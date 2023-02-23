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Американский наёмник ВСУ: Средняя продолжительность жизни на передовой – четыре часа

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Американский наёмник ВСУ: Средняя продолжительность жизни на передовой – четыре часа

Уже ни для кого не секрет, что на стороне Украины в военных действиях участвуют наёмники из западных стран, включая и США.


Своим мнением о положении на фронте поделился с ABC News один из таких наёмников, отставной морской пехотинец США, воюющий на стороне ВСУ на Донбассе Трой Оффенбекер.

Трой оказался в районе Артёмовска (Бахмута), где, вероятно, на сегодняшний день идут самые ожесточённые бои в зоне конфликта. По словам наемника, боевые действия здесь настолько активные, что

продолжительность жизни солдат на линии фронта составляет около четырех часов

Как отмечает издание Business Insider, битва за Артёмовск, в котором до войны проживало около 73 тысяч человек, стала самой продолжительной за все время конфликта.

По словам Оффенбекера, боевые действия за Артёмовск настолько ужасны, что их прозвали «мясорубкой».

О жестоких боях за город говорит то, что в день там делают несколько тысяч артиллерийских выстрелов с обеих сторон, пишет Business Insider. По некоторым данным, город разрушен на 60%.

Напомним, что в начале февраля сообщалось о ликвидации в Артёмовске другого американского наёмника Пита Рида, который, так же как и Оффенбекер, являлся бывшим морским пехотинцем армии США.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Влодек
    Влодек Сегодня, 19:46
    +8
    пишет-значит или 4час не прошло или врет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:49
      +2
      Для этих...и четыре часа много..Привезли-увезли-закопали
      1. Mister X
        Mister X Сегодня, 20:03
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Для этих...и четыре часа много..

        Во Вьетнаме считалось, что американский солдат проживал около 15 минут в зоне боевых действий
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:50
      +1
      Цитата: Влодек
      пишет-значит или 4час не прошло или врет
      Конечно, за денежку малую....для ABC News. feel Сенсация так себе, но на диване нервы щекочет. request
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 19:58
      +1
      или 4час не прошло или врет
      Кого-то ( насильно мобилизованного, автомат в кино видевшего) тюкнули в первые 5 минут, а кто-то( как правило опытный и осторожный) выживает и делится воспоминаниями.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:47
    +3
    Где то и от кого-то мы уже про 4 часа слышали, только с такой скоростью и продолжительностью от ВСУ уже одно название должно было остаться.
  3. Эдик
    Эдик Сегодня, 19:50
    0
    продолжительность жизни солдат на линии фронта составляет около четырех часов
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    Интересна была реакция украинец бойца на линии соприкосновения в Бахмуте,когда украинец журналистка задала вопрос:Правда ли?На что последовал ответ,ммм,ааа...возможно.Как же тут ответить, что всё это вранье и мы их тут утилизируем,раз это сказано господином?
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 20:06
      +3
      Трой Оффенбекер только и делает, что дает интервью. Когда он воевать успевает? Это уже четвертое (на моей памяти) интервью с ним за время СВО.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 20:28
        0
        Цитата: НиколайДС
        Трой Оффенбекер только и делает, что дает интервью. Когда он воевать успевает?
        Потому и живой.