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Генсек НАТО посетовал на нестабильность поставок оружия и боеприпасов Киеву

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Генсек НАТО посетовал на нестабильность поставок оружия и боеприпасов Киеву

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг дал крайне отрицательную оценку стабильности процесса осуществления поставок артиллерийских боеприпасов украинской армии.


В ходе разговора в эфире британского телеканала Sky News Столтенберг посетовал на то, что странам Запада пока не удалось обеспечить стабильность поставок вооружений и боеприпасов Киеву. По словам генсека НАТО, в сегодняшних реалиях украинская армия расходует очень много боеприпасов, что, в совокупности с неустойчивыми тенденциями поставок, приводит к снарядному голоду.

Столтенберг также отметил, что единственным способом сохранить поддержку Украины на прежнем уровне является плотное взаимодействие с оборонно-промышленным комплексом. Также необходимо убедиться в заключении союзниками Киева долгосрочных контрактов.

Генсек НАТО также назвал вооруженный конфликт на Украине "логистическим сражением", а также заявил, что страны Запада намерены оказывать поддержку своих украинских союзников "столько, сколько потребуется".

Столтенберг добавил, что со временем Украина станет полноправным членом НАТО, однако сейчас наиболее важными являются действия, направленные на то, чтобы обеспечить ее победу на поле боя и сохранения статуса "суверенной независимой страны в Европе".

Ранее Столтенберг отметил, что в странах НАТО обсуждаются возможные поставки Киеву истребителей. Однако, по его словам, вопрос поставок военной авиации в настоящее время не является приоритетным.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Secretary of Defense
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3 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:59
    +2
    Шота мне это напоминает воздушный мост в Сталинград...
    Кстати, европопкам на заметку - там все закончилось танковым рейдом Баданова на аэродром, с которого поставки осуществляли... Жешуву - приготовиться
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:05
      +3
      Нет,есть серьезрое различие.Запад может поставлять оружие БЕСПРИПЯТСТВЕННО(пусть и нестабильно),гитлеровцы не МОГЛИ БЕСПРИПЯТСТВЕННО..
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:12
        +1
        Так Бисмарк уже предупреждал про липовые договоры с русскими... У этих дикарей традиция бить не по паспорту