Россия проиграла; они проиграли стратегически, оперативно и тактически

Сильное ослабление, изоляция и разукрупнение России сделает её более, а не менее опасной. Она сохранит способность угрожать глобальным ядерным разрушением

Коллективный Запад, вступив в схватку с Россией на территории Украины, надеется одержать в ней верх благодаря своей совокупной мощи. Конечной целью при этом является расчленение РФ и превращение её в третьеразрядное государство, лишённое самостоятельности или в лучшем случае изолированное от мирового сообщества. Однако ряд западных аналитиков заходят дальше в своих рассуждениях.- заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.Не все с ним согласны, и даже те, кто согласен, не питают иллюзий на счёт того, что это может принести плюсы коллективному Западу.Как отмечает австралийский обозреватель Пол Дибб на страницах издания ASPI Strategist, данное заявление поднимает вопрос о том, что будет означать для мира решительное поражение России. С его слов, если Запад продолжить наращивать поставки вооружений киевскому режиму, то это даст возможность перенести конфликт на территорию РФ. В этом случае противостояние может завершиться тем, что РФ прекратит своё существование как крупная держава, если не прибегнет при этом к ядерному Армагеддону. Но даже при так называемом разукрупнение (разделение) страны риски, связанные с «российской угрозой», сохранятся.- отмечает обозреватель.Со своей стороны отметим, что за этими размышлениями скрывается желание аналитиков «цивилизованного» Запада увидеть не просто поражение России и её расчленение, но и полный демонтаж государства. Такого рода рассуждения подпитываются уверенностью в безоговорочной победе западного мира, которую для Запада омрачает лишь возможность ядерной войны.