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МИД Украины резко отреагировал на слова главы МИД Венгрии о прямых переговорах Путина и Байдена

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МИД Украины резко отреагировал на слова главы МИД Венгрии о прямых переговорах Путина и Байдена

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что президенты США и России могли бы дать больше пользы человечеству, если бы вместо своих выступлений встретились и переговорили между собой. МИД Украины резко отреагировал на слова главы МИД Венгрии о прямых переговорах Путина и Байдена.


Пост на данную тему опубликовал на своей странице в социальной сети спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Он заявил, что Сийярто оказал бы человечеству большую услугу, если бы прекратил «подыгрывать России».

Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины

- написал Николенко, возмущенный таким предложением со стороны Будапешта, и заявил, что венгерское руководство перешло на «другую сторону истории».

Поражает то, что украинский чиновник даже не способен представить, что на встрече президентов двух сверхдержав может быть поднята какая-либо тема, не касающаяся Украины и ее многочисленных проблем.

Он даже посоветовал Сийярто посетить Словакию, чтобы научится у властей этой страны правильно понимать стоящие перед европейцами угрозы.


Незадолго до этого словацкий министр иностранных дел Растислав Качер позволит себе публичное нецензурное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такова была его реакция на нежелание главы венгерского правительства считать события на Украине конфликтом между Россией и европейцами.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:06
    +4
    Украина оказала бы большую услугу человечеству...Сойдя с планпты Земля.Как государство
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:15
    +4
    Да кто вас (Киев) спрашивать будет, СЛИШКОМ много вы о себе думать стали, как БОЛЬШИЕ страны договоряться так и будет.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:16
    +2
    венгерское руководство перешло на «другую сторону истории»

    у Украины две стороны истории, между которыми можно гулять
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:18
      +1
      ivan1979nkl hi, что они с успехом всю свою историю и делают но каждый раз они думают что очень важные и очень самостоятельные.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    +2
    Похоже на слив Украины,10 стран ЕС наложили вето ,на штрафные санкции за отказ сообщать сколько у них арестованных наших счетов ,в ЕК.С чего украина решила что наши деньги это её деньги.
  5. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 15:31
    +1
    Венгр снова прав. Разумеется, киевская власть — не что иное, как марионеточный режим Джозефа Байдена. Это совершенно очевидно. Но я также понимаю, что Путин хочет использовать свое время более конструктивно, чем разговаривать с таким идиотом, как Байден.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:43
    0
    Окраина наверное не знает что переговоры и сейчас идут в закрытом режиме между нами и США, только пока к сожалению для нас, мы не имеем тузов, блеф со стоянием под Киевом нам не помог, но в тех же картах, карты меняются, а мы сейчас играем не крапленными картами (воз, МВФ, мок, вто и т д.) И к тому же на нашем поле (войны мы никогда не проигрывали, только сражения). Гордыня орков это не только грех но и гарантия проигрыша.