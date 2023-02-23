В районе села Красное ДНР уничтожена РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6 - Минобороны

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной боевой самолет, в районе Красное уничтожена РЛС обнаружения маловысотных целей, в рамках контрбатарейной борьбы продолжается уничтожение артиллерии противника. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Воздушные силы Украины потеряли очередной штурмовик Су-25. Самолет был сбит в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области "средствами противовоздушной обороны". В районе Красное ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6.
На основных направлениях без изменений, идут встречные бои. Как уточняется, на некоторых участках наши в наступление не переходили, а ведут активную оборону, в рамках которой постепенно продвигаются вперед. Это к тому, чтобы потом не было путаницы, когда начнется настоящее наступление.
На Купянском артиллерия и авиация "Западной" группировки нанесла удары по противнику в районах Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери ВСУ: до 55-и военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20. На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. Уничтожено около 85-и украинских военнослужащих, одна БМП, два броневика, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.
На Донецком направлении наступление ведут "штурмовые добровольческие отряды" (ЧВК "Вагнер") при поддержке подразделений псковского десанта, артиллерии и авиации "Южной" группировки. За сутки уничтожено свыше 210-и всушников, шесть броневиков, четыре автомобиля, РСЗО "Град" и гаубица Д-20. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" продолжает наносить удары в районах Водяное, Угледар, Доброволье и железнодорожной станции Углесборочная. Потери противника: до 105-и человек личного состава, один танк, две боевые машины пехоты, три броневика, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30. Уничтожено шесть складов с боеприпасами.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна гаубица Д-30.