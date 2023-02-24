Иранские источники опровергают публикации западной прессы об атаке на объекты КСИР в стране

Западные СМИ опубликовали информацию о якобы атаке на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. По сведениям западных медиа, атаковали объекты КСИР в остане (провинции) Альборз. Провинция располагается северо-западнее столицы страны, Тегерана.
В сводках говорится о том, что системы ПВО Ирана сработали в окрестностях города Кереджа (Кераджа).
Сообщается о нескольких взрывах. По данным западных источников, иранские ПВО сбили несколько воздушных целей в районе упомянутого города. Западные СМИ со ссылкой на местные источники в Иране утверждают, что атаковать пытались именно объекты КСИР.
Также стало известно и о стрельбе в Керадже из автоматического стрелкового оружия. По некоторым данным, оно использовалось иранскими военными для того, чтобы сбить беспилотники. Заявлено, что именно с помощью БПЛА и осуществлялись атаки.
Через некоторое время крупные иранские СМИ со ссылкой на правительственные источники опубликовали материалы, в которых говорится, что западные публикации не соответствуют действительности. Информационная служба Fars News публикует материал, где опровергаются публикации в западной прессе и говорится о том, что взрывы и стрельба в провинции Альборз – это учения, проводимые силами безопасности, включая КСИР. Отмечается, что в скором времени будут представлены подробные данные об учениях в Исламской Республике.