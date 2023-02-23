Неизвестные повредили железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крымского полуострова

23 февраля в 2023 года в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов

В Крыму неизвестные повредили полотно железной дороги в Бахчисарайском районе, движение железнодорожного транспорта на данном участке приостановлено. Об этом сообщают экстренные службы полуострова.По имеющейся на данный момент информации, ж.д. полотно повреждено в районе села Почтовое. По одним данным, неизвестные подорвали пути, по другим - выпилили или вырезали кусок рельса, подробностей нет. В настоящее время на месте работают правоохранители, ремонтные бригады исправляют повреждения.- говорится в сообщении.Как сообщают очевидцы, якобы повреждение - это вырезанный кусок рельса, другие подробности не сообщаются, официальных данных о характере повреждений нет. Как сообщают в МЧС республики, пассажиров поездов и электричек доставляют в Симферополь автобусами, повреждение обещают исправить в течение нескольких часов.Если на данном участке действительно было повреждение не технического характера, а являющееся результатом человеческой деятельности, то не исключено, что его нанесли местные жители, завербованные украинскими спецслужбами, хотя вероятен и вариант с украинскими диверсионными группами. В любом случае будем ждать официального сообщения властей полуострова.