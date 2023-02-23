Минобороны Финляндии предоставило новые подробности касательно передачи Украине военной техники. Речь идёт об отправке Киеву 3 бронированных машин разминирования (БМР) Wisent 1 на базе немецкого танка Leopard 2, но не сами «Леопарды», как сообщалось ранее.
Как уточнили в военном ведомстве страны, БМР не предназначены для ведения боевых действий, поскольку в их основные задачи входит осуществление разведывательной деятельности, а также преодоление и разминирование минных полей. Именно эта техника и войдёт в 13-й по счёту пакет военной помощи Украине, в то время как его стоимость превысит 160 млн евро (около 12,7 млрд рублей). Общие же расходы на военную поддержку киевского режима после реализации последнего пакета будут оцениваться более чем в 750 млн евро (почти 60 млрд рублей).
Стоит отметить, что до этого финские власти и вовсе отказывались сообщать какие-либо детали относительно передачи боевой техники из-за опасений разглашения сведений Россией, которая якобы могла воспользоваться ими в своих целях.
Как заявлял президент Финляндии Саули Ниинистё, из-за довольно протяжённой границы его страны с Российской Федерацией, предоставление военной помощи украинским военным со стороны Хельсинки будет сильно ограничено.
Что касается «Леопардов-2» немецкого производства, то глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил уже как-то о том, что другие государства-члены Евросоюза не станут чинить препятствия по поставкам этих боевых машин Киеву. К таковым относятся Польша, Великобритания, Германия и США, а также и другие страны Союза.