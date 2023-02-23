Нуланд заявила о желании США возобновить инспекции в рамках ДСНВ

Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения

Соединенные Штаты хотели бы возобновить инспекторские проверки в рамках ДСНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.Вашингтон пытается сделать "хорошую мину при плохой игре", заявляя о намерении обсудить с Россией реализацию соглашения о двухсторонних инспекциях в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). И это на фоне заявления российского президента о том, что Россия приостанавливает действие ДСНВ.- заявила Нуланд.В августе прошлого года Россия вывела из-под инспекционной деятельности все свои объекты, подлежащие инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), как заявлялось, на время. Россия проинформировала США о решении прекратить допуск на свои объекты иностранных инспекторов в рамках ДСНВ после того, как США запретили российским инспекторам проводить проверки на своей территории.Владимир Путин назвал "театром абсурда" требование США и НАТО вернуться к инспекциям в рамках ДСНВ, когда Запад прямо причастен к нанесению ударов по нанесению ударов по нашей территории.Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истекает в 2026 году, все попытки со стороны России продлить его натыкались на нежелание США.