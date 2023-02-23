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«Разукрупнение России сделает её более опасной»: австралийский обозреватель рассуждает о рисках поражения ВС РФ на Украине

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«Разукрупнение России сделает её более опасной»: австралийский обозреватель рассуждает о рисках поражения ВС РФ на Украине

Коллективный Запад, вступив в схватку с Россией на территории Украины, надеется одержать в ней верх благодаря своей совокупной мощи. Конечной целью при этом является расчленение РФ и превращение её в третьеразрядное государство, лишённое самостоятельности или в лучшем случае изолированное от мирового сообщества. Однако ряд западных аналитиков заходят дальше в своих рассуждениях.


Россия проиграла; они проиграли стратегически, оперативно и тактически

- заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Не все с ним согласны, и даже те, кто согласен, не питают иллюзий на счёт того, что это может принести плюсы коллективному Западу.

Как отмечает австралийский обозреватель Пол Дибб на страницах издания ASPI Strategist, данное заявление поднимает вопрос о том, что будет означать для мира решительное поражение России. С его слов, если Запад продолжить наращивать поставки вооружений киевскому режиму, то это даст возможность перенести конфликт на территорию РФ. В этом случае противостояние может завершиться тем, что РФ прекратит своё существование как крупная держава, если не прибегнет при этом к ядерному Армагеддону. Но даже при так называемом разукрупнение (разделение) страны риски, связанные с «российской угрозой», сохранятся.

Сильное ослабление, изоляция и разукрупнение России сделает её более, а не менее опасной. Она сохранит способность угрожать глобальным ядерным разрушением

- отмечает обозреватель.

Со своей стороны отметим, что за этими размышлениями скрывается желание аналитиков «цивилизованного» Запада увидеть не просто поражение России и её расчленение, но и полный демонтаж государства. Такого рода рассуждения подпитываются уверенностью в безоговорочной победе западного мира, которую для Запада омрачает лишь возможность ядерной войны.
Автор:
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:08
    +1
    В обще смешно конечно, но с их вывернутой наизнанку точки зрения, доля истины есть. Они долго считали Российскую Империю угрозой. Радовались когда РИ развалилась, когда независимость получили Финляндия, и Польша. Считали что наследник-Советский Союз будет слабее и создаст меньше проблем. Ха. Ха. Как говорится. Потом, вытерли пот, выдохнули в 90е. Посчитали что уж после роспуска Советского Союза, уж точно теперь-то столько республик ушло уж наверняка Российская Федерация проблем не создаст. Ну вот и итог. Могу предположить, что думая о какой-нибудь независимой Сибири с ядерным оружием он сразу думают, что лучше все таки в обратную сторону? к укрупнению?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 17:15
      +9
      ну так то- даже с целой Украиной - РФ будет меньше РИ или СССР, а по экономике - в разы меньше.. не в территориях нынче сила, а в экономике и технологиях, по территории мы и так самые большие и "с и без" Украины..
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:28
      +2
      австралийский обозреватель рассуждает о рисках поражения ВС РФ на Украине

      Уже и Австралия рассуждает ? Африка почему молчит .)))
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: LukaNord
        Африка почему молчит .)))

        Африка как раз не молчит
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 17:42
          0
          Разукрупнение России
          чо..чо... ? это что за ..что...?
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:09
    +2
    Конечной целью при этом является расчленение РФ и превращение её в третьеразрядное государство

    слюни распустили аналитики, не утереться
  3. Ryzhyv
    Ryzhyv Сегодня, 17:14
    +1
    Ядрёными граблями по зубам получат так же, как получали их предшественники. Ничему их история не учит. Дебилизация Западного общества дошла и до верхов.
  4. Луенков
    Луенков Сегодня, 17:18
    +2
    По поводу дорог в России ничего в этой а налейтике не сообщается. ВОТ только так надо воспринимать это всё. Переживааю я за берег Англии, - зачем он там?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: Луенков
      Переживааю я за берег Англии, - зачем он там?

      Можно сделать - пролив имени Путина.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:07
        0
        Можно сделать - пролив имени Путина.

        Не-не-не - это будет пролив между Канадой и Мексикой
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 17:20
    +4
    Чем закончились русско японская, 1 мировая помните? Так считать им дают действия руководства. Сейчас с большой долей вероятности будет удар по Приднестровью , их разнесут за пару дней. Им нужны склады , очень нужны. Куча пленных. И что скажет товарищ Маузер?
    Выражение озабоченности ?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:29
      +1
      Им нужны склады
      Надеюсь у гарнизона хватит ума подготовить их к подрыву.
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 17:37
        0
        Гарнизон должен получить приказ, а он будет ?
      2. solar
        solar Сегодня, 18:07
        0
        От подрыва пострадает население Приднестровья. Все одномоментно взорвать невозможно, будет еще долго гореть и разлетаться по округе.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 17:24
    +2
    С такой политикой они сами себя в угол загоняют. Из договора СНВ мы уже вышли. Дальше будут полётные задания по американским военным базам и ядерный кризис. Итогом ядерного кризиса может быть либо ядерная война либо демонтаж блока НАТО,по крайней мере в восточной его части. Перестань они снабжать оружием Украину этого не произойдёт. Но они втягиваются всё сильнее.
  7. andre.gre4ihin
    andre.gre4ihin Сегодня, 17:24
    +2
    , размышления идиота ещё и австралийского . Люшилин можешь сказать о чем статья?
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:28
    -1
    Разукрупнение СССР тоже, как видим, не прибавило безопасности, но советский народ это сделал, одобрил и с намеченного пути нас не свернуть!
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:30
    0
    У них там лето... Видать, опять пожары - коноплянники горят
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:34
    +1
    Текст на ВО, на российском ресурсе.
    Зачем использовать в тексте "разукрупнение", если есть понятное слово "раздробление"?
    Есть много слов, которые мы не можем заменить.
    Но "отрицательный рост", "разукрупнение", "стабильная негативная тенденция развития", "за успехи в ... начальник ... , отстранённый от должности и переведённый на другое место прохождения ... , награждается ..."?
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:02
      0
      Текст на ВО, на российском ресурсе.
      Зачем использовать в тексте "разукрупнение", если есть понятное слово "раздробление"?
      Есть много слов, которые мы не можем заменить.

      Когда нужно что-то порушить придумали слово оптимизация. sad
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    0
    Всё это хамство пошло с СССР,мы свои ракеты повзрывали.США аккуратно разобрали.Потом при России всё своё оружие химоружие переработали ,США хихикнули - а унас технологий нет.Наконец ума хватило из СНВ 3 выйти,а то бы точно США уломали наших миротворцев оставить по 500 носителей.Надеюсь горьким опытом мы научены!Средств доставки должно быть много и разных.Да и не пора ли гнать наших миротворцев из ПАСЕ,раз они не могут морду бить ,когда Россию оскорбляют.Или заменить на спортсменов,без комплексов с инструкциями ,морду бить надо- прикроем.
  12. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 17:39
    0
    Губы пусть закатает Австралия, разукрупнение .. тьфу . Развелось журнализдов всяких и экспердов , то ли дело мы, комментаторы wassat
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:39
    0
    Не все с ним согласны, и даже те, кто согласен, не питают иллюзий на счёт того, что это может принести плюсы коллективному Западу.
    Если исчезнет Россия, то через год исчезнет Европа.
    Пока существует Россия, существуете вы, так было, так и будет.
  14. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 17:48
    0
    Пусть сос.ут детородный орган пожилого кабана Афанасия
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:52
      0
      У моего папы была поговорка ,но там белый медведь присутствовал!!!
  15. patxi46
    patxi46 Сегодня, 17:59
    0
    Может случиться и так, что, пытаясь сломить Россию, они сломают себя.