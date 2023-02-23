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Лукашенко советует Западу внимательно прислушаться к предстоящему заявлению лидера КНР по Украине

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Лукашенко советует Западу внимательно прислушаться к предстоящему заявлению лидера КНР по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует Западу внимательно прислушаться к предстоящему заявлению лидера КНР по Украине. Если это не будет сделано, следует ожидать серьезных последствий.

Такое мнение было высказано белорусским лидером во время интервью журналистам китайских СМИ – агентства «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая.

Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это будет иметь серьезные последствия

- заявил Лукашенко.

Белорусский лидер предположил, что Пекин предложит сторонам конфликта на Украине свой вариант мирного урегулирования. Он отметил, что Минск стремится к миру, Москва, по мнению Лукашенко, также выступает за прекращение военных действий. Теперь остается лишь, чтобы по этому пути пошли и Соединенные Штаты. Президент Белоруссии считает, что китайский лидер способен предоставить свой оригинальный рецепт решения данной проблемы, который он вскоре озвучит.

Советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта

- заявил Лукашенко.

Он отметил, что такое решение Китая подключиться к урегулированию украинского конфликта является нестандартным для китайской политики. Обычно Пекин соблюдает крайнюю осторожность в словах и действиях. Китайцы предпринимают какие-либо шаги только тогда, когда считают, что они приведут их к поставленной цели.

Лукашенко также дал негативный комментарий относительно недавнего визита Байдена в Киев.

Такой мелкий, неприличный шаг

- охарактеризовал этот поступок белорусский лидер.

Конечно, журналисты из КНР затронули также и тему белорусско-китайских отношений. В первую очередь речь зашла о торгово-экономических связях между двумя странами.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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1 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:10
    0
    Мир может иметь право быть только после капитуляции киевского режима