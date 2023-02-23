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Власти Финляндии приняли решение о поставке трёх танков Leopard 2 на Украину

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Власти Финляндии приняли решение о поставке трёх танков Leopard 2 на Украину

Финляндия приняла решение о поставках своих танков на Украину в рамках нового пакета военной помощи Киеву в знак солидарности своим европейским партнёрам. Эту информацию подтвердило министерство обороны страны.


Вот, что следует из заявления оборонного ведомства:

Финляндия намерена передать Украине 3 танка Leopard 2 наряду с проведением обучения управлению и техническому обслуживанию этих боевых машин

Данный пакет военной помощи для Киева станет 13-м по счёту со стороны Хельсинки, отмечается в сообщении Минобороны. Его общая сумма оценивается в более чем 160 млн евро (около 12,7 млрд рублей). В то же время детали доставки этой военной техники, включая и график поставок не раскрываются.

Отметим, что ещё в прошлом месяце Reuters узнало о стоимости 12-го пакета военной помощи Финляндии Украине, которая в 2 с лишним раза превышает текущие средства, предусмотренные в качестве военной поддержки этой стране, составив 400 млн евро (примерно 31,9 млрд рублей). И это при том, что немецкие «Леопарды» в него тогда включены не были.

Как пояснил финский президент Саули Ниинистё, данные о предоставлении военной помощи Киеву хранятся в строгом секрете, поскольку, по его словам, существует вероятность их перехвата Москвой, которая попытается разузнать сведения, касательно наличия или отсутствия у Хельсинки тех или иных видов вооружений. При этом Ниинистё заявлял, что Финляндия граничит с Россией и потому не может отправить большие пакеты военной помощи Украине.

Напомним, что с самого начала спецоперации Финляндия уже отправила Киеву вооружений на общую сумму в 750 млн евро (около 59,8 млрд рублей). При этом Россия неоднократно заявляла о нецелесообразности поставок данной техники, так как она не повлияет на ход боевых действий в пользу ВСУ, на деле лишь ещё больше затягивая конфликт и, делая, украинских военнослужащих соучастниками военных преступлений киевского режима.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:00
    -3
    ....а Буркина-Фасо пообещала выслать два запасных трака. Ага.

    зы хорошо что только три а не тридцать....
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:27
      -2
      Власти Финляндии приняли решение

      Ну да хе хе ..

      ВОТ ТАК загагулина фины
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 16:37
      -2
      Цитата: Nexcom
      ....а Буркина-Фасо пообещала выслать два запасных трака. Ага.

      зы хорошо что только три а не тридцать....

      все три.
  2. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:05
    -2
    Вот, что следует из заявления оборонного ведомства:

    Финляндия намерена передать Украине 3 танка Leopard 2 наряду с проведением обучения управлению и техническому обслуживанию этих боевых машин

    не густо....
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:09
    0
    Вроде как и придраться не к чему - и танки поставлены и для финнов не в напряг. Как всё на западе - дружба для отчётности. Дай Бог, чтобы эти кошки сгорели как можно быстрее.
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 16:10
    -2
    Финляндия намерена передать Украине 3 танка

    А разговору то было , щёки надували , вот вот мы сейчас как только поставим , так весь фронт и обвалится .
  5. Diger
    Diger Сегодня, 16:10
    -1
    Власти Финляндии приняли решение о поставке трёх танков Leopard 2 на Украину

    Демилитаризация Украины идёт полным ходдом.

    в арсеналах ВСУ не осталось уже наследства СССР, армия Украины перешла на НАТОвское вооружение и стандарт.
    младоевропейцы с завистью смотрят : " а мы то за всё платили из своего кармана.

    Осталось мелочь: автоматы калашникова.
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 16:15
    -1
    передать Украине 3 танка Leopard 2 наряду с проведением обучения управлению и техническому обслуживанию этих боевых машин

    Если именно эти машины будут использованы для обучения, то на фронт точно не попадут...
  7. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:20
    -1
    аж целых 3 штук.. срочно нужно капитулировать с такой мощью мы не справимся ))))
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:38
    -2
    Чито там у нас с финиками соглашение? Армия на сколько километров должна стоять от финской границы? Забудьте
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:43
    -1
    А есть другие новости ,что танки поставленны не будут. А будет 3 БРЭМ. Кто врёт?
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:46
      +2
      Финляндия передаст Украине три бронированные машины разминирования Leopard 2R HMBV — минобороны страны.

      Leopard 2R HMBV (Heavy Mine Breaching Vehicle) предназначен для проделывания препятствий в заграждениях и минных полях, для чего спереди крепится минный плуг или бульдозерный отвал.

      Машина представляет собой шасси танка Leopard 2A4 со снятой башней и усиленной противоминной защитой. Также, что интересно, в качестве вспомогательного вооружения установлен советский 12.7-мм пулемет НСВТ «Утес».
  10. Влодек
    Влодек Сегодня, 16:51
    -1
    контрибуция, в размере стоимости поставленного вооружения и финансовой помощи, для каждого "помощника" вполне оправданно... кто больше?
  11. Комментарий был удален.
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 17:35
    0
    Финляндия уже отправила Киеву вооружений на общую сумму в 750 млн евро


    Не фига себе!
    Это же крохотная страна, всего 5 млн населения и весь их военный бюджет 4 млрд евро.