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Польша получила очередную партию 155-мм самоходных артиллерийских установок K9A1 Thunder

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Польша получила очередную партию 155-мм самоходных артиллерийских установок K9A1 Thunder

Польша продолжает наращивать собственные вооруженные силы, закупая боевую технику. Очередная партия самоходных артиллерийских установок K9 Thunder южнокорейского производства передана польскому Минобороны. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.


Польские военные получили еще 12 САУ K9 Thunder, вся техника поступит на вооружение 14 дивизиона самоходной артиллерии, дислоцированного на востоке страны. Первая партия южнокорейских самоходок в количестве 24 единиц прибыла в польский порт Гдыня еще 6 декабря прошлого года. Таким образом, на сегодняшний день польское Минобороны получило уже 36 155-мм самоходных гаубиц K9A1 Thunder, получивших индекс K9PL.

Первый дополнительный контракт на поставку 48 САУ K9A1 Thunder был подписан в августе прошлого года. Всего же Варшава заказала у Южной Кореи 212 самоходных артиллерийских установок.

Как поясняется, быстрота поставки САУ K9A1 Thunder в Польшу связана с тем, сто Сеул поставляет не новые самоходки, а с хранения. Перед отправкой на них заменяют ряд деталей, подкрашивают и на этом все. В Польше на них устанавливают собственную систему боевого управления, меняют связь и маркировку производителя с английского языка на польский.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л.с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.
Использованы фотографии:
Mariusz Błaszczak
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:30
    0
    Путевая САУ, Польша продолжает накачивать мышцу, а это вообще не зер гуд. Дальше больше амбиции и желания отмстить Москве может перевесить осторожность.
    1. Max2022
      Max2022 Сегодня, 19:47
      0
      За чей счёт банкет вопрос, Польша в ЕС вроде в дотациях
      Штаты понятно пролоббировали поставки от себя и Кореи, какие-то перспективы Польше пообещали, но в данном случае кинут однозначно
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:30
    -7
    Вот чесслов, чем больше южная Корея такой вот ерундой занимается, тем больше мне непонятно, сколько по вине американцев Коря будет еще разделенной? Все таки надо что то решать с воссоединением, в конце -то концов!
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:30
    -2
    а что же панов больше не устраивает их польский Краб ?? там столько было песен и плясок с бубном с этим гибридом-франкенштейном английской башни, немецкого двигателя и не помню чьё там шасси взяли. пушка тоже вроде аглицкая была.

    зы А корейские САУ уже где-нибудь повоевали ? Зарекомендовали себя?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:40
      +5
      Не устраивает производительность завода.
      Их выпускают понемножку.
      В Корее мощные производственные линии.
      Они гонят на экспорт сотни танков и самоходок в год.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:42
        +5
        Ю.Корея промышленная сверхдержава. Они могут масштабировать производство в разы за крайне короткое время. Такое могут разве что Китай и США. Но в последней это будет дорого стоить.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:43
      -5
      Цитата: Nexcom
      а что же панов больше не устраивает их польский Краб ?

      У них убеждение, что польское - всегда гомно... Ва-Банк-2 пересмотрите
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:45
        -2
        дык там если по честному польского то - одна сборка. остальное - с миру по нитке.
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:37
        -1
        о, заминусили. и не меня одного laughing наверно это были поляки.... wassat
    3. smok1961
      smok1961 Сегодня, 18:54
      0
      Polska nie jest w stanie wyprodukować tyle Krabów.
      Przypomnę :
      Umowa ramowa podpisana z Koreą w lipcu zeszłego roku dotyczy 672 haubic K9A1 i K9PL
    4. donavi49
      donavi49 Сегодня, 19:24
      +2
      зы А корейские САУ уже где-нибудь повоевали ? Зарекомендовали себя?


      Да, очень активно и даже потери были. Если что, я про Фиртину - основную дубину сухопутных войск Турции.



      Туркам нравится машина, что аж 300+ насобирали. И в целом, К9 - сейчас эталонная установка, которая находит много покупателей от Индии до Египта и Норвегии.
    5. Ракитин
      Ракитин Сегодня, 19:43
      0
      А Крабы уже склеили ласты. Почти все...
  4. Normann
    Normann Сегодня, 18:42
    +1
    Печально, все это ведь происходит у наших границ и, в первую очередь, предназначено против нас.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 19:01
    0
    На вскидку получается, что украина оттягивает как можно больше российских войск на себя, чтобы потом польша напала Россию? например на калининград, белоруссию и другие приграничные области.
    Тогда получается США вынуждают либо использовать ЯО по польше, либо признавать поражение и сдавать территории. Получается польша на столько уверена что по ней не будет ядерного удара? как интересно её в этом американцы убедили. ну допустим поставили скрытно ядерные ракеты,которые перед атакой польша и продемонстрирует. Тогда получается России остается опять же,либо признавать поражение, либо бить ЯО и по по сша...
    Или столько войск польше нужно, чтобы поучаствовать на украине?
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 19:10
      -1
      Нападать конечно не будет, просто заместить собственные запасы, а старое скинуть Украине.
  6. hohol95
    hohol95 Сегодня, 19:14
    +2
    АДМИНЫ!!!
    КОГДА ВОССТАНОВИТЕ ответы на комментарии!!!
    Или из-за моего НИКА "hohol..." это не возможно???
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 19:18
      0
      Скорее всего отключили из-за частых диалогов не по теме, эти уведомления по ответам постоянно перерастали в споры.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:11
    0
    Даааа..... Свято место пусто не бывает. Пьедестал "Лучшая армия Европы" спать полякам не дает. fool Не хотят видеть, что с него одна дорога, в утиль. request