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Последний серийный катер проекта 58155 «Гюрза-М» готовится войти в состав ВМС Украины в качестве флагмана речной флотилии

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Последний серийный катер проекта 58155 «Гюрза-М» готовится войти в состав ВМС Украины в качестве флагмана речной флотилии

Создаваемая украинскими ВМС так называемая "речная флотилия" в скором времени получит своего флагмана. В это роли выступит артиллерийский бронекатер проекта 58155 "Гюрза-М", испытания которого начались в акватории Днепра.


Последний в серии, и, на сегодняшний день, единственный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М" проходит завершающие испытания на Днепре недалеко от судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", где и был построен. После передачи украинскому флоту, он получит имя "Буча" и войдет в состав киевской речной флотилии, став ее флагманом. Сроки окончания испытаний не сообщаются.

Данный катер является восьмым и последним в серии малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М", был заложен на предприятии "Кузница на Рыбальском" в 2019 году, в 2020 году строительство было приостановлено из-за отсутствия средств, возобновившись только в 2021 году. В сентябре того же года он был спущен на воду с обещанием передать в состав ВМС Украины в следующем. Это и спасло его от участи остальных катеров этой серии, которые частично были потоплены на Азовском море, а частично попали в руки российских моряков.

Бронекатера проекта 58155 ("Гюрза-М") разработаны украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"). Заявленная скорость - до 25 узлов, дальность плавания экономичным ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.

Катер должен быть вооружен двумя дистанционно управляемыми морскими боевыми модулями БМ-5М.01 "Катран-М", которые представляют собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Модуль вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также двумя ПТРК "Барьер". Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.
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12 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:07
    +1
    В погранвойсках Узбекистана на Аму - Дарье есть пара этих катеров без"М" с 2004 года.
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 16:08
    +1
    Последний серийный катер проекта 58155 «Гюрза-М» готовится войти в состав ВМС Украины в качестве флагмана речной флотилии

    Состоящей из оставшихся на плаву резиновых лодок? lol lol
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:08
    +2
    К флагману положен целый адмирал со штабтм.Все они туда поместятся?
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 16:21
      +1
      К флагману положен целый адмирал со штабтм.

      Они прогулочную "Москву" уже реквизировали и в камуфляж раскрасили.
      Вот там и будут ливероваться. Буфет опять же.....
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 17:47
      0
      К флагману положен целый адмирал со штабтм.Все они туда поместятся?
      Не адмиральское это дело, на плавсредствах разных находиться. Ему дворец на суше положен. Желательно, в так любимом ЕС.
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:17
    +1
    Почему до сих пор не на дне?! Именно там должны быть укровмф.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:32
      +4
      Почему завод до сих пор не в щебень - уж где он находится - всем известно
  5. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 16:21
    +1
    Вот и мишень, ЛМУР в переборку, или что там в конструкции.
    обе башни: 7-33 мм стальная броня,
    надстройка и частично борта: 5-10 мм
    сталь-алюминиевые композитные материалы
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:47
      0
      5-10 мм сталь-алюминиевые композитные материалы

      Ланцетом можно достать
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 17:21
        +1
        Ланцетом
        Он поразит кого-то из л/с, а так на дно пустить. Промнёт в районе переборки, разойдутся швы, такая цель для конкурсной задачи. Многоразовая, при желании.
        Ещё Корнет, но это надо в баки. Конечно, он сгорит, мишень пропала.
        А если в отдалении, интересно прикинуть средства надёжной, безопасной доставки.

  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:32
    0
    Мокряков уже на него нашли? А то я думал, что после Керченского позора - мокряков на эти лоханки не найти...
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:32
    0
    Им сейчас только катера и не хватало. МоракЫ, чертовы(