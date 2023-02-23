Находящийся в Артёмовске Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества

Поздравляю всех парней, которые воюют, находятся на передовой, в госпиталях. Военных, которые бьются за нашу Родину, добровольцев и тех, кто производит оружие и боеприпасы (...) Всех с Днем защитника Отечества

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин побывал в Артемовске (Бахмуте), где записал поздравление с 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "оркестра".Пригожин побывал недалеко от передней линии, где сошлись штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" и подразделения ВСУ. Как заявил один из "музыкантов", до линии соприкосновения примерно 400 метров. Штурмовые группы зацепились за пятиэтажки, уже сумев взять одну из них. Сейчас бои идут в районе многоэтажек, до центра города осталось совсем "чуть-чуть", как говорят бойцы.- поздравил Пригожин добавив, что нечего маячить в зоне видимости передовой, иначе это поздравление станет последним.По данным из ТГ-канала "Оркестра", штурмовые группы "музыкантов" продвигаются в северо-восточном районе города под названием "Мясокомбинат", выровняв фронт по улице Заречная. На юго-востоке, в районе Забахмутка, бойцы "Вагнера" заняли линию пятиэтажек вдоль переулка Ватутина, два квартала частной застройки между улицей Ростовской и переулком Первомайским и вышли к улице Щедрая. В районе Собачевка заняты два квартала в северном направлении от 2-го переулка Гоголя.Имеется информация, что командование ВСУ вывело из города один батальон, полностью потерявший боеспособность.По данным ТГ-канала Рыбарь, в окрестностях Артемовска также идут ожесточенные бои, ВСУ продолжают наносить удары артиллерией в районах Курдюмовки и Клещеевки, наши бьют по самому городу, а также по Ступочкам. Идет атака Берховки, подразделения "музыкантов" уже в самом населенном пункте.