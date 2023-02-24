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Новая подлодка Kronos из ОАЭ предлагается для военных нужд

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Новая подлодка Kronos из ОАЭ предлагается для военных нужд

Компания Highland Systems из ОАЭ, представившая в прошлом году малогабаритную подводную лодку Kronos, пытается протолкнуть свой продукт на мировой рынок вооружений. Она предложила использовать субмарину для удовлетворения военных нужд на выставке IDEX 2023, проходившей в Абу-Даби.


Подлодка с гидродинамическим корпусом была изготовлена из композитных материалов с целью уменьшения площади радиолокационного сечения. В движении она может приводится силовыми установками различного типа: гибридной, дизельной, аккумуляторной или электродвигательной. Длина подлодки составляет 9 метров, ширина 7,4 метра, высота 2 метра. Она обладает максимальной массой 10 тонн.



Как утверждает разработчик, подводная лодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает расход топлива, уменьшает ограничения скорости и обеспечивает превосходную остойчивость:

Kronos может маневрировать подобно истребителю.

Субмарину предлагается использовать для проведения операций спецназом (десантовместимость составляет 11 чел.), в роли торпедоносца или разведчика, снарядив её гидроакустическими системами, предназначенными для ведения противолодочной борьбы.
Использованы фотографии:
Highland Systems
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