне.
На опубликованном видео украинские военнослужащие перемещаются по укрытиям, ведут огонь из стрелкового оружия, а также преодолевают препятствия.
Ранее сообщалось, что расположение украинских боевиков, проходящих обучение на британской тренировочной базе в Уилтшире, посетил король Карл III.
Британский монарх проинспектировал процесс тренировки военнослужащих ВСУ, в ходе которых те обучались атаковать позиции противника. Короля сопровождал начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс.
По информации британских СМИ, на тренировочной базе украинцев также обучают работе с реактивными системами залпового огня с дальностью стрельбы более 80 км.
Также сообщается, что власти Великобритании намерены расширить подготовку украинских морских пехотинцев и летчиков истребителей.
Британское минобороны планирует расширить подготовку украинских военнослужащих для ведения боевых действий на море и в воздухе, а также ускорить поставки вооружений и военной техники. Предполагается, что обучение позволит украинским летчикам впоследствии управлять современной авиационной техникой, стоящей на вооружении стран НАТО.