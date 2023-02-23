Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что президенты США и России могли бы дать больше пользы человечеству, если бы вместо своих выступлений встретились и переговорили между собой. МИД Украины резко отреагировал на слова главы МИД Венгрии о прямых переговорах Путина и Байдена.
Пост на данную тему опубликовал на своей странице в социальной сети спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Он заявил, что Сийярто оказал бы человечеству большую услугу, если бы прекратил «подыгрывать России».
Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины
- написал Николенко, возмущенный таким предложением со стороны Будапешта, и заявил, что венгерское руководство перешло на «другую сторону истории».
Поражает то, что украинский чиновник даже не способен представить, что на встрече президентов двух сверхдержав может быть поднята какая-либо тема, не касающаяся Украины и ее многочисленных проблем.
Он даже посоветовал Сийярто посетить Словакию, чтобы научится у властей этой страны правильно понимать стоящие перед европейцами угрозы.
Незадолго до этого словацкий министр иностранных дел Растислав Качер позволит себе публичное нецензурное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такова была его реакция на нежелание главы венгерского правительства считать события на Украине конфликтом между Россией и европейцами.