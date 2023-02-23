Военное обозрение
Войти Регистрация

Кулеба: Украина не станет применять западные самолеты и дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ

11
Кулеба: Украина не станет применять западные самолеты и дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ

Украина якобы не станет применять западные самолеты и дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Она намерена задействовать это вооружение исключительно для возвращения территорий, которые киевские власти считают украинскими.


Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.

Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий

- пообещал Кулеба.

Таким образом, он пытается успокоить тех, кто выступает против получения Киевом дальнобойного оружия. Они опасаются, что такие поставки приведут к расширению театра боевых действий за пределы территории Украины.

Наверное, только самые наивные люди продолжают верить тому, что говорят высокопоставленные украинские чиновники, ведь их постоянно уличают в откровенном вранье. Киевские власти неоднократно нарушали даже подписанные ими соглашения, а устные обещания – тем более. Кстати, совсем недавно, в декабре прошлого года, секретарь совбеза Украины Алексей Данилов говорил о намерении Киева более активно атаковать объекты в глубине российской территории, если Москва не прекратит уничтожать украинскую инфраструктуру.

Западные политики разных уровней неоднократно заявляют о том, что стремятся к победе ВСУ в украинском конфликте. И с этой целью они выступают за наращивание поставок оружия Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
https://en.m.wikipedia.org/U.S. Air Force
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:48
    +2
    Свежо предание.И совсем не верится.Просто удоды из Киева выпрашивают авиацию
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:57
      -1
      Мы можем гарантировать,

      А Россия нет ..!!! Будем мочить
      ]
      Путин дал приказ ..! ХЕ ХЕ
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:49
    +3
    Каким таким образом ВСУ может победить ВС РФ? Целый год при полной поддержке около 50 стран этого не случилось, а вот опять. Правда и мы не особенно((
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:08
      +3
      аким образом ВСУ может победить ВС РФ?
      Рассчитывают на усталость российского общества от войны и падение уровня жизни в результате санкций.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:55
    +6
    России просто надо побеждать в этом конфликте. А что там говорят всякие кулебяки это абсолютно не важно. Верить верхушке укростана - пустое занятие.
  4. cadaver
    cadaver Сегодня, 16:59
    +2
    Цитата: Normann
    Каким таким образом ВСУ может победить ВС РФ?((

    Вопрос в том, какой запас прочности остался? За зиму хоть какие-то успехи, можно отметить только у ЧВК Пригожина. ВС РФ вообще результата за указанный промежуток времени, пока не показало.
    1. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 17:23
      +1
      Судить о результатах можно только после чёткого понимания целей. Вот лично я давно вижу, что "быстро победить Украину" - это явно не настоящая цель, по многим причинам. Запад хотел Украиной ослабить Россию. А Россия через Украину ослабляет Запад. Своими "неуклюжими и тупыми" действиями заставляя Запад недооценивать Россию вновь и вновь тратить ресурсы. Причём на условиях России и с явно выгодным для неё курсом размена. Вот это и есть настоящая цель. Конкретные цифры можно легко найти в инете.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:24
    0
    Конечно, не будет применять против России. Это всё против Ирана. laughing
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:27
    +3
    Крым, Донецкая республика, Луганская республика, Херсонская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская области, Карпаты - это всё территория России. Они что - Киев и Львов бомбить будут? Или наконец польско-украинскую войну начнут?
  7. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:39
    +2
    Кулеба: Украина не станет применять западные самолеты и дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ

    Врёт как дышит!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: Joker62
      Врёт как дышит!

      так это же - кулеба !