За неудобный вопрос завхозу Зеленского - народного депутата отстранили от исполнения его обязанностей

Верховная Рада Украины наказала депутата Гео Лероса, отстранив его от участия в парламентских заседаниях.Как сообщает украинское издание "Страна", Лерос, оценивая такое решение своих коллег по парламенту, заявил, что такова новая украинская реальность. Этот прецедент является лишь очередным подтверждением того, что Украина оказалась всецело под диктатурой Зеленского.- сказал он.Инициатива наказать Лероса, отстранив его от участия в заседаниях украинского парламента, появилась после того, как тот в зале Верховной Рады выступил с обвинениями в сотрудничестве с российскими спецслужбами в адрес главы офиса Зеленского Андрея Ермака.Подобные случаи нередки в современных украинских реалиях, ознаменовавшихся настоящей диктатурой Зеленского и Ермака. Парламентариев и мэров городов, которые недостаточно усердно проявляют поддержку правящему режиму, запросто лишают должностей, заменяя на более лояльных Зеленскому людей. В стране полностью отсутствуют какие-либо оппозиционные политические силы.Весной прошлого года прекратила свое существование позиционировавшаяся как "пророссийская" парламентская фракция ОПЗЖ, а против ее членов, не успевших покинуть Украину, были возбуждены уголовные дела. Таким образом, Зеленский полностью зачистил под свои нужды политическое пространство на еще подконтрольных Киеву территориях.