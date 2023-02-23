Власти Финляндии приняли решение о поставке трёх танков Leopard 2 на Украину

Финляндия приняла решение о поставках своих танков на Украину в рамках нового пакета военной помощи Киеву в знак солидарности своим европейским партнёрам. Эту информацию подтвердило министерство обороны страны.
Вот, что следует из заявления оборонного ведомства:
Финляндия намерена передать Украине 3 танка Leopard 2 наряду с проведением обучения управлению и техническому обслуживанию этих боевых машин
Данный пакет военной помощи для Киева станет 13-м по счёту со стороны Хельсинки, отмечается в сообщении Минобороны. Его общая сумма оценивается в более чем 160 млн евро (около 12,7 млрд рублей). В то же время детали доставки этой военной техники, включая и график поставок не раскрываются.
Отметим, что ещё в прошлом месяце Reuters узнало о стоимости 12-го пакета военной помощи Финляндии Украине, которая в 2 с лишним раза превышает текущие средства, предусмотренные в качестве военной поддержки этой стране, составив 400 млн евро (примерно 31,9 млрд рублей). И это при том, что немецкие «Леопарды» в него тогда включены не были.
Как пояснил финский президент Саули Ниинистё, данные о предоставлении военной помощи Киеву хранятся в строгом секрете, поскольку, по его словам, существует вероятность их перехвата Москвой, которая попытается разузнать сведения, касательно наличия или отсутствия у Хельсинки тех или иных видов вооружений. При этом Ниинистё заявлял, что Финляндия граничит с Россией и потому не может отправить большие пакеты военной помощи Украине.
Напомним, что с самого начала спецоперации Финляндия уже отправила Киеву вооружений на общую сумму в 750 млн евро (около 59,8 млрд рублей). При этом Россия неоднократно заявляла о нецелесообразности поставок данной техники, так как она не повлияет на ход боевых действий в пользу ВСУ, на деле лишь ещё больше затягивая конфликт и, делая, украинских военнослужащих соучастниками военных преступлений киевского режима.