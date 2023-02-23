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Министр обороны Франции: Работа ВПК страны должна быть улучшена с целью наращивания поставок вооружений Украине

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Министр обороны Франции: Работа ВПК страны должна быть улучшена с целью наращивания поставок вооружений Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на пресс-конференции в Дакаре по итогам своего визита в Сенегал, призвал улучшить работу ВПК страны с целью не только увеличения поставок вооружений Украине, но и обеспечения нужд собственной армии. Об этом сообщил новостной канал BFM TV.


Как отметил глава французского оборонного ведомства, оборонная промышленность страны обладает высоким уровнем качества, однако, необходимо наращивать темпы производства военной продукции для выполнения всех требований и обязательств перед своими партнёрами, включая Украину.

Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Разумеется, мы не можем говорить о полной технологической независимости производства продукции нашего ОПК, когда, к примеру, идёт речь о порохе, для изготовления которого нам приходится обращаться за помощью ко многим государствам мира.

В то же время один из сотрудников министерства вооружённых сил упомянул об артиллерийских установках французского производства CAESAR, в приобретении которых заинтересованы многие государства. По данным источника, пожелавшего остаться неизвестным, военно-промышленные компании Франции должны нарастить выпуск большего количества вооружения для собственных сухопутных войск.

Напомним, что министр вооружённых сил Франции находился с двухдневным рабочим визитом в 2 африканских странах – Сенегале и Кот-д’Ивуаре. Несмотря на недовольство многих стран, вызванное сохраняющимся французским военным присутствием в этих республиках, Лекорню продолжает прилагать усилия, направленные на согласование присутствия французских войск на этих территориях. Среди прочих тем обсуждались и последствия украинского кризиса наряду с усилением влияния России в Африке, а также сотрудничество в борьбе с джихадизмом в Сахеле – обширном африканском регионе, включающем в себя 12 стран континента.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальная страница Себастьяна Лекорню в соцсетях
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:26
    -2
    Вот это очень плохо, если это не политический свист конечно.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:40
      +4
      хотят также как американцы взбодрить промышленность за счёт военных заказов
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:50
      +1
      ВПК страны должна быть улучшена с целью наращивания поставок вооружений Украине

      Русские принимают вызов лягушатники ..Смотрите не пожалейте .
      Германия в задумчивости от того что происходит ..Не Шуьц и Меркель конечно
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:59
      0
      Нет,не свист.Но ВПК это не только САУ Цезарь.Им бы про свой имидж в той же Африке озаботится,так нет-лезут туда куда не надо
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    0
    В Мавритании Лавров был,в Сенегал почему-то не заехал.Пора французов выгнать из Африки,за телефонные розыгрыши макорона.
  3. Тралл
    Тралл Сегодня, 14:27
    +1
    оборонная промышленность страны обладает высоким уровнем качества, однако, необходимо наращивать темпы производства военной продукции

    Не не получится, диалектический закон работает в другую сторону smile
  4. DenD
    DenD Сегодня, 14:43
    +3
    Ещё одна лягуха заквакала. Я вот, что то не припомню одиозных побед на фоне 2МВ. Да и в принципе, каких либо военных побед в 20-21 веке. Жаль, что нельзя написать поговорку полностью. А звучит она "из французов воины, как из г... а пуля"
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:51
    +3
    Аттракцион массового помешательства! Нормальные страны улучшают свои ВПК с целью повышения безопасности СВОЕЙ страны!
    А эти все как будто каких-то грибов наелись... улучшать свой ВПК для того, чтобы отдавать оружие ДРУГОЙ стране - это, конечно, водянка мозга!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:53
      0
      Пётр Колдунов hi, ага вон как американе в ходе Второй Мировой "преподнялись" в плане эконимики именно на поставках оружия и еже с ним другим странам.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 15:05
        0
        Они тогда продавали, а вот Франция - отдает, разница понятна? И еще - страны НАТО платят в бюджет 2%, на которые ЗАКУПАЮТ оружие, но хитрым финтом ЗАКУПАЮТ - в США, а вот Франция с Германией - отдает с балланса своей армии.
        Там в том и прикол, почему Германия от 2% так отпихивается - пока что они ЗАКУПАЮТ у своих, а их склоняют отдать 2% в бюджет НАТО, а НАТО решит само, что, КОМУ и где покупать на все НАТО
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 15:31
          +1
          ЗАКУПАЮТ - в США


          Ну и что Франция закупает в США? Рафали? Спутники Аербус-ТалесАленья? Вертолеты Тигр или NH-90 из Прованса? Пушки Цезарь? Леклерки? Ягуары, ВБСИ и Грифоны? Фрегаты ФРЕММ? Подводные лодки Суффрен и новую ПЛАРБ? Экзосеты, Скальпы, Мики, Астеры?
  6. Strannik_GO
    Strannik_GO Сегодня, 14:52
    -1
    А дальше своего носа, видеть вера не позволяет? Мы, даем НАТО настроит свой ВПК, снабжаем их продовольствием!
    Ответьте на вопрос:- сколько понадобится времени 10 военным с ружьем, что бы убить 1 (одного) военного с ножом - вот это истинная цель НАТОвского противостояния РФ (Применение ТЯО в свети имиджевых "потерь" не рассматривается)
    Все "заклинания" запада , что не участвуем в конфликте, лишь временная отговорка, вступят, "мордухай" копирующий Сталина прекрасно об этом знает...
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:53
    0
    Хотят как СССР без штанов но с мощной дубиной остаться. Скоро французов не останется одни арабы и прочее а они все про оружие. Нам то лучше, пока танчиками поиграют, Африка с ними потом позабавиться.
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:02
    0
    Вообще очень сложно отвечать ,после отключения уведомлений по комментам
    Ну флаги отключили хе хе Понятно кто ,попытка минусы отключать...
    Ну ладно тоже (они все хенералами и марщалами стали)
    Ну почему уведомления у Русских отключили ? Там эти над нашими коментами изголяются жутко ..Эх вы Уже не знаете ,как еще унизить русскоязычных России
    И деньги за это
    P.S. Дайте нам хоть возможность опровергать и право защиты ответить ?
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:03
    0
    с целью не только увеличения поставок вооружений Украине, но и обеспечения нужд собственной армии.

    Сливай воду - он даже не понял, что сказал... "Мы должны покормить хозяина, и может быть, потом, если объедки останутся... То даже их доесть!!!"
  10. геолог
    геолог Сегодня, 15:09
    +1
    Мастера переобувания. Сначала они помогли фашистам взять Мадрид, потом сдали им Париж. Затем неожиданно победили, приняв капитуляцию Германии.
  11. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 15:44
    0
    Я плохо знаю положение во Франции и потому не понимаю - какое отношение имеет Сенегал к ситуации на Украине. Могу предположить, что министр обороны Франции укушался наркотиков, но в приличном обществе это не аргумент.