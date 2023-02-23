Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это будет иметь серьезные последствия

Советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта

Такой мелкий, неприличный шаг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует Западу внимательно прислушаться к предстоящему заявлению лидера КНР по Украине. Если это не будет сделано, следует ожидать серьезных последствий.Такое мнение было высказано белорусским лидером во время интервью журналистам китайских СМИ – агентства «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая.- заявил Лукашенко.Белорусский лидер предположил, что Пекин предложит сторонам конфликта на Украине свой вариант мирного урегулирования. Он отметил, что Минск стремится к миру, Москва, по мнению Лукашенко, также выступает за прекращение военных действий. Теперь остается лишь, чтобы по этому пути пошли и Соединенные Штаты. Президент Белоруссии считает, что китайский лидер способен предоставить свой оригинальный рецепт решения данной проблемы, который он вскоре озвучит.- заявил Лукашенко.Он отметил, что такое решение Китая подключиться к урегулированию украинского конфликта является нестандартным для китайской политики. Обычно Пекин соблюдает крайнюю осторожность в словах и действиях. Китайцы предпринимают какие-либо шаги только тогда, когда считают, что они приведут их к поставленной цели.Лукашенко также дал негативный комментарий относительно недавнего визита Байдена в Киев.- охарактеризовал этот поступок белорусский лидер.Конечно, журналисты из КНР затронули также и тему белорусско-китайских отношений. В первую очередь речь зашла о торгово-экономических связях между двумя странами.