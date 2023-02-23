Министр обороны Франции: Работа ВПК страны должна быть улучшена с целью наращивания поставок вооружений Украине

Разумеется, мы не можем говорить о полной технологической независимости производства продукции нашего ОПК, когда, к примеру, идёт речь о порохе, для изготовления которого нам приходится обращаться за помощью ко многим государствам мира.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на пресс-конференции в Дакаре по итогам своего визита в Сенегал, призвал улучшить работу ВПК страны с целью не только увеличения поставок вооружений Украине, но и обеспечения нужд собственной армии. Об этом сообщил новостной канал BFM TV.Как отметил глава французского оборонного ведомства, оборонная промышленность страны обладает высоким уровнем качества, однако, необходимо наращивать темпы производства военной продукции для выполнения всех требований и обязательств перед своими партнёрами, включая Украину.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:В то же время один из сотрудников министерства вооружённых сил упомянул об артиллерийских установках французского производства CAESAR, в приобретении которых заинтересованы многие государства. По данным источника, пожелавшего остаться неизвестным, военно-промышленные компании Франции должны нарастить выпуск большего количества вооружения для собственных сухопутных войск.Напомним, что министр вооружённых сил Франции находился с двухдневным рабочим визитом в 2 африканских странах – Сенегале и Кот-д’Ивуаре. Несмотря на недовольство многих стран, вызванное сохраняющимся французским военным присутствием в этих республиках, Лекорню продолжает прилагать усилия, направленные на согласование присутствия французских войск на этих территориях. Среди прочих тем обсуждались и последствия украинского кризиса наряду с усилением влияния России в Африке, а также сотрудничество в борьбе с джихадизмом в Сахеле – обширном африканском регионе, включающем в себя 12 стран континента.