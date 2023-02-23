В Британии не исключают поставку Украине новых танков Challenger 2 взамен уничтоженных на поле боя

Великобритания поставит Украине 14 танков Challenger 2, но не исключает, что будет продолжать поставки новых по мере выхода из строя ранее отправленных. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.
В британском Минобороны допускают отправку на Украину дополнительных танков Challenger 2 для замены выходящих из строя в результате боевых действий танков "первой партии". Данный вопрос пока на обсуждение не вынесен, но не исключено, что он будет рассмотрен в ближайшее время. По крайней мере, об этом говорит глава военного ведомства Британии Бен Уоллес.
Министр пообщался с журналистами британских изданий и на вопрос, планирует ли Минобороны Соединенного королевства как-то заменять уничтоженные на Украине танки ответил, что допускает отправку туда новых Challenger 2.
Допускаю ли я новые танки? Да, я допускаю
- заявил Уоллес.
На сегодняшний день в составе ВС Великобритании числится 227 танков, из которых менее 100 находятся в боеспособном состоянии. Обещанные Украине 14 танков не будут поставлены в ранее оговоренные сроки, так как возникли проблемы с их состоянием. В первой партии на Украину уйдут всего четыре ОБТ Challenger 2. Так что эксперты сомневаются, что у Великобритании найдется дополнительная бронетехника.
Кроме того, британцы очень бояться, что их Challenger 2 "попадут в руки русских" и те, наконец-то, раскроют тайну британской брони. Как сообщается, при обсуждении поставки 14 танков на Украину, британцы первым делом обсудили возможность срочной эвакуации своих танков с поля боя, а лучше их вообще не привлекать к боевым действиям чтобы "не давать шанс русским".