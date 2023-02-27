Варварские короли. Гейзерих

Гейзерих – вождь вандалов
Когда человек слышит слово «вандал», то ему на ум сразу же приходит слово «вандализм» и в голове тотчас же рисуется образ перевёрнутых памятников, запах гари от городских пожаров, дикие вопли варваров и стоны умирающих. «Вандализм» – это бессмысленное насилие, умышленное разрушение и полнейшее неуважение к культурным и человеческим ценностям.
Сегодня довольно сложно выяснить, кто первым употребил слово «вандал» в привычном для нас понимании. Считается, что первоисточником этого слова является высказывание французского епископа Блуа Грегуара* во время Великой французской революции в 1794 году, когда он охарактеризовывал зверства революционеров...
Блуа Грегуар – епископ и деятель Великой французской революции. Сторонник всеобщего избирательного права, запрета рабства, равноправия рас и унификации французского языка
Эта статья посвящена истории государства вандалов, а вернее, Гейзериху – королю вандалов и аланов, создателю государства в северной Африке и разрушителю Рима, варварскому королю, не сумевшему удержать римское культурное наследие.
Начнём издалека...
Кто такие вандалы?
Первые упоминания о «вандалах» появляются уже у летописцев начального периода нашей эры, таких как Плиний Старший* и Тацит*. Тогда вандалы вместе с другими германскими племенами – кимврами и тевтонами вышли из Южной Скандинавии, пересекли Балтику и, продвигаясь по одному и тому же маршруту, в итоге осели в междуречье – между нижней Эльбой и Вислой. Некоторые современные исследователи археологически причисляют вандалов к носителям пшеворской культуры.
Воины со щитами, относящимися к пшеворской культуре
Вандалы подразделялись на два субплемени – силингов (из Силезии) и асдингов. Принимали участие в Маркоманских войнах (166-180). В 170 году, в обмен на защиту римских владений, добились у императора Марка Аврелия разрешения поселиться в Дакии (совр. Румыния и Венгрия). В IV в. Константин I разрешил части вандалов расселиться на правах федератов (союзников) в Паннонии (совр. Венгрия). Вандалы приняли арианское христианство во время правления римского императора Валента в 360-х годах нашей эры.
В 406 году, испытывая давление гуннов, вандалы вместе с другими племенами – аланами и свевами, во главе с вождём Гундериком двинулись на запад, разбив франков и разграбив Галлию. В 409 прибыли в Испанию и расселились на большей части Пиренейского полуострова, где в 411 году от императора Феодосия II снова получили статус федератов.
Расселение варваров на Пиренейском полуострове к 410 году н. э.
После вторжения вандалов на Пиренеи многие римские порты в Испании были захвачены, в том числе и многие галеры, находящиеся в них, и поэтому вандалы стали первым германским народом, создавшим свой средиземноморский флот. В то время вандалы проживали в регионе Андалусия современной Испании (тогда известном как Вандалусия или Земля вандалов).
Гейзерих, король вандалов
В 428 году король вандалов Гундерик во время разорения Севильи умирает, и вождём вандалов становится его сводный брат, бастард по имени Гейзерих – умный и проницательный дипломат и хороший военачальник, отлично обученный военному делу – лучше, чем любой лидер вандалов до или после него.
Иордан* в своём труде «Гетика»* писал о нём:
«Гизерих был невысокого роста и хромой из-за падения с лошади, скрытный, немногоречивый, презиравший роскошь, бурный в гневе, жадный до богатства, крайне дальновидный, когда надо было возмутить племена, готовый сеять семена раздора и возбуждать ненависть.»
Новый предводитель вандалов Гейзерих был одной из самых значительных фигур своей эпохи. За почти что без малого пятьдесят лет своего правления он поднял свой относительно небольшой народ до уровня крупной средиземноморской державы, которая, правда, уже после его смерти быстро пришла в упадок.
Вторжение в Африку
После смерти императора Гонория (423) власть перешла к его пятилетнему племяннику Валентиниану, которого опекала его мать – Галла Плацидия, и которая по просьбе крупных африканских землевладельцев, подвергавшихся набегам берберских плем1н, назначила магистра армии (magister militum) Бонифация комитом (графом) Африки.
Но из-за интриг римского полководца Флавия Аэция* разгорелся конфликт между регентом будущего императора Валентиниана III Галлой Плацидией и Бонифацием. Считая наместника Северной Африки Бонифация своим соперником, Аэций убедил Плацидию в том, что Бонифаций неверен ей и имеет серьёзные устремления в отношении себя в Северной Африке.
Плацидия послала имперскую армию, чтобы арестовать Бонифация, но ему удалось дать им отпор, причём один из полководцев, посланных Плацидией, перешёл на сторону Бонифация. Но в это время вандалы пересекли Гибралтарский пролив, внезапно прибыли в Северную Африку и начали совершать набеги.
Почему вандалы пришли в Африку? Было ли это специально договорено с Бонифацием или это было обычное варварское вторжение? Для учёных это и по сей день остаётся загадкой...
Среди исследователей есть предположение, что король вандалов Гейзерих был приглашён в Африку мятежным Бонифацием, который стремился заручиться его поддержкой против высадившейся в Африке армии императрицы Плацидии. После чего вандалы должны были получить земли в Северной Африке. Но после победы над армией императрицы, Бонифаций обратился к королю Гейзериху с призывом вернуться домой. Но было слишком поздно, так как король Гейзерих полностью осознавал, что Бонифаций ослаблен гражданской войной с императрицей, поэтому он высадился в Северной Африке и выступил против Бонифация.
Другое предположение гласит, что на вандалов, расселившихся в Испании, оказывали сильное давление поселившиеся там вестготы, и желая избавиться от таких беспокойных соседей, Гейзерих повёл своё племя в Северную Африку.
Итак, воспользовавшись спором между Бонифацием, римским правителем Северной Африки, и имперской властью, в 429 году Гейзерих переправил свою 80-тысячную армию, включая аланов, римских испанцев и бывших рабов, в Северную Африку и, оказавшись там, выиграл множество сражений над слабыми и разрозненными римскими защитниками, быстро захватив большие территории (совр. Марокко и северный Алжир).
Вандалы захватили плодородные земли у местных берберов и некоторых римлян возле Тинги (совр. Танжер) и распространились по всей Мавритании. Их диким злодеяниям и жестокостям не было предела – всё в пределах их досягаемости было опустошено. На захваченной вандалами территории происходили грабежи, убийства и истязания без какой-либо пощады к мужчинам, женщинам, детям и священникам. Также были разрушены все церковные здания, а поскольку вандалы были арианами, то война с римлянами-католиками стала особенно ожесточённой.
Варварские королевства на территории Римской империи
В следующем году римский император Валентиниан III признал Гейзериха федератом и королём земель, которые он и его люди завоевали, а город Гиппон (совр. Аннаба, Алжир), выдержавший 14-месячную осаду вандалов, стал новой столицей вандалов.
После предоставления Империей вандалам и аланам статуса федератов, Гейзерих обязался поставлять остро необходимые Италии оливковое масло и зерно, а также защищать границы имперских владений от опустошительных набегов берберов.
Но Гейзерих не стал почивать на лаврах победителя – 19 октября 439 года он внезапным ударом захватил Карфаген, полностью сбросив римское господство в Северной Африке и нанеся сокрушительный удар по имперской власти. К тому же Гейзерих ещё и захватил большую часть западного римского флота, пришвартованного в порту Карфагена, и эти корабли были добавлены к его собственному растущему флоту.
По договору 442 года с Римом, вандалы были признаны полными хозяевами Северной Африки, а флот Гейзериха вскоре стал контролировать большую часть западного Средиземноморья, опустошая италийское побережье, Болеарские острова, Сардинию, Корсику и Сицилию. После стремительного захвата города, Карфаген стал новой столицей вандалов и новым врагом Рима, впервые после Пунических войн! По иронии судьбы, Гейзерих восстановил древнюю Карфагенскую империю примерно в тех границах, которые она имела до Первой Пунической войны.
К 442 году у римской власти уже не было другого выбора, кроме как признать новые завоевания вандалов. Кроме того, они признали королевство вандалов независимым государством, а не официально подчинённой римской власти провинцией.
Примерно в течение следующих тридцати лет Гейзерих и его солдаты плавали по Средиземному морю, живя как пираты и налётчики. Одна легенда гласит, что Гейзерих не мог сесть на лошадь из-за падения, которое он совершил в молодости, поэтому он утолял своё стремление к воинской славе на море. Говорят, что иногда он лично брал на себя командование экспедицией, доверяя судьбе цель для атаки, с комментарием:
«Пусть Бог приведёт нас к тем, на кого Он гневается...»
Королевство Гейзериха
Государство вандалов в Северной Африке
Сам Гейзерих, как и большая часть вандалов, придерживался арианства – одного из направлений в христианской религии, которое не признаёт Триединого Бога и считает Иисуса Христа сущностью, отдельным от Бога, в чём вандалы серьёзно расходились даже с классическим арианством, принятым у готов. В своём недавно созданном королевстве Гейзерих обязал начать отсчёт новой эры со взятия Карфагена, а в вандальском арианстве, довольно необычном, были сохранены многие обряды старой германской языческой религии, в которой Бог и Иисус приняли на себя многие формы от древнегерманских Одина и Тора. Гейзерих был, по общему мнению, почти фанатичным приверженцем арианства и настаивал на том, чтобы любой человек в его окружении, будь он вандал или римлянин, придерживался такой же формы христианства.
Став во главе большого государства, почти на всей территории Северной Африки, Гейзерих пользовался большим уважением среди других варварских народов того времени. Племена берберов, проживающие на территории Северной Африки, относились к нему чуть ли не как к божеству, главным образом из-за его способности постоянно побеждать в сражениях римские легионы. И даже более могущественные племенные берберские вожди, которые могли бы сохранить свою независимость от вандалов, предпочли вместо этого всегда и во всём поддерживать Гейзериха.
Существует мнение, что Гейзерих, возможно, даже помог убедить грозного вождя гуннов Аттилу начать свои знаменитые нападения на Галлию и Италию в 451-453 годах – нападения, которые отвлекали все силы Рима и сделали Западную Римскую империю ещё более уязвимой для нападения вандалов.
Хозяйственная деятельность вандальского государства при Гейзерихе процветала, главным образом благодаря пиратским набегам на другие средиземноморские города и награбленным товарам, доставляемым в страну прибывающими пиратскими кораблями. Даже несмотря на то, что вандалы содержали обширный флот и большую постоянную армию, в которой были даже берберские наёмники, их успехов в морском пиратстве было достаточно, чтобы поддерживать состояние вооруженных сил на самом высоком уровне.
Монета, имевшая хождение в вандальском государстве
Доходы казны государства вандалов также пополнялись и от непомерного налогообложения католической церкви, которую Гейзерих всячески притеснял, поэтому католическое духовенство, приверженное к Святой Троице, должно было со всей энергией и самопожертвованием отстаивать свои последние сохранённые позиции, особенно в вандальской столице и в области т.н. наделов варваров – «sortes Vandalorum». При его правлении была разрешена свободная торговля через порты Карфагена, и продолжало функционировать развитое ещё в римскую эпоху гончарное производство.
Захват Рима и его разграбление
В 455 году был убит император Западной Римской империи Валентиниан III (419–455), а человеком, заказавшим его убийство, был Петроний Максимус – новый император, узурпировавший римский престол и насильно взявший вдову Валентиниана в жёны. После чего он выдал дочь убитого Валентиниана III Евдокию, которая была уже обручена с сыном Гейзериха Хунерихом (420–484), за своего сына. Тогда вдова убитого императора Валентиниана, насильно выданная замуж за Петрония Максимуса, тайно призвала короля вандалов Гейзериха в Рим.
Гейзерих посчитал, что все эти интриги в Риме автоматически аннулировали его мирный договор, заключённый в 442 году с императором Валентинианом III, и отплыл в Рим, который теперь был безнадёжно беззащитен. Ещё ранее великий римский полководец Аэций, легендарный победитель гуннов, был убит Валентинианом, и в результате у Рима не было ни хороших полководцев, ни сколько-нибудь сильной армии для защиты Западной империи от вандалов. Кроме того, как знал Гейзерих, Рим не мог рассчитывать на помощь из Константинополя, где узурпатор Флавий Маркиан правил с 450 года.
Гейзерих лично возглавил свой флот и в мае месяце 455 года высадился в устье реки Тибр.
В четвертый раз, менее чем за полвека у ворот Рима стоял варвар! В Риме началась паника, в ходе которой за пределами города был заброшен камнями (по другой версии – зарезан своими рабами) и убит Петроний Максим, пытавшийся бежать из города и правивший Римом всего 70 дней.
Проспер Аквитанский*, непосредственный свидетель разграбления Рима, отмечал в своём сочинении:
«Когда всё подчинилось его власти, [Гейзерих] воздержался от огня, резни и казней. Итак, в течение следующих четырнадцати дней в ходе беспрепятственных и свободных розысков Рим был лишён всех своих богатств, а также вместе с царицей [Евдоксией] и её детьми в Карфаген были уведены многие тысячи пленников.»
Римляне, узнав о приближении армии вандалов, были в ужасе, начали отсылать своих жён и дочерей в безопасное место, а ворота Рима не могли справиться с количеством людей, стремящихся его покинуть.
Подойдя к городу и осадив его, Гейзерих угрожал атаковать и уничтожить Рим. Могла ли его армия пробить огромные городские стены? Наверное, нет, так как к Гейзериха не было осадных орудий, способных пробить стены Рима, и ему пришлось бы брать город лобовым штурмом, чего не делали с тех пор, как это сделал вождь галлов Бренн* в далёком 390 году до н. э.
Но папа Лев I решил не рисковать и лично встретился с Гейзерихом, умоляя его не разрушать древний город и не убивать его жителей, если он сдастся мирно. Гейзерих согласился, и ворота Вечного города распахнулись перед ним и его людьми.
К вышесказанному можно ещё с уверенностью добавить, что папа Лев I пошёл на переговоры с Гейзерихом и Рим сдался варварам главным образом из-за устрашающей репутации самого Гейзериха.
Хотя история и помнит разграбление Рима вандалами Гейзериха как чрезвычайно жестокое, но на самом деле он всё же выполнил своё обещание не воевать с народом Рима, и распоясавшиеся вандалы хоть и бесчинствовали в городе две недели – со 2 по 16 июня, всё же не причинили городу особых разрушений. Однако они увезли награбленное золото, серебро и многие другие ценные вещи обратно в Карфаген. Гейзерих также взял с собой Евдоксию (вдову) и её дочерей, в том числе Евдокию, старшую дочь императора Валентиниана III, которая вышла замуж за сына Гейзериха Гунериха после прибытия в Карфаген. Многие знатные римляне были взяты в заложники, а затем выкуплены императорским двором в Константинополе.
Разграбление Рима вандалами Гейзериха
Прокопий Кесарийский*, живший гораздо позже этого времени, в своей хронике перечислил добычу вандалов:
«Гизерих взял в плен Евдоксию с её дочерьми от Валентиниана, Евдокией и Плацидией и, нагрузив на корабли огромное количество золота и иных царских сокровищ, отплыл в Карфаген, забрав из дворца и медь, и всё остальное. Он ограбил и храм Юпитера Капитолийского и снял с него половину крыши. Эта крыша была сделана из лучшей меди и покрыта густым слоем золота, представляя величественное и изумительное зрелище. Из кораблей, что были у Гизериха, один, который вёз статуи, говорят, погиб, со всеми же остальными вандалы вошли благополучно в гавань Карфагена.»
Нашествие Гейзериха на Рим. Картина Карла Брюллова
Окрылённый победой над Римом и захватив всё его богатства, Гейзерих продолжил свой набег на Западную Римскую империю жёсткой морской блокадой Италии, в которой уже наступал голод. Некоторые историки считают, что он надеялся заставить Западную Римскую империю заключить с ним унизительное мирное соглашение, которое сделало бы вандалов ещё более могущественными, но в 456 году римский полководец Рицимер (405–472, германец-свев), назначенный новым императором Авитом, разгромил вандальский флот на море и вынудил Гейзериха снять морскую блокаду Италии. После чего Рицимер выиграл и наземную битву на Сицилии, вернув в лоно Западной Римской империи восточную половину этого острова.
Хотя Рицимер и добился нескольких успехов против флотов вандалов, но всё же оказался не в состоянии положить конец набегам – каждый год после разграбления Рима вандалы и их союзники продолжали возвращаться на Сицилию и на побережье южной Италии в поисках новой добычи...
Но Империя не собиралась сдаваться и уступать территории варварам. Была ещё одна попытка Западной империи восстановить контроль над Африкой. На этот раз против Гейзериха выступил Флавий Майориан (420–461), марионеточный император, вознесённый на трон Западной Римской империи удачливым полководцем Рицимером.
Война Империи с вандалами
Полностью игнорируя мнение своего создателя Рицимера, который не хотел свергать Гейзериха, а держать его на коротком поводке, император Майориан заключил союз с вестготами и собрал огромный флот в Валентии (совр. Валенсия), которая тогда находилась под властью вестготов. Однако неизвестный (по мнению многих, это был сам Рицимер) заранее сообщил Гейзериху о планах Майориана.
Замысел Майориана представлял собой серьёзную опасность для Гейзериха не только из-за большого размера римского флота, но и из-за возможности поддержки со стороны вестготов (Теодорих II), которые традиционно были недружелюбны по отношению к вандалам, ещё в то время, когда два этих народа делили Испанию. Отношения стали ещё более недружелюбны в 461 году из-за того, что пираты-вандалы постоянно совершали набеги на них, и потому что старший сын Гейзериха Хунерих недавно изувечил нос и уши вестготской принцессы* после развода с ней.
Римская империя к 460 году н. э.
Понимая, что римская армия и флот слишком сильны для вандалов, Гейзерих от своих осведомителей в Испании получил информацию о передвижениях Майориана, после чего он предложил заключить договор, но император Майориан отказался.
Решившись на серьёзную войну с Империей, Гейзерих приказал своим воинам опустошить Мавританию и отравить все колодцы, чтобы помешать продвижению римской армии. Флот Майориана уже готовился к наступлению, когда вандалы в апреле 461 года неожиданно захватили его в своём порту. А когда наступление и на суше было провалено, император Майориан был вынужден начать мирные переговоры и признать Гейзериха королём Северной Африки и подтвердить своё господство над западным Средиземноморьем.
Когда военная кампания против Гейзериха провалилась, Рицимер, полководец и фактический правитель Западной Римской империи, пришёл в неописуемую ярость и счёл, что римский император, им и назначенный, ведёт себя с варваром Гейзерихом неподобающим образом, и отвернулся от него. И во время мятежа в Риме в 461 году, вероятно, организованного самим Рицимером, император Майориан закончил своё правление. Неизвестно, он умер из-за болезни (он болел дизентерией), либо был убит мятежниками.
Но Империя не оставляла попыток отобрать свои земли у варваров. В 468 году королевство Гейзериха вновь стало целью последних, и что очень важно – согласованных усилий двух разделённых половин Римской империи.
Великий поход против вандалов 468 года
В 468 году византийский император Лев I Макелла решил положить конец набегам вандалов, начав военную экспедицию, чтобы окончательно сокрушить их. Это был самый дорогой военный поход в истории, а сама мысль войны была неудачной, которая в конечном итоге и привела к концу Западной Римской империи восемь лет спустя.
Император Лев I считал, что если усмирить вандалов и заставить их подчиниться римской власти, то это может спасти дышащую на ладан Западную Римскую империю. И он объявил войну Гейзериху, вынудив Рицимера (полугота, полусвева), всё ещё полководца и фактического правителя Западной Римской империи, сделать то же самое.
Император Восточной Римской империи выплатил из казны 65 000 фунтов золота и 700 фунтов серебра для найма более 1000 военных кораблей и около 100 000 солдат для войны с Гейзерихом.
Начало военных действий для объединённых сил было многообещающим – войскам Западной Римской империи удалось провести успешные военные операции на островах Корсика, Сардиния и Сицилия, а византийская армия высадилась в Триполитании (бывшая провинция Ливия) и двинулась на столицу вандалов – Карфаген. К тому же византийский флот к этому времени в ряде морских сражений разбил вандальский флот, потопив 340 из 500 галер, посланных вандалами, после чего византийская армия находилась уже в 60 километрах от Карфагена.
По всему казалось, что Гейзериху придётся принять жёсткие условия мира, но Гейзерих решил пойти на хитрость и отправил командующему римской армией сообщение с призывом к пятидневному перемирию.
За эти пять дней перемирия Гейзерих ускоренно начал подготавливать старые военные галеры, наполняя их сухим хворостом и кувшинами с маслом, ожидая окончания перемирия и наступления темноты. Ночью поднялся сильный ветер, луну закрыли тучи, и вандалы направили огненные галеры на стоянку римского флота, расположенную на мысе Бон (северо-восток совр. Туниса).
Римские моряки поздно заметили, как огонь метнулся к их кораблям, и тревога прозвучала слишком поздно – горящие брандеры врезались в самую гущу имперских кораблей, которая была слишком узкой, не оставляя кораблям никакого места для маневра.
Сын Гейзериха, принимавший участие в этом сражении, пообещал личную безопасность для римского военачальника, но тот отказался, сказав:
«Римлянин не попадёт в руки собак!»
И сам бросился в море в своих доспехах.
Галеры римского флота горели всю ночь, а те, которые не сгорели, были атакованы и разбиты флотом вандалов. За эту ночь была уничтожена большая часть византийского флота, а всё, что осталось от некогда могучего войска императора Льва I, на следующий день эвакуировалось на Сицилию.
После такой убедительной победы Гейзериха над римлянами, сначала Западная, а потом и Восточная империи вынуждены были заключить мир с вандалами. В мирном договоре, подписанном между посланниками Константинополя и представителями Вандальского государства, Константинополь был обязан признать полную независимость Вандальского государства и гарантировать его полную неприкосновенность. Кроме того, когда посланник византийского императора прибыл для переговоров о мире с Гейзерихом, то одним из условий Гейзериха было признание его и его преемников Rex Wandalorum et Alanorum (правителем вандалов и аланов).
По результатам мирного договора он предоставил католикам, живущим в Северной Африке, свободу вероисповедания, согласился не допускать, чтобы корабли вандалов совершали набеги на побережья Анатолии и Пелопоннеса, и освободил всех римских пленников.
После падения Западной Римской империи, стараясь ещё больше укрепить своё положение, Гейзерих уступил за ежегодную ренту часть острова Сицилия ставшему в результате переворота королём Италии Одоакру, такому же варвару-германцу, как и он сам, упрочив этим своё политическое влияние и на государство Одоакра.
Смерть Гейзериха
До самой своей смерти в 477 году Гейзерих оставался неоспоримым владыкой Средиземного моря и Северной Африки. Гейзерих ушёл из жизни в Карфагене, в очень преклонном возрасте – 87 лет, находясь у власти 49 лет, а его увлекательная и полная опасностей жизнь длилась от существования единой Римской империи при Феодосии Великом до года после её полного падения на Западе.
Государство Гейзериха унаследовал его сын Хунерих (годы правления 478-484), который неистово преследовал католиков, что отнимало у него время и силы от фактического управления государством. Во время его правления от вандальского государства отделились некоторые берберские племена, и возникали внутренние конфликты, даже внутри правящего клана. За Хунерихом последовали другие правители, которые правили более или менее успешно, чем он, но никогда не приближались к такому величию, какое было у Гейзериха.
Одна из основных причин быстрого упадка вандалов после смерти Гейзериха заключалась в том, что никто не мог пользоваться таким уважением и авторитетом, как он, и без такого яркого и способного лидера вандалы уже не представляли угрозы ни готам, ни римлянам...
Информация
*Блуа Грегуар (1750–1831). Французский епископ, один из деятелей Великой французской революции. Активный сторонник всеобщего избирательного права, запрета рабства, равноправия рас и отмену смертной казни.
*Пшеворская культура (II век до н. э. – IV век). Археологическая культура железного века, распространённая на территории современной Польши, в бассейнах верхнего течения Одера и Вислы и далее к Днепру. По мнению некоторых исследователей, культура эта была славянской.
*Публий Корнелий Тацит (ок. 55 – ок. 120). Римский историк, один из самых известных писателей античности. В своих произведениях проводил глубокий анализ источников и раскрывал психологию действующих лиц.
*Плиний Старший (ок. 11 – ок. 79). Римский юрист и писатель. Известен как автор крупнейшего энциклопедического сочинения античности – «Естественная история», написанной примерно в 77 году н. э.
*Маркоманские войны (166-180). Серия войн германских и сарматских племён с Римом, вызванные передвижениями этих племён на восточных границах Римской империи. В результате этих войн вторжения германских племён были временно остановлены, но Маркоманские войны были лишь прелюдией к другим вторжениям, которые в конечном итоге и разрушат Западную Римскую империю.
*«Гетика». Исторический трактат Иордана, написанный в VI веке, представляющий собой краткое изложение о происхождении и истории готского народа.
*Иордан. Готский историк VI века. Свои сочинения писал на поздней латыни.
*Флавий Аэций (ок. 395–454). Успешный полководец Западной Римской империи, консул, удостоившийся от историков эпитета «последний из римлян», победитель гуннов Аттилы в битве на Каталаунских полях в 451 году. Был убит императором Валентинианом III из-за подозрения в измене.
*Проспер Аквитанский (390–463). Богослов и историк родом из римской провинции Аквитания. Составитель хроники своего времени, которая считается ценным источником по истории Европы первой половины V века. Причислен к лику святых.
*Бренн. Вождь одного из галльских племён – сенонов, предводитель победоносного похода на Рим в 387 году до н. э., нанёсший римлянам сокрушительное поражение, поставившее под удар само существование Рима. Бренну приписывают фразы, вошедшие в историю: «Право своё ношу на конце меча своего» и «Горе побеждённым!».
*Прокопий Кесарийский (ок. 500–565). Византийский историк и секретарь полководца Велизария. В своих сочинениях использовал императорские архивы и оставил после себя ценнейшее по литературным достоинствам и достоверности наследие, в котором содержится множество данных по этнографии и географии тех областей, которые он посещал.
*Изувечил нос и уши вестготской принцессы. Это была первая жена Хунериха. Дочь короля вестготов Теодориха I. Имя её неизвестно. Женитьба произошла по настоянию Гейзериха. В основе этого брака лежал политический союз, направленный против Римской империи. Но в 442 году после заключения с Римом мирного договора, Гейзерих обвинил свою вестготскую невестку в заговоре, ей отрезали нос и уши и отослали к отцу.