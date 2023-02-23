Польские власти направили свою полицию для проведения операции на Украине

Польское правительство направило отряд своей полиции для проведения секретной операции на территории Украины. В то время, как остальные страны Евросоюза отказались отправить своих саперов для проведения разминирования ряда подконтрольных Киеву территорий, польские власти согласились направить своих полицейских.Как сообщает польское издание Wirtualna Polska, украинские власти еще в прошлом году обратились за помощью к странам, входящим в объединение антитеррористических подразделений. Правительство Украины столкнулось с нехваткой саперов для осуществления разминирования ряда территорий.Глава МВД Польши Мариуш Камински распорядился создать отряд добровольцев, который направили для проведения операции на Украине. В отряд также вошли медики, члены боевых групп, в задачи которых входила охрана саперов, а также две специально обученных служебных собаки. Всего группа насчитывала 98 человек.Отряд польской полиции работал на территории Украины в течение пяти месяцев, хотя изначально предполагалось завершить эту операцию за 90 дней. За это время было разминировано более 342 тысяч квадратных метров подконтрольной украинским властям территории в окрестностях Киева, Днепропетровска и ряда других населенных пунктов, а также около 17 километров дорог. В результате работы польского контингента удалось обнаружить и обезвредить около 2 тысяч взрывоопасных предметов. Это официально. Эксперты считают, что реальная миссия польских полицейских может заключаться в тотальном контроле западных областей.