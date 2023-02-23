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Неизвестные повредили железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крымского полуострова

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Неизвестные повредили железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крымского полуострова

В Крыму неизвестные повредили полотно железной дороги в Бахчисарайском районе, движение железнодорожного транспорта на данном участке приостановлено. Об этом сообщают экстренные службы полуострова.


По имеющейся на данный момент информации, ж.д. полотно повреждено в районе села Почтовое. По одним данным, неизвестные подорвали пути, по другим - выпилили или вырезали кусок рельса, подробностей нет. В настоящее время на месте работают правоохранители, ремонтные бригады исправляют повреждения.

23 февраля в 2023 года в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов

- говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы, якобы повреждение - это вырезанный кусок рельса, другие подробности не сообщаются, официальных данных о характере повреждений нет. Как сообщают в МЧС республики, пассажиров поездов и электричек доставляют в Симферополь автобусами, повреждение обещают исправить в течение нескольких часов.

Если на данном участке действительно было повреждение не технического характера, а являющееся результатом человеческой деятельности, то не исключено, что его нанесли местные жители, завербованные украинскими спецслужбами, хотя вероятен и вариант с украинскими диверсионными группами. В любом случае будем ждать официального сообщения властей полуострова.
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24 комментария
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  1. ColdWind
    ColdWind Вчера, 22:43
    +1
    Вот две фотографии самого повреждения. Ничего серьёзного, пару часов работы.

    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 22:48
      +2
      ColdWind hi, слабо похоже на подрыв, куска РЕЛЬСА нет а щебень лежит аккуратно.
    2. Fantazer911
      Fantazer911 Вчера, 23:14
      +1
      Я не спец, да и при увиличении смазывает, но по ходу автогеном резали, малые баллоны есть, можно в сумке пронести, на 1 час где до для работы хватает, скорее всего резали, и специально под углом, сверху вниз и на косую, но могу ошибаться, процентов 80 что срезали
      1. kpd
        kpd Вчера, 23:53
        +1
        Следов газовой резки там нет. Это скорее похоже на разрушение металла при криогенной заморозке и ударе.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 22:43
    +5
    Хорошо что вовремя заметили, и не случилось страшного.
  3. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 22:43
    +10
    Есть такие пи-пи-сы каторым на Руси жить плохо, к стенке и публичная казнь, по законам военного времени, хватит шушукатся и жалеть, после таких растрелов сразу боятся начнут, очковать за свою жизнь, так так угробить мирное население для уродов норма, и по сему публичная казнь, руки по локти отрубить, и пусть живёт, или расстрел! am
  4. Лешак
    Лешак Вчера, 22:44
    +2
    Хорошо что обошлось без схода состава и жертв. Рельсы восстановят.
  5. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:49
    0
    Не знаю, можно ли кусок рельса болгаркой выпилить или твердость металла не позволит.
    Но, если такое возможно, то и безмозглое хулиганство исключать не стоит.
    16-летний балбес может вреда наделать не меньше, чем подготовленный враг. И будет потом говорить, что не подумал.
    1. 30 вис
      30 вис Вчера, 22:56
      +3
      Цитата: Fangaro
      Не знаю, можно ли кусок рельса болгаркой выпилить или твердость металла не позволит.
      Но, если такое возможно, то и безмозглое хулиганство исключать не стоит.
      16-летний балбес может вреда наделать не меньше, чем подготовленный враг.

      Врядли 16 летний балбес . Похоже на работу автогеном , или взрывчаткой . Ждуны . Бахчисарайский район ...? Там компактно живут крымские татары ... Возможно из местных кырымли , они сейчас озлоблены , ищут где укусить , навредить .. А может и засланный казачок из свидоукров ... Результат на лицо . С беспилотниками не получается , сбивают , бандеровцы решили пускать составы под откос ...Всё время ищут уязвимые места ...
    2. begemot20091
      begemot20091 Вчера, 23:19
      -1
      автоматная пуля рельс прошивает, болгаркой- как два пальца об асфальт. твердость на поверхности катания головки закаленных рельсов должна быть в пределах НВ 341 ... 388; твердость шейки и подошвы рельсов - не более НВ 388. (Твердость шейки рельса Р-65 по ГОСТу - до 388 HB (по Бриннелю) и 41 HRC по Роквеллу) Один из основных параметров ножовочного полотна, определяющих его работоспособность - твердость е диск болгарки из победита делают= Победит— твердый сплав карбида вольфрама WC и кобальта в соотношении 90% и 10% масс, соответственно. По твердости равен алмазу (80—90° по шкале Роквелла). 41 = рельсы и 80 = диска
      1. lelik613
        lelik613 Вчера, 23:38
        0
        Резать болгаркой рельс доводилось. Медленно это.
      2. Комментарий был удален.
    3. Havoc
      Havoc Сегодня, 00:07
      0
      Цитата: Fangaro
      Не знаю, можно ли кусок рельса болгаркой выпилить или твердость металла не позволит.
      Но, если такое возможно, то и безмозглое хулиганство исключать не стоит.
      16-летний балбес может вреда наделать не меньше, чем подготовленный враг. И будет потом говорить, что не подумал.

      Пробовал я как то наковальню из рельса сделать, при помощи болгарки, во первых, что бы резать рельс нужен большой диск, во вторых ну его нафиг, резать рельс, очень медленно и очень тяжело.
  6. Alex242
    Alex242 Вчера, 22:53
    0
    По имеющейся на данный момент информации, ж.д. полотно повреждено в районе села Почтовое. По одним данным, неизвестные подорвали пути, по другим - выпилили или вырезали кусок рельса, подробностей нет. В настоящее время на месте работают правоохранители, ремонтные бригады исправляют повреждения.

    скорее всего выпилили, следов подрыва не видать...а вообще то это при фронтовые районы, бдительности надо бы повыше....
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:57
    +1
    Посмотрел фото.
    Не болгарка. Но и на взрыв не похоже.
    И те ножницы, что спасатели используют, вряд ли рельс перережут.
  8. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Вчера, 23:01
    +3
    Неизвестные повредили железнодорожные пути

    упорно гадят. Найти, судить и направить на восстановление народного хозяйства
  9. УВБ
    УВБ Вчера, 23:04
    +1
    Здесь нечего гадать, однозначно автоген.
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 00:24
      0
      Цитата: УВБ
      Здесь нечего гадать, однозначно автоген.


      Разбили кувалдой , такие куски получаются только от ударов, по опыту знаю. Били сбоку в верхнюю часть, от сильного удара рельс колется.
  10. volant
    volant Вчера, 23:27
    0
    Цитата: УВБ
    Здесь нечего гадать, однозначно автоген.

    Очень маловероятно.
    больше на подрыв похоже...
    В сети уже много фото - более качественные. И там осколки от рельса и шпала бетонная сломана...
  11. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Вчера, 23:48
    +1
    Я уже говорил и говорю - стрелять их надо... всех подряд... разбираться слишком долго, они за это время погубят столько людей... Кстати, возможно и ваших детей (внуков) тоже - задумайтесь над этим, кого вы любите больше своих или этих? А может эти вам свои?
  12. Анадыреанец
    Анадыреанец Вчера, 23:59
    0
    Отпиленным куском скоро зеля будет хвалиться.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 00:08
    0
    Касательно подобных мелких гадостей есть фраза "Что нас не убивает об этом сильно пожалеет"
    Эффект - некоторый экономический ущерб. Плюсы - доказанное применение террористических действий по гражданской инфраструктуре, то есть против них в выборе средств можно не стесняться вообще. Против агентуры, координаторов, руководства на Украине и самой Украины как государства, а также против кураторов Украины.
    Овчинка выделки не стоила. В любой момент имеем право ответить как захотим
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 00:10
    -1
    Ещё такой вопрос, а сколько лет этому полотну? Вот что железнодорожники рассказывают:
    https://dzen.ru/a/Y3ZJVbDW0AQ-N_6S
    Случается и такое, когда полотно от внутренних дефектов разваливается.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 00:19
      -1
      железнодорожники много чего рассказывают. рельсы- головку и шейку делают разной твердости, чтобы не лопалась. бутылки тоже отжигают после печи и формовки. а здесь точно рвали- но я только фото вижу. а спецы без нашего трепа анализ сделают и скажут.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 00:33
        0
        Вот этот участок под другим ракурсом.

        Нужно очень сильно постараться здесь подрыв рассмотреть.
        Для сравнения, реально подорванное полотно: