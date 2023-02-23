Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий

Украина якобы не станет применять западные самолеты и дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Она намерена задействовать это вооружение исключительно для возвращения территорий, которые киевские власти считают украинскими.Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.- пообещал Кулеба.Таким образом, он пытается успокоить тех, кто выступает против получения Киевом дальнобойного оружия. Они опасаются, что такие поставки приведут к расширению театра боевых действий за пределы территории Украины.Наверное, только самые наивные люди продолжают верить тому, что говорят высокопоставленные украинские чиновники, ведь их постоянно уличают в откровенном вранье. Киевские власти неоднократно нарушали даже подписанные ими соглашения, а устные обещания – тем более. Кстати, совсем недавно, в декабре прошлого года, секретарь совбеза Украины Алексей Данилов говорил о намерении Киева более активно атаковать объекты в глубине российской территории, если Москва не прекратит уничтожать украинскую инфраструктуру.Западные политики разных уровней неоднократно заявляют о том, что стремятся к победе ВСУ в украинском конфликте. И с этой целью они выступают за наращивание поставок оружия Украине.