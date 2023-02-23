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Экс-замкомандующего НМ ДНР Эдуард Басурин подтвердил выход на пенсию

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Экс-замкомандующего НМ ДНР Эдуард Басурин подтвердил выход на пенсию

Экс-заместитель командующего НМ ДНР Эдуард Басурин, ранее выступавший в роли официального представителя военного ведомства республики, снова появился в публичном поле, сообщив о создании собственного Telegram-канала.


Басурин подтвердил, что на сегодняшний день не является офицером Министерства обороны России, ранее он заявлял, что отказался от автоматического перехода в российское ведомство, после чего отправился в отставку по возрасту. Кроме того, он развеял появившиеся слухи о якобы аресте заявив, что жив-здоров, никто его не задерживал. В последне время занимался в Донецке с мобилизованными, а также вопросами гуманитарной помощи.

Мною выполнялись приказы командира корпуса, и я был задействован в работе с мобилизованными гражданами, также очень активно участвовал в процессе сбора и распределении гуманитарной помощи, как для военных так и для гражданских

- добавил он.

Экс-представитель НМ ДНР предупредил, что не имеет никакого отношения к различным страницам в соцсетях, ведущихся от его имени. Единственный ТГ-канал, который принадлежит самому Басурину, организован только сегодня. Полковник армии ДНР намерен объективно освещать и анализировать все важные события, происходящие на Донбассе и вокруг него.

По поводу телеграм-каналов и различных страниц в соцсетях, таких, как ВКонтакте. К каналу "Вести от Эдуарда Басурина" никакого отношения не имею, а также к странице ВК "Эдуард Басурин"

- подчеркнул он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Басурин получил несколько предложений о работе и скоро сделает свой выбор. Единственное, что он точно останется в Донецке, переезжать никуда не собирается.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:03
    0
    Не знаю причины,почему Басурин отказался автоматически переходить в ВС РФ.Так что комментировать,жив-здоров
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:13
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Не знаю причины,почему Басурин отказался автоматически переходить в ВС РФ.Так что комментировать,жив-здоров

      Укатали Сивку крутые горки.
      Не от хорошей жизни на пенсию ушел.
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:29
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Не знаю причины,почему Басурин отказался автоматически переходить в ВС РФ.Так что комментировать,жив-здоров

      видимо,Басурин что то знает.
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 15:03
    +6
    Мужчина сам делает свой выбор. Басурин выполнил свою работу и заслужил право выбирать, как построить свою жизнь дальше. Молодец,что есть желание ,что то делать, а не сидеть....
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:12
    +2
    Экс-замкомандующего НМ ДНР Эдуард Басурин подтвердил выход на пенсию

    остаётся пожелать здоровья этому хорошему человеку и больших творческих успехов
  4. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 15:15
    +5
    Молодец мужик. Все о себе рассказал и обрезал о себе всякие слухи и недоговоренности. Уважаю таких.
    В отличие от ,например, Ходаковского, который молчит тихой сапой, когда его называют командиром бригады, в то самое время, когда он с 2017-го года уже не служит. И ведь не признается же..... negative
  5. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 15:19
    0
    Цитата: dmi.pris1
    ©


    - Наверняка, много знает не "публичного".... На всё имеет свою точку зрения . Много "грязи" - в нашей сегодняшней действительности , в человеческих отношениях ... Для России - медленно, но неотвратимо наступает Момент Истины !...
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: егорMTG
      Для России - медленно, но неотвратимо наступает Момент Истины !...

      Ещё один Глоба нашёлся . Что же Вы всё пугаете Россию . Россия как стояла 1000 лет , так и будет стоять , несмотря на все ваши предсказания . Люди меняются , а не Россия . Как же вам хочется замутить майданчик в России .
  6. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:22
    -3
    Удивительно патриотичный человек. Создать свой телеграмм канал, при наличии кучи альтернативных, это конечно мощно и необходимо для освобождения Донбасса, а вот пойти работать в военно-гражданских администрациях, это мелочь, это для лохов, это конечно никому не нужно.