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Нуланд заявила о желании США возобновить инспекции в рамках ДСНВ

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Нуланд заявила о желании США возобновить инспекции в рамках ДСНВ

Соединенные Штаты хотели бы возобновить инспекторские проверки в рамках ДСНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.


Вашингтон пытается сделать "хорошую мину при плохой игре", заявляя о намерении обсудить с Россией реализацию соглашения о двухсторонних инспекциях в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). И это на фоне заявления российского президента о том, что Россия приостанавливает действие ДСНВ.

Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения

- заявила Нуланд.

В августе прошлого года Россия вывела из-под инспекционной деятельности все свои объекты, подлежащие инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), как заявлялось, на время. Россия проинформировала США о решении прекратить допуск на свои объекты иностранных инспекторов в рамках ДСНВ после того, как США запретили российским инспекторам проводить проверки на своей территории.

Владимир Путин назвал "театром абсурда" требование США и НАТО вернуться к инспекциям в рамках ДСНВ, когда Запад прямо причастен к нанесению ударов по нанесению ударов по нашей территории.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истекает в 2026 году, все попытки со стороны России продлить его натыкались на нежелание США.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/UnderSecStateP
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:53
    +4
    Это я уже слышал в хорошем фильме..Имею желание,но не имею возможности...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:56
      -1
      dmi.pris 1, да ладно, при слове обоюдных наши сразу согласие изъявят, у нас так принято(хотя очень хочу ошибаться).
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 20:06
      +1
      "Имею желание купить дом, но коза говорит что лучше леопардовую шубу..." (с) wink
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 20:12
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Это я уже слышал в хорошем фильме..Имею желание,но не имею возможности...

      Есть другая версия:
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  2. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 19:55
    +6
    Жахнуть бы со всей дури по этой лошадиной морде толерантную леди, и забыть, ну лучше весь гадюшник спалить до тла! am
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 20:03
      0
      Цитата: belovvladimir
      Жахнуть бы со всей дури по этой лошадиной морде толерантную леди,

      Бесполезно, в 1982 г в Одессе уже жахнули, не помогло. request
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 20:04
      +2
      Цитата: belovvladimir
      Жахнуть бы со всей дури по этой лошадиной морде толерантную леди, и забыть, ну лучше весь гадюшник спалить до тла!

      В большинстве случаев в прицеле автомата человек ведёт себя иначе,чем до этого!Наша задача ,донести это до них.Что ихние города под нашим прицелом!
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:05
      0
      Цитата: belovvladimir
      Жахнуть бы со всей дури по этой лошадиной морде толерантную леди, и забыть, ну лучше весь гадюшник спалить до тла!

      Злой вы, обычная дранная старая проститутка вышла на экран пиариться. request
    4. bambr731
      bambr731 Сегодня, 20:17
      0
      У меня тоже всегда такое желание возникает глядя на неё
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:56
    +1
    Нуланд заявила о желании США возобновить инспекции в рамках ДСНВ


    Накося-выкуси.
  4. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 19:56
    +1
    А лучше пиченюшками да по всей харе, по наглой американской лошадиной харе!
  5. lubesky
    lubesky Сегодня, 19:58
    +7
    Считаю, что допустить проверки можно. Получаем список ковбоев выездной комисии, говорим ок, в аэропорту разворачиваем комиссию домой - оказывается все они под персональными санкциями. И так каждый раз.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:04
      +2
      lubesky hi, ещё бы на верху так же решили бы good
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 20:07
      0
      Годный план. И главное запечатлеть крупным планом кислые щи инспекторов.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:02
    +2
    Нуланд заявила о желании США возобновить инспекции в рамках ДСНВ
    Сказано же, мы не против. Вот только договор должен быть Россия - США+НАТО request
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:03
    0
    Под этим солнцем живёт крайне мало людей, чьи желания имеют хоть какое-то значение.. И Вика к ним точно не относится..
  8. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:05
    0
    Бедер говорил о ушах от мертвого осла.
    А символ демократов - всегда с ними.
    Нуланд крепко держит того осла и всегда с ушами
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:05
    0
    Похоже договор СНВ 3 помер,она этого не поняла?Плохой переводчик был .Реанимацией договора будем мы заниматься, если захотим.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:05
    0
    Нуланд заявила о желании США возобновить инспекции в рамках ДСНВ

    stop fool
    Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Слушаем второй куплет (с 0:50):
  11. Max2022
    Max2022 Сегодня, 20:08
    +1
    Да мы первые вроде за мир на земле.
    Войска свои выведете на свою территорию, приедем, посмотрим
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:10
    0
    Соединенные Штаты хотели бы возобновить инспекторские проверки в рамках ДСНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

    Первый шаг к миру - пригласить врага посмотреть свои казармы.
    США предлагают России посмотреть свои аэродромы, шахтное базирование, мобильное базирование, подводные силы ядерного сдерживания, центр оперативного контроля, резервное управление?
  13. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 20:11
    0
    поешь свои печеньки в другом месте....запивая горилкой wassat такую долго придется слушать! сли только не поможет онкология....как Джон Маккейн
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:14
    +1
    laughing
    Купи себе петуха и крути ему бейцы. Или порося, тоже разрешаю
  15. HAM
    HAM Сегодня, 20:22
    0
    Американец Дмитрий Саймс привёл простую аналогию: два корабля ведут бой между собой,вдруг один предлагает остановиться и разрешить ему посмотреть у противника места,куда они попали,чтобы уточнить огонь....Хороший пример,похоже,янки считают нас за явных идиотов....или Горбачёвых........