Политика немецкого правительства, касающаяся поставок украинской армии вооружений и военной техники носит зигзагообразный курс, в связи с чем экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера страны Олафа Шольца перейти все обозначенные ранее "красные линии".
Как сообщает немецкое издание Welt, представитель украинского МИД (а из МИД Мельник уволен не был) заявил, что Шольц уже совершил "эпохальное нарушение табу", объявив о начале военной поддержки украинской армии. Украинский дипломат, однако, отметил, что поставки немецкой военной помощи Киеву сильно запаздывают. По его мнению, нынешняя политика правительства Германии более напоминает "зигзагообразный курс" с постоянными откатами назад, чем какое-то стратегическое продвижение.
Обращаясь к канцлеру Германии, Мельник также призвал немецкое правительство перейти все "самопрочерченные красные линии" и поставить украинской армии все имеющиеся в распоряжении бундесвера системы вооружений. Абсолютно все... В частности, представитель МИД Украины надеется на одобрение властями Германии поставок истребителей.
Ранее известный своими довольно неоднозначными заявлениями представитель украинского МИД заявлял, что в ФРГ напрасно надеются ограничиться в военной поддержке Киеву, отправив только танки. По мнению Мельника, украинские власти имеют полное право требовать от Германии поставок гораздо больших объемов вооружений. На каком основании у властей Украины появилось это "полное право", скандальный экс-посол, назвавший ранее Шольца "обиженной ливерной колбасой", не сообщил.