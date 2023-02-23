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Испанский премьер Санчес пообещал Зеленскому увеличить количество поставляемых танков

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Испанский премьер Санчес пообещал Зеленскому увеличить количество поставляемых танков

Испания нарастит поставки танков Украине, решение об этом уже принято, заявил глава испанского правительства Педро Санчес во время встречи с Зеленским.


Испанский премьер прибыл сегодня с визитом в Киев, где провел переговоры с украинским президентом, главной темой которых, как не трудно было догадаться, была военная помощь Украине. Зеленский снова просил у представителя Испании поставку боевой техники, и, видимо, сумел его разжалобить. Теперь вместо шести обещанных танков Мадрид поставит десять.

Испания увеличит количество поставляемых танков Leopard 2А4 с шести до десяти. Как заявил Педро Санчес, это должно помочь Украине в ее противостоянии с Россией. Как подчеркнул испанский премьер, для того, чтобы в Европе воцарил мир, необходимо вооружить Украину. Кроме того, Испания "не против" обсудить передачу Киеву истребителей, но только после "консультаций с союзниками". В общем, очередное обещание "ни о чем", сделанное ради демонстрации "поддержки Украины".

О сроках передачи танков пока ничего не сообщалось, но известно, что будут они поставляться с хранения. В настоящее время шесть первоначально обещанных танков проходят процедуру восстановления на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье, специализирующимся на модернизации и обслуживании бронетехники. Вероятно, в ближайшее время на него будут доставлены еще четыре дополнительных танка с базы хранения бронетехники Casetas в Сарагосе.

Ранее в Мадриде заявили, что готовы поставить Украине от четырех до шести танков Leopard 2А4, но "успокоили" Зеленского добавив, что это только "первый транш". Осталось только провести ревизию и определить, в каком состоянии находятся еще 53 танка, отправленные на хранение десять лет назад.
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15 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:57
    -2
    Это всё значит, что генштаб должен форсировать ход СВО, чтобы исключить получение большого количества танков и самолётов. Чем дольше тем будет сложнее.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:00
      -1
      Эх,а ведь это уже было..Восемьдесят лет назад.Правда тогда со всей Европой и не только,сражался другой народ и Другая Страна
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 21:42
        0
        Больше всего сейчас беспокоят не обещанные Украине танки, а почему до сих пор, свободно, на занятой врагом территории
        Испанский премьер прибыл сегодня с визитом в Киев,
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:01
    0
    Оборонное предприятие занимающееся восстановлением танков "Санта Барбара" не должно подкачать
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:08
      -1
      Ну там не мыльная опера, жанр - среднее между постапом и фантезятеной... Что-то про некросвиней. Испанцы вот точно некромантией занимаются с трупами подохших 10 лет назад от старости кошек, которых купили в виде рухляди.
  3. mann
    mann Сегодня, 21:08
    -1
    Испанский премьер Санчес пообещал Зеленскому увеличить количество поставляемых танков
    Увлекательная европейская игра "Кто больше поставит танков Украине". Странно,что не догадались турнирную таблицу представить
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 21:09
    0
    Вот , а мы им против Франко помогали..
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:23
      +1
      против Франко помогали..

      потому и поставляют сейчас танки
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:27
      0
      Им мы не помогали. Если вы забыли, то в Испании победили франкисты, а мы и наши проиграли.
  5. Max2022
    Max2022 Сегодня, 21:22
    0
    Плюс четыре это жесть конечно, сопоставимо с расходами на визит.
    А вообще интересно, когда Европа полностью выйдет из прострации и поймёт, что их кидают по черному
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:24
    +2
    Мы можем посмеяться об увеличении поставок танков из Испании с шести до десяти.
    И написать сотни язвительных комментариев.
    Но... Окажись я на Донбассе, и услышав, что вместо шести танков против нас пойдут десять -не смеялся бы.
    И тут язвить не буду.
    Даже один дополнительный танк у врага, а не соперника в танковом биатлоне, хуже.
  7. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 21:34
    +1
    Каждый день читаю статьи касательно поставок вооружения на Украину и одна мысль, как там в фильме если перефразировать "Слушайте. Заткнитесь, пожалуйста! Устроили тут ромашка - дадим, не дадим, дадим не то, а это, а может передумаем, после дождичка в четверг. Дайте спать" Будет подтвержденная информация напишите.
  8. vladcub
    vladcub Сегодня, 21:57
    -1
    Вообще- то танки с хранения это уже так себе. Двигуны надо ремонтировать, электронику приводить в чуйстви
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 22:16
    0
    Ну нравится лидерам гейропы, включая монарха Великобритании.ручкатся с гопником, одетым "на районе". Полный позор .
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:17
    0
    я предлагаю ядерный удар по базам запада по украине иначе это война приведёт к сотни тысячи жертвам ядерное оружие и было сделано что бы избежать этого !!!!!!!!!!!!!!! это мое виденье мира !
    а если запад начнет то тогда зачем РФ в мире без РФ ????????????