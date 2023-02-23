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Польские власти направили свою полицию для проведения операции на Украине

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Польские власти направили свою полицию для проведения операции на Украине

Польское правительство направило отряд своей полиции для проведения секретной операции на территории Украины. В то время, как остальные страны Евросоюза отказались отправить своих саперов для проведения разминирования ряда подконтрольных Киеву территорий, польские власти согласились направить своих полицейских.


Как сообщает польское издание Wirtualna Polska, украинские власти еще в прошлом году обратились за помощью к странам, входящим в объединение антитеррористических подразделений. Правительство Украины столкнулось с нехваткой саперов для осуществления разминирования ряда территорий.

Глава МВД Польши Мариуш Камински распорядился создать отряд добровольцев, который направили для проведения операции на Украине. В отряд также вошли медики, члены боевых групп, в задачи которых входила охрана саперов, а также две специально обученных служебных собаки. Всего группа насчитывала 98 человек.

Отряд польской полиции работал на территории Украины в течение пяти месяцев, хотя изначально предполагалось завершить эту операцию за 90 дней. За это время было разминировано более 342 тысяч квадратных метров подконтрольной украинским властям территории в окрестностях Киева, Днепропетровска и ряда других населенных пунктов, а также около 17 километров дорог. В результате работы польского контингента удалось обнаружить и обезвредить около 2 тысяч взрывоопасных предметов. Это официально. Эксперты считают, что реальная миссия польских полицейских может заключаться в тотальном контроле западных областей.
Автор:
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10 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:09
    +4
    Пшекам никак неймется! Лакомый кусок окраины прямо их с ума сводит!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Пшекам никак неймется! Лакомый кусок окраины прямо их с ума сводит!

      Ну да Это у них исторически ..

      Вот такое вас ждет хлопцы сбежавшие Будите чистить унитазы а вашей европе ..Остальные под русскую кувалду черти !
      Будете скакать падлы на сельском хозяйстве и в шахтах Донбасса.
      Донбасские будут вами управлять ..Чуть что , сразу СМЕРШ начинает работать жестко ..
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:10
    +3
    Импортозаместили месных полицаев-замещенных на утилизацию, затем чинуш заместят и тудаже. А потом упс и територия уже под полным контролем
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 15:10
    +2
    Цитата: ваш вср 66-67
    Пшекам никак неймется! Лакомый кусок окраины прямо их с ума сводит!

    Понеслась, пшечьи морды так и лезут в костёр
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:13
    +2
    Всё таки отожмут поляки кусок незалежной. Тихой сапой процесс пошёл.
  5. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 15:21
    0
    С крылышками , как у летучих гусар ? Ничему не научились ?
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:22
    +2
    реальная миссия польских полицейских может заключаться в тотальном контроле западных областей

    свинья ещё не вмэрла, а мослы уже пилят на холодец
  7. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:25
    +2
    За это время было разминировано более 342 тысяч квадратных метров

    Километр на 340 метров. За 5 месяцев. 98 человек.
    Сейчас мы их посчитаем!
    342.000 м2 / 22 рабочих дня / 5 месяцев / 98 человек.... 31.7 квадрата в день. Мдя...
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 15:34
      0
      Нормальная скорость. С учетом, что на каждую найденную опасную штуку, надо время на принятие решения, действия по обстановке. Не палочками же они отмечали находки и шагали дальше.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:27
    +2
    laughing
    Вот только не надо лепить горбатого, у ПОЛИЦЕЙСКИХ саперов - своя специфика, в первую очередь заточка на СВУ, а вот боеприпасами везде в мире занимаются армейские, и если отправили ПОЛИЦИЮ - то для чего угодно КРОМЕ разминирования.
    Добро пожаловать в стойло, bydlo, по польски, "скот", пан свинарей прислал