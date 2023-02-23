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Премьер-министр Венгрии: Европа менее чем за год потеряла независимость и военную мощь

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Премьер-министр Венгрии: Европа менее чем за год потеряла независимость и военную мощь

В Европе уже не раз звучали призывы к властям Евросоюза не следовать слепо указкам из Вашингтона, явно действуя в ущерб собственным интересам. Если говорить на уровне государств, то с начала украинского конфликта, несмотря на всё давление, стараются не проводить антироссийскую политику две страны – Сербия и Венгрия.


Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный своей расходящейся с остальным Евросоюзом позицией по отношению к России, сделал очередное громкое заявление.

Как пишет венгерское издание Magyar Nemzet, Виктор Орбан заявил, что Европа за последний год распрощалась со своей независимостью.

Европа менее чем за год потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь

- отметил венгерский премьер.

По его словам, страны ЕС, необдуманно передавая оружие Киеву, оказались не в состоянии восполнить свои запасы, а антироссийские санкции подрывают экономику Евросоюза. Кроме того, Вашингтон навязывает Брюсселю свои интересы в ущерб интересам ЕС, отметил Орбан.

Одним словом, премьер-министр Венгрии считает, что позиция Евросоюза в украинском конфликте положила конец его независимости и окончательно подчинила ЕС США.

Напомним, что Венгрия продолжает получать российский газ по выгодным ценам, так как не пошла на поводу у остальной Европы.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:49
    +3
    Независимость?!
    А её у Европы и не было. И не будет не дадут. Будет клуб марионеток.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:59
      +1
      Будет клуб марионеток

      балаган брюссельских клоунов
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:10
      +1
      А чего он тогда двумя руками держится за эту Европу?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:44
        0
        . А чего он тогда двумя руками держится за эту Европу?

        А почему бы и нет? Они от этого ничего не теряют. Просто внешнюю политику проводят в своих интересах. Не слушают указ из вашингтона. Жаль только военную помощь мы им оказать не в силах. Как бы цветная революция в очередной стране не произошла. Хотя поддержка народа высокая. Возможно устоят против козней запада. Это и есть независимость
      2. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 15:06
        0
        Потому что Венгрия и есть европа в отличии от израЭля
    3. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 14:11
      +1
      В точку! А оружия в Европе хватает, просто делиться задарма с Украиной не особо хотят. Рейнметалл вон уже руки потирает, в ожидании заказов на ремонт танков и зп к ним. А там может и на производство заказ обломится, сверху. Кому война, кому мать родна. ..
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:49
    +1
    Менее чем за год Европа капитулировала перед клоуном-фашистом.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Менее чем за год Европа капитулировала перед клоуном-фашистом.

      Европа была счастлива, что нашелся такой клоун, который вылез первым со своей фашистской натурой. А сама Европа с удовольствием следует за ним. Вот теперь ей не надо скрывать свою сущность.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:56
      +1
      Orange - Bigg hi, клоун всего лишь марионетка в руках Вашингтона а Е. С. прогнулось перед США выбрав их за сюзерена, типичная европейская практика-пахать на сильного.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:51
    0
    Проснулся. Европа потеряла независимость ещё 80 лет назад, в 1945 году
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:56
      +4
      Ну,если честно,то на семь лет раньше еще 1945 го..
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:11
    0
    Свиноферма - она и есть свиноферма. Дальше их вообще в туземные войска забреют
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:15
    -1
    Венгры во время ВОВ очень даже с удовольствием воевали за немчуру. Не стоит им доверять ни на йоту!
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 14:25
      +2
      Цитата: Alien From
      Венгры во время ВОВ очень даже с удовольствием воевали за немчуру. Не стоит им доверять ни на йоту!

      А украинцы в одном окопе с нами. Им уже можно доверять?
      Вы что не видите,что мир несколько изменился?
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:38
    +1
    Orban, tant critiqué en Europe, semble pourtant bien être le seul a avoir gardé un cerveaux en fonctionnement !
    Il comprend que le premier devoir d'un président c'est SON peuple.
    Pas les intérêt de l'industrie militaire Américaine, pas de la chair à canon potentielle pour le seul bénéfice des Américains

    Орбан, которого так критикуют в Европе, тем не менее, кажется, единственный, у кого мозги еще работают !
    Он понимает, что главная обязанность президента - это ЕГО народ.
    Не интересы военной промышленности США, не потенциальное пушечное мясо исключительно на благо американцев
  7. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 14:51
    +2
    Есть такое понятие - ценности. Европейцы ценят личный комфорт, возможность самовыражения, для них "суверенитет" понятие абсолютно абстрактное, неосязаемое. Они и под Гитлером жили как обычно, им плевать, кто у власти, главное чтобы образ жизни привычный не слишком страдал.
    Поэтому наше удивление, почему же европейцы так преклоняются перед США, слегка нелепо. Мы разные и по разному воспринимаем мир.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:09
    0
    Уже не раз говорил, что Орбан один из немногих европейских политиков, который не боится говорить то что думает и действовать во благо интересов Венгрии.
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:15
    0
    Венгры в отличие от остальных знают и помнят цену развала империй. Надеялись что ес не повторит судьбу третьего рейха, но к их сожалению рождённый ползать летать не может. Пока Европа играется в войну на окраине, в Азии люди занимаются производством, НИОКР, инфраструктурой (тот кто был в Китае развитых городах, швейцарские трамваи выглядят архаично). Да Европа отказалась от дешёвых ресурсов из России, радуются, победой называют, только ценну замалчивают, сколько напечатали денег, сколько закрыли предприятий. Можно как америкосы при деградируюшем производстве скупать свои же акции и таким образом отчитываться о росте ВВП, но этот рост в рот не положишь. Венгры всегда мне нравились, быть в гадюшнике и оставаться людьми дорого стоит.