В Европе уже не раз звучали призывы к властям Евросоюза не следовать слепо указкам из Вашингтона, явно действуя в ущерб собственным интересам. Если говорить на уровне государств, то с начала украинского конфликта, несмотря на всё давление, стараются не проводить антироссийскую политику две страны – Сербия и Венгрия.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный своей расходящейся с остальным Евросоюзом позицией по отношению к России, сделал очередное громкое заявление.
Как пишет венгерское издание Magyar Nemzet, Виктор Орбан заявил, что Европа за последний год распрощалась со своей независимостью.
Европа менее чем за год потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь
- отметил венгерский премьер.
По его словам, страны ЕС, необдуманно передавая оружие Киеву, оказались не в состоянии восполнить свои запасы, а антироссийские санкции подрывают экономику Евросоюза. Кроме того, Вашингтон навязывает Брюсселю свои интересы в ущерб интересам ЕС, отметил Орбан.
Одним словом, премьер-министр Венгрии считает, что позиция Евросоюза в украинском конфликте положила конец его независимости и окончательно подчинила ЕС США.
Напомним, что Венгрия продолжает получать российский газ по выгодным ценам, так как не пошла на поводу у остальной Европы.