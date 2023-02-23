Военное обозрение
Войти Регистрация

Находящийся в Артёмовске Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества

6
Находящийся в Артёмовске Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин побывал в Артемовске (Бахмуте), где записал поздравление с 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "оркестра".


Пригожин побывал недалеко от передней линии, где сошлись штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" и подразделения ВСУ. Как заявил один из "музыкантов", до линии соприкосновения примерно 400 метров. Штурмовые группы зацепились за пятиэтажки, уже сумев взять одну из них. Сейчас бои идут в районе многоэтажек, до центра города осталось совсем "чуть-чуть", как говорят бойцы.

Поздравляю всех парней, которые воюют, находятся на передовой, в госпиталях. Военных, которые бьются за нашу Родину, добровольцев и тех, кто производит оружие и боеприпасы (...) Всех с Днем защитника Отечества

- поздравил Пригожин добавив, что нечего маячить в зоне видимости передовой, иначе это поздравление станет последним.

По данным из ТГ-канала "Оркестра", штурмовые группы "музыкантов" продвигаются в северо-восточном районе города под названием "Мясокомбинат", выровняв фронт по улице Заречная. На юго-востоке, в районе Забахмутка, бойцы "Вагнера" заняли линию пятиэтажек вдоль переулка Ватутина, два квартала частной застройки между улицей Ростовской и переулком Первомайским и вышли к улице Щедрая. В районе Собачевка заняты два квартала в северном направлении от 2-го переулка Гоголя.

Имеется информация, что командование ВСУ вывело из города один батальон, полностью потерявший боеспособность.

По данным ТГ-канала Рыбарь, в окрестностях Артемовска также идут ожесточенные бои, ВСУ продолжают наносить удары артиллерией в районах Курдюмовки и Клещеевки, наши бьют по самому городу, а также по Ступочкам. Идет атака Берховки, подразделения "музыкантов" уже в самом населенном пункте.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:49
    0
    Молодец,Зе много бы дал чтобы узнать заранее о поздравлении. good
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:50
    +2
    Дай Бог, вам музыканты удачи, вернитесь живыми, вы делаете великое дело.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:53
    +1
    Молодец мужик! Всех с праздником! Бойцам здоровья и дожить до нашей победы!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:53
    0
    Удачи ВСЕМ нашим бойцам на фронте.Возвращайтесь с Победой
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:00
    -1
    Личное мнение...
    Пригожин к тому положению, которое сейчас занимает, вряд ли добрался в белой рубашке, брюках со стрелками и руками без капель бордового цвета.
    Но то, как его (верю, что его) ЧВК сражается за Донбасс - это другое.

    Его демонстративные, для нас всех, появления в местах, где могут убить, популизм.
    Но таких популистов, что своей жизнью готовы рискнуть... А я других и не знаю.

    С Праздником!
    Пригожину - здоровья.
  6. cadaver
    cadaver Сегодня, 18:10
    0
    Как думаете, кому послание на его нашивке "ГРУЗ 200 МЫ ВМЕСТЕ"?