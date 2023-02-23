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В Британии не исключают поставку Украине новых танков Challenger 2 взамен уничтоженных на поле боя

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В Британии не исключают поставку Украине новых танков Challenger 2 взамен уничтоженных на поле боя

Великобритания поставит Украине 14 танков Challenger 2, но не исключает, что будет продолжать поставки новых по мере выхода из строя ранее отправленных. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.


В британском Минобороны допускают отправку на Украину дополнительных танков Challenger 2 для замены выходящих из строя в результате боевых действий танков "первой партии". Данный вопрос пока на обсуждение не вынесен, но не исключено, что он будет рассмотрен в ближайшее время. По крайней мере, об этом говорит глава военного ведомства Британии Бен Уоллес.

Министр пообщался с журналистами британских изданий и на вопрос, планирует ли Минобороны Соединенного королевства как-то заменять уничтоженные на Украине танки ответил, что допускает отправку туда новых Challenger 2.

Допускаю ли я новые танки? Да, я допускаю

- заявил Уоллес.

На сегодняшний день в составе ВС Великобритании числится 227 танков, из которых менее 100 находятся в боеспособном состоянии. Обещанные Украине 14 танков не будут поставлены в ранее оговоренные сроки, так как возникли проблемы с их состоянием. В первой партии на Украину уйдут всего четыре ОБТ Challenger 2. Так что эксперты сомневаются, что у Великобритании найдется дополнительная бронетехника.

Кроме того, британцы очень бояться, что их Challenger 2 "попадут в руки русских" и те, наконец-то, раскроют тайну британской брони. Как сообщается, при обсуждении поставки 14 танков на Украину, британцы первым делом обсудили возможность срочной эвакуации своих танков с поля боя, а лучше их вообще не привлекать к боевым действиям чтобы "не давать шанс русским".
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9 комментариев
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:48
    0
    Офигеть, а на фиг они тогда вообще нужны, если их нельзя использовать в бою? И как этого мамонта быстро вытащить в случае подбития, если поле боя останется за войсками РФ? Угробить ещё пару батальонов храбрых украинцев?
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 13:53
    +1
    В Британии не исключают поставку Украине новых танков Challenger 2

    британка не унимается и продолжает гадить
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:54
    +2
    Да кто бы сомневался, Англия будет гадить до последнего боятся им нечего так что Лондон будет резвиться по полной.
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:54
    +1
    Если Германия поставляет Лопарды 1, что Англия не поставляет Чифтены?
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:12
      -2
      У них из этих то 14 только 4 на ходу. А уж что там тогда про чифтены говорить? Вообще дикость какая то, расслабились гейропейцы под гегемоном.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:16
      0
      Челленджеры 1 планируют. Но это средне-долгосрок. То есть к концу года может первые единички.

      Лео1 поставляет не только Германия, а и Дания (причем их А5ДК по оснащению существенно лучше немецких А5), а еще Бельгия.
  5. KCA
    KCA Сегодня, 14:26
    -1
    Вот неужели британцы и американцы настолько уверены, что состав их брони никому не известен? Либо он нахрен никому не нужен, либо изучен спектральным анализом до последней молекулы
  6. garik77
    garik77 Сегодня, 14:29
    -2
    Крутые танки. Один из них займёт своё почётное место в музее в Кубинке, остальные пойдут на металлолом! Зачёт!
    1. garik77
      garik77 Сегодня, 15:18
      0
      О, рагульные укроботы минусовать понабежали! laughing