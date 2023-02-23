Польша получила очередную партию 155-мм самоходных артиллерийских установок K9A1 Thunder

Польша продолжает наращивать собственные вооруженные силы, закупая боевую технику. Очередная партия самоходных артиллерийских установок K9 Thunder южнокорейского производства передана польскому Минобороны. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.Польские военные получили еще 12 САУ K9 Thunder, вся техника поступит на вооружение 14 дивизиона самоходной артиллерии, дислоцированного на востоке страны. Первая партия южнокорейских самоходок в количестве 24 единиц прибыла в польский порт Гдыня еще 6 декабря прошлого года. Таким образом, на сегодняшний день польское Минобороны получило уже 36 155-мм самоходных гаубиц K9A1 Thunder, получивших индекс K9PL.Первый дополнительный контракт на поставку 48 САУ K9A1 Thunder был подписан в августе прошлого года. Всего же Варшава заказала у Южной Кореи 212 самоходных артиллерийских установок.Как поясняется, быстрота поставки САУ K9A1 Thunder в Польшу связана с тем, сто Сеул поставляет не новые самоходки, а с хранения. Перед отправкой на них заменяют ряд деталей, подкрашивают и на этом все. В Польше на них устанавливают собственную систему боевого управления, меняют связь и маркировку производителя с английского языка на польский.155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л.с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.