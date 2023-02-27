Варварские короли. Гейзерих



Гейзерих – вождь вандалов



Блуа Грегуар – епископ и деятель Великой французской революции. Сторонник всеобщего избирательного права, запрета рабства, равноправия рас и унификации французского языка

Кто такие вандалы?



Воины со щитами, относящимися к пшеворской культуре



Расселение варваров на Пиренейском полуострове к 410 году н. э.

Гейзерих, король вандалов

«Гизерих был невысокого роста и хромой из-за падения с лошади, скрытный, немногоречивый, презиравший роскошь, бурный в гневе, жадный до богатства, крайне дальновидный, когда надо было возмутить племена, готовый сеять семена раздора и возбуждать ненависть.»

Вторжение в Африку



Варварские королевства на территории Римской империи

«Пусть Бог приведёт нас к тем, на кого Он гневается...»

Королевство Гейзериха



Государство вандалов в Северной Африке



Монета, имевшая хождение в вандальском государстве

Захват Рима и его разграбление

«Когда всё подчинилось его власти, [Гейзерих] воздержался от огня, резни и казней. Итак, в течение следующих четырнадцати дней в ходе беспрепятственных и свободных розысков Рим был лишён всех своих богатств, а также вместе с царицей [Евдоксией] и её детьми в Карфаген были уведены многие тысячи пленников.»



Разграбление Рима вандалами Гейзериха

«Гизерих взял в плен Евдоксию с её дочерьми от Валентиниана, Евдокией и Плацидией и, нагрузив на корабли огромное количество золота и иных царских сокровищ, отплыл в Карфаген, забрав из дворца и медь, и всё остальное. Он ограбил и храм Юпитера Капитолийского и снял с него половину крыши. Эта крыша была сделана из лучшей меди и покрыта густым слоем золота, представляя величественное и изумительное зрелище. Из кораблей, что были у Гизериха, один, который вёз статуи, говорят, погиб, со всеми же остальными вандалы вошли благополучно в гавань Карфагена.»



Нашествие Гейзериха на Рим. Картина Карла Брюллова

Война Империи с вандалами



Римская империя к 460 году н. э.

Великий поход против вандалов 468 года

«Римлянин не попадёт в руки собак!»

Смерть Гейзериха

Информация

*Блуа Грегуар (1750–1831). Французский епископ, один из деятелей Великой французской революции. Активный сторонник всеобщего избирательного права, запрета рабства, равноправия рас и отмену смертной казни.

*Пшеворская культура (II век до н. э. – IV век). Археологическая культура железного века, распространённая на территории современной Польши, в бассейнах верхнего течения Одера и Вислы и далее к Днепру. По мнению некоторых исследователей, культура эта была славянской.

*Публий Корнелий Тацит (ок. 55 – ок. 120). Римский историк, один из самых известных писателей античности. В своих произведениях проводил глубокий анализ источников и раскрывал психологию действующих лиц.

*Плиний Старший (ок. 11 – ок. 79). Римский юрист и писатель. Известен как автор крупнейшего энциклопедического сочинения античности – «Естественная история», написанной примерно в 77 году н. э.

*Маркоманские войны (166-180). Серия войн германских и сарматских племён с Римом, вызванные передвижениями этих племён на восточных границах Римской империи. В результате этих войн вторжения германских племён были временно остановлены, но Маркоманские войны были лишь прелюдией к другим вторжениям, которые в конечном итоге и разрушат Западную Римскую империю.

*«Гетика». Исторический трактат Иордана, написанный в VI веке, представляющий собой краткое изложение о происхождении и истории готского народа.

*Иордан. Готский историк VI века. Свои сочинения писал на поздней латыни.

*Флавий Аэций (ок. 395–454). Успешный полководец Западной Римской империи, консул, удостоившийся от историков эпитета «последний из римлян», победитель гуннов Аттилы в битве на Каталаунских полях в 451 году. Был убит императором Валентинианом III из-за подозрения в измене.

*Проспер Аквитанский (390–463). Богослов и историк родом из римской провинции Аквитания. Составитель хроники своего времени, которая считается ценным источником по истории Европы первой половины V века. Причислен к лику святых.

*Бренн. Вождь одного из галльских племён – сенонов, предводитель победоносного похода на Рим в 387 году до н. э., нанёсший римлянам сокрушительное поражение, поставившее под удар само существование Рима. Бренну приписывают фразы, вошедшие в историю: «Право своё ношу на конце меча своего» и «Горе побеждённым!».

*Прокопий Кесарийский (ок. 500–565). Византийский историк и секретарь полководца Велизария. В своих сочинениях использовал императорские архивы и оставил после себя ценнейшее по литературным достоинствам и достоверности наследие, в котором содержится множество данных по этнографии и географии тех областей, которые он посещал.

*Изувечил нос и уши вестготской принцессы. Это была первая жена Хунериха. Дочь короля вестготов Теодориха I. Имя её неизвестно. Женитьба произошла по настоянию Гейзериха. В основе этого брака лежал политический союз, направленный против Римской империи. Но в 442 году после заключения с Римом мирного договора, Гейзерих обвинил свою вестготскую невестку в заговоре, ей отрезали нос и уши и отослали к отцу.