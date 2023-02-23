Экс-замкомандующего НМ ДНР Эдуард Басурин подтвердил выход на пенсию

Мною выполнялись приказы командира корпуса, и я был задействован в работе с мобилизованными гражданами, также очень активно участвовал в процессе сбора и распределении гуманитарной помощи, как для военных так и для гражданских

По поводу телеграм-каналов и различных страниц в соцсетях, таких, как ВКонтакте. К каналу "Вести от Эдуарда Басурина" никакого отношения не имею, а также к странице ВК "Эдуард Басурин"

Экс-заместитель командующего НМ ДНР Эдуард Басурин, ранее выступавший в роли официального представителя военного ведомства республики, снова появился в публичном поле, сообщив о создании собственного Telegram-канала.Басурин подтвердил, что на сегодняшний день не является офицером Министерства обороны России, ранее он заявлял, что отказался от автоматического перехода в российское ведомство, после чего отправился в отставку по возрасту. Кроме того, он развеял появившиеся слухи о якобы аресте заявив, что жив-здоров, никто его не задерживал. В последне время занимался в Донецке с мобилизованными, а также вопросами гуманитарной помощи.- добавил он.Экс-представитель НМ ДНР предупредил, что не имеет никакого отношения к различным страницам в соцсетях, ведущихся от его имени. Единственный ТГ-канал, который принадлежит самому Басурину, организован только сегодня. Полковник армии ДНР намерен объективно освещать и анализировать все важные события, происходящие на Донбассе и вокруг него.- подчеркнул он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Басурин получил несколько предложений о работе и скоро сделает свой выбор. Единственное, что он точно останется в Донецке, переезжать никуда не собирается.