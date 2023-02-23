Американский наёмник ВСУ: Средняя продолжительность жизни на передовой – четыре часа

продолжительность жизни солдат на линии фронта составляет около четырех часов

Уже ни для кого не секрет, что на стороне Украины в военных действиях участвуют наёмники из западных стран, включая и США.Своим мнением о положении на фронте поделился с ABC News один из таких наёмников, отставной морской пехотинец США, воюющий на стороне ВСУ на Донбассе Трой Оффенбекер.Трой оказался в районе Артёмовска (Бахмута), где, вероятно, на сегодняшний день идут самые ожесточённые бои в зоне конфликта. По словам наемника, боевые действия здесь настолько активные, чтоКак отмечает издание Business Insider, битва за Артёмовск, в котором до войны проживало около 73 тысяч человек, стала самой продолжительной за все время конфликта.По словам Оффенбекера, боевые действия за Артёмовск настолько ужасны, что их прозвали «мясорубкой».О жестоких боях за город говорит то, что в день там делают несколько тысяч артиллерийских выстрелов с обеих сторон, пишет Business Insider. По некоторым данным, город разрушен на 60%.Напомним, что в начале февраля сообщалось о ликвидации в Артёмовске другого американского наёмника Пита Рида, который, так же как и Оффенбекер, являлся бывшим морским пехотинцем армии США.