Испанский премьер Санчес пообещал Зеленскому увеличить количество поставляемых танков

Испания нарастит поставки танков Украине, решение об этом уже принято, заявил глава испанского правительства Педро Санчес во время встречи с Зеленским.
Испанский премьер прибыл сегодня с визитом в Киев, где провел переговоры с украинским президентом, главной темой которых, как не трудно было догадаться, была военная помощь Украине. Зеленский снова просил у представителя Испании поставку боевой техники, и, видимо, сумел его разжалобить. Теперь вместо шести обещанных танков Мадрид поставит десять.
Испания увеличит количество поставляемых танков Leopard 2А4 с шести до десяти. Как заявил Педро Санчес, это должно помочь Украине в ее противостоянии с Россией. Как подчеркнул испанский премьер, для того, чтобы в Европе воцарил мир, необходимо вооружить Украину. Кроме того, Испания "не против" обсудить передачу Киеву истребителей, но только после "консультаций с союзниками". В общем, очередное обещание "ни о чем", сделанное ради демонстрации "поддержки Украины".
О сроках передачи танков пока ничего не сообщалось, но известно, что будут они поставляться с хранения. В настоящее время шесть первоначально обещанных танков проходят процедуру восстановления на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье, специализирующимся на модернизации и обслуживании бронетехники. Вероятно, в ближайшее время на него будут доставлены еще четыре дополнительных танка с базы хранения бронетехники Casetas в Сарагосе.
Ранее в Мадриде заявили, что готовы поставить Украине от четырех до шести танков Leopard 2А4, но "успокоили" Зеленского добавив, что это только "первый транш". Осталось только провести ревизию и определить, в каком состоянии находятся еще 53 танка, отправленные на хранение десять лет назад.