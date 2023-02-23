Американский наёмник ВСУ: Средняя продолжительность жизни на передовой – четыре часа

Уже ни для кого не секрет, что на стороне Украины в военных действиях участвуют наёмники из западных стран, включая и США.
Своим мнением о положении на фронте поделился с ABC News один из таких наёмников, отставной морской пехотинец США, воюющий на стороне ВСУ на Донбассе Трой Оффенбекер.
Трой оказался в районе Артёмовска (Бахмута), где, вероятно, на сегодняшний день идут самые ожесточённые бои в зоне конфликта. По словам наемника, боевые действия здесь настолько активные, что
продолжительность жизни солдат на линии фронта составляет около четырех часов
Как отмечает издание Business Insider, битва за Артёмовск, в котором до войны проживало около 73 тысяч человек, стала самой продолжительной за все время конфликта.
По словам Оффенбекера, боевые действия за Артёмовск настолько ужасны, что их прозвали «мясорубкой».
О жестоких боях за город говорит то, что в день там делают несколько тысяч артиллерийских выстрелов с обеих сторон, пишет Business Insider. По некоторым данным, город разрушен на 60%.
Напомним, что в начале февраля сообщалось о ликвидации в Артёмовске другого американского наёмника Пита Рида, который, так же как и Оффенбекер, являлся бывшим морским пехотинцем армии США.